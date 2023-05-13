Рованпера уехал от соперников в субботу на Ралли Португалия
Если первый день гонки прошел в острой борьбе, то во второй позиции оставались практически неизменными
Выиграв пять из семи скоростных участков дня, действующий обладатель титула Калле Рованпера довел от рыв от преследователей с десяти секунд практически до целой минуты, сделав важный шаг к первой победе в сезоне.
Дани Сордо пытался сопротивлялся и вечером также дважды стал быстрейшим, но силы были явно неравными – ветеран на Hyundai теперь должен думать не о споре за победу, а об удержании второго места.
Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
Фото: McKlein / Motorsport Images
Тьерри Невилль и Эсапекка Лаппи всю субботу оспаривали третье место, попеременно выходя вперед. Бельгийский гонщик пока на две секунды впереди, но этот поединок явно не закончен – да и до Сордо соперникам не так далеко, чуть больше десяти секунд.
Пьер-Луи Лубе, который накануне вел борьбу в этой же группе, выбыл из гонки из-за поломки на СУ10, что позволило подняться на пятую строчку другому представителю M-Sport Ford Отту Тянаку.
Следом – уступая уже восемь минут – гонку ведет лидер «младшего» зачета RC2 Оливер Сольберг на Skoda. Выступающий на такой же машине россиянин Николай Грязин вернулся в гонку после пятничного переворота, стал быстрейшим на одном из скоростных участков, однако из-за потерянного времени пока очень сильно отстает в генеральной классификации.
Участникам ралли осталось преодолеть до финиша четыре воскресных допа.
Положение на Ралли Португалия после СУ15
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:59'48.6
|2
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:00'46.1
|57.5
|3
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:00'57.2
|1'08.6
|4
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:00'59.5
|1'10.9
|5
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3:02'10.4
|2'21.8
|6
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|3:08'32.3
|8'43.7
|7
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|3:08'56.9
|9'08.3
|8
| Андреас Миккельсен
Торстейн Эриксен
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|3:09'25.3
|9'36.7
|9
| Иоан Россель
Arnaud Dunand
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|3:09'46.7
|9'58.1
|10
| Теему Сунинен
Микко Марккула
|Hyundai i20 N Rally2
|RC2
|3:11'01.8
|11'13.2
|Полные результаты
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