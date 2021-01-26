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WRC / Ралли Монте-Карло / Новость

Невилль оставил нового штурмана еще на одну гонку

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Невилль оставил нового штурмана еще на одну гонку
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На втором этапе сезона WRC в Лапландии гонщик Hyundai вновь выступит с Мартейном Видеге

Перед самым стартом нового раллийного сезона в Монте-Карло стало известно, что после десяти лет совместных выступлений распался экипаж Тьерри Невилля и Николя Жильсуля. Вместо этого в правое кресло Hyundai на этапе в Монте-Карло сел не выступавший прежде на таком уровне Мартейн Видеге.

В первой же совместной гонке бельгийцы финишировали третьими. При этом было заметно, что поначалу Невилль явно осторожничал и терял время, но уже к субботе прибавил и стал быстрейшим на двух спецучастках.

Еще до старта Тьерри сказал, что решение о том, кто будет его штурманом в дальнейшем, он примет после Ралли Монте-Карло. Поздно вечером в понедельник стало известно, что и на втором этапе WRC, Ралли Арктика в конце февраля, Невилль поедет с Видеге.

«Всего неделю назад я неожиданно для себя оказался в странной ситуации, без штурмана, – признался гонщик после финиша в Монте-Карло. – Требовалось быстро принять решение, и мы с командой решили попробовать Мартейна в одной гонке. У нас не было никаких ожиданий, ведь до старта мы даже не провели ни одной совместной тренировки в машине. Я просто не знал, чего ожидать, хотя до этого сильно выступал в Монте-Карло.  

Я понимал, что в этот раз все будет куда сложнее. Но Мартейн очень хорошо справился, хотя начал подготовку стенограммы перед самой гонкой. Нас ждали сложные спецучастки, нужно было прибавлять в скорости, но главное – обрести уверенность друг в друге. И за уик-энд мы сделали это. 

Да, у Мартейна есть определенный опыт, но он никогда не выступал на машине класса WRС, а они быстрее любых других. Было много льда, потом начался дождь. Это был серьезный вызов. Когда на дороге так много неизвестных, сложно найти верный ритм. 

У меня возникли сложности из-за его голоса. Он совершенно не такой, как у Николя Жильсуля. В первый день мне было сложно расслышать его. Но затем мы смогли со всем разобраться и приехать на подиум. Конечно, хотелось бы победить, но соперники оказались сильнее».

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Ралли Арктика пройдет 26-28 февраля. Это будет первый в истории этап WRC за полярным кругом. Сейчас в Hyundai думают над тем, чтобы организовать своим гонщикам дополнительные тесты, которые помогут экипажу отработать совместные действия. 

«Мы продолжим выступать вместе как минимум в ближайшей гонке, – подтвердил Невилль. – Мартейн останется, и если он сможет делать то, что мне нужно, то мы проедем еще много ралли в этом сезоне.

Он впечатлил меня. Он всегда держал ситуацию под контролем, вообще не нервничал. Перед первым спецучастком я, пожалуй, волновался даже больше, чем он. Так что могу только поздравить его и поблагодарить за работу».

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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Монте-Карло
Сессия День 4
Пилоты Тьерри Невилль , Мартейн Видаге
Команды Hyundai Motorsport
Автор Джакомо Раули

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