Рованпера уехал от соперников в субботу на Ралли Португалия

Выиграв пять из семи скоростных участков дня, действующий обладатель титула Калле Рованпера довел от рыв от преследователей с десяти секунд практически до целой минуты, сделав важный шаг к первой победе в сезоне.

Дани Сордо пытался сопротивлялся и вечером также дважды стал быстрейшим, но силы были явно неравными – ветеран на Hyundai теперь должен думать не о споре за победу, а об удержании второго места.

Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Фото: McKlein / Motorsport Images

Тьерри Невилль и Эсапекка Лаппи всю субботу оспаривали третье место, попеременно выходя вперед. Бельгийский гонщик пока на две секунды впереди, но этот поединок явно не закончен – да и до Сордо соперникам не так далеко, чуть больше десяти секунд.

Пьер-Луи Лубе, который накануне вел борьбу в этой же группе, выбыл из гонки из-за поломки на СУ10, что позволило подняться на пятую строчку другому представителю M-Sport Ford Отту Тянаку.

Следом – уступая уже восемь минут – гонку ведет лидер «младшего» зачета RC2 Оливер Сольберг на Skoda. Выступающий на такой же машине россиянин Николай Грязин вернулся в гонку после пятничного переворота, стал быстрейшим на одном из скоростных участков, однако из-за потерянного времени пока очень сильно отстает в генеральной классификации.

Участникам ралли осталось преодолеть до финиша четыре воскресных допа.

Положение на Ралли Португалия после СУ15