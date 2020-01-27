Ожье назвал причину поражения в Монте-Карло
С 2014 года французский пилот ни разу не уступил соперникам победу в альпийской гонке – но в прошедший уик-энд не смог угнаться за Тьерри Невиллем.
Стартовый этап нового сезона WRC прошел под знаком напряженной борьбы за победу. Себастьен Ожье из Toyota, его партнер по команде Элфин Эванс и гонщик Hyundai Тьерри Невилль держались в нескольких секундах друг от друга до самого финиша.
Сильнейшим в итоге стал Невилль, а Ожье завершил гонку вторым. Шестикратный чемпион мира остался очень доволен поведением машины, добавив, что во многом причиной поражения стал его собственный подход к первому выступлению в составе новой команды.
«Думаю, для нас это был великолепный уик-энд, – сказал Себастьен. – Понятно, что из-за прошлых результатов все ждали от нас большего, рассчитывали на нашу победу. Но сам я очень доволен тем, как все сложилось. Мы заработали много очков и смотрелись весьма уверенно в первой гонке за Toyota.
Мы ехали стабильно, хотя, наверное, кое-где излишне осторожничали, не доходили до предела. В особенности это касается вечерней субботней секции. Там я потерял 36 секунд (итоговое отставание от Невилля составило 12,6 – прим.ред.), так как был чересчур осторожен. Я не скрываю этого, как и того, что все же немного расстроен упущенной победой».
Говоря про финальный день гонки, Ожье добавил: «Если посмотреть на итоги допов, то сразу видно, что мы втроем [с Эвансом и Невиллем] были практически равны по скорости. И каждый провел отличную гонку.
В воскресенье сцепление было не таким плохим, но на вершине перевала Коль-де-Турини условия были совсем иными, куда более скользкими. В такой ситуации вам нужна абсолютная уверенность на все 100 процентов, а в нашем случае пока нельзя говорить об этом. Именно поэтому я не атаковал на пределе, так как стремился избежать ошибок. На первом прохождении потеря времени оказалась слишком большой, на втором мы уже чуть прибавили.
В любом случае, с точки зрения очков в зачет чемпионата гонка вышла для нас позитивной».
По итогам Ралли Монте-Карло у Невилля сейчас 30 очков, у Ожье – 22, у Эванса – 17.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Монте-Карло
|Сессия
|Четвертый день
|Пилоты
|Себастьен Ожье
|Команды
|Toyota Racing
|Автор
|Джакомо Раули
Ожье назвал причину поражения в Монте-Карло
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