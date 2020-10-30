WRC отменила бельгийский этап из-за коронавируса

Участникам раллийного чемпионата мира в нынешнем сезоне оставалось провести всего два этапа: изначальный календарь из-за пандемии был несколько раз пересмотрен, и в итоге осенью WRC посетила Эстонию, Турцию и итальянскую Сардинию.

Следующей должна была стать асфальтовая гонка в окрестностях бельгийского Ипра, намеченная на 20-22 ноября, но из-за роста негативной статистики по коронавирусу местные власти запретили ее проведение.

Таким образом, сезон завершится в декабре в Монце.

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Отмена этапа означает, что в розыгрыше теперь остается всего 30 очков. Это значительно повышает шансы Элфина Эванса завоевать титул и принести Британии первый успех в WRC после Ричарда Бернса в 2001 году. Сейчас валлийский гонщик Toyota опережает Себастьена Ожье на 14 баллов.

Теоретическими претендентами также остаются Тьерри Невилль и Отт Тянак, но оба проигрывают слишком много – 24 и 28 очков соответственно.

В зачете производителей Hyundai впереди Toyota всего на семь очков.