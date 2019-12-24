WRC перейдет на гибридные моторы с 2022 года

Изначальная концепция предусматривала, что электродвигатели потребуются только для движения в сервис-парке и его окрестностях. Однако FIA пошла дальше и объявила, что моторы мощностью 100 кВт (около 136 л.с.) можно будет задействовать посредством стандартных контрольных систем на скоростных участках в помощь 380-сильным двигателям внутреннего сгорания.

Когда именно задействовать дополнительную мощность, будут решать гонщики и команды, общий контроль останется за федерацией.

Всемирный совет по автоспорту недавно утвердил рамочные правила WRC, которые вступят в силу с 2022 года, однако детали регламента должны быть опубликованы в первом квартале будущего года.

Решение о полноценных гибридных моторах вызвало негативный отклик в командах, которые уже начали работу над техникой следующего поколения, не ожидая подобных изменений.

Информированный источник сообщил: «Мы делаем все возможное – изучаем, как теперь добавить нужные элементы. Но пока процесс лишь в самом начале. Если вы спросите меня, далеко ли мы продвинулись вперед после решений Всемирного совета – то нет, недалеко».

Технический директор Toyota Том Фаулер добавил: «Машину будет контролировать команда, но средства контроля на три первых года предоставляет FIA. Дальше есть возможность перехода к свободному программному обеспечению, что позволит командам самостоятельно настраивать гибриды».

Директор FIA по ралли Ив Маттон увидел у новой системы большой потенциал: «Это изменение всей философии, которое откроет новые двери. Половина производителей, которые не могли присоединиться к чемпионату при нынешнем регламенте, получит такую возможность.

Для нас принципиально важно сохранить нынешнюю скорость машин и то удовольствие, которое они дарят болельщикам. При этом мы нацелены усилить параллели с теми автомобилями, которые продаются в салонах».

Кроме того, с 2022 года машины WRC получат стандартизированную систему безопасности, которая позволит анализировать причины аварий.



