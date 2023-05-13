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Рованпера уехал от соперников в субботу на Ралли Португалия

Если первый день гонки прошел в острой борьбе, то во второй позиции оставались практически неизменными

Том Ховард
Автор:
Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Выиграв пять из семи скоростных участков дня, действующий обладатель титула Калле Рованпера довел от рыв от преследователей с десяти секунд практически до целой минуты, сделав важный шаг к первой победе в сезоне.

Дани Сордо пытался сопротивлялся и вечером также дважды стал быстрейшим, но силы были явно неравными – ветеран на Hyundai теперь должен думать не о споре за победу, а об удержании второго места.

Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Фото: McKlein / Motorsport Images

Тьерри Невилль и Эсапекка Лаппи всю субботу оспаривали третье место, попеременно выходя вперед. Бельгийский гонщик пока на две секунды впереди, но этот поединок явно не закончен – да и до Сордо соперникам не так далеко, чуть больше десяти секунд.

Пьер-Луи Лубе, который накануне вел борьбу в этой же группе, выбыл из гонки из-за поломки на СУ10, что позволило подняться на пятую строчку другому представителю M-Sport Ford Отту Тянаку. 

Следом – уступая уже восемь минут – гонку ведет лидер «младшего» зачета RC2 Оливер Сольберг на Skoda. Выступающий на такой же машине россиянин Николай Грязин вернулся в гонку после пятничного переворота, стал быстрейшим на одном из скоростных участков, однако из-за потерянного времени пока очень сильно отстает в генеральной классификации.

Участникам ралли осталось преодолеть до финиша четыре воскресных допа.

Положение на Ралли Португалия после СУ15

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:59'48.6  
2 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:00'46.1 57.5
3 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:00'57.2 1'08.6
4 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:00'59.5 1'10.9
5 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 3:02'10.4 2'21.8
6 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 3:08'32.3 8'43.7
7 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 3:08'56.9 9'08.3
8 Norway Андреас Миккельсен
Norway Торстейн Эриксен 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 3:09'25.3 9'36.7
9 France Иоан Россель
Arnaud Dunand 		Citroën C3 Rally2 RC2 3:09'46.7 9'58.1
10 Finland Теему Сунинен
Finland Микко Марккула 		Hyundai i20 N Rally2 RC2 3:11'01.8 11'13.2
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Рованпера закончил лидером аварийную пятницу на Ралли Португалия
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