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Рованпера сократил отставание от лидирующего Ожье на Ралли Монте-Карло

Действующий чемпион мира закончил субботу всего в 16 секундах позади партнера по Toyota, Николай Грязин увеличил отрыв от соперников в WRC2

Том Ховард
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Рованпера сократил отставание от лидирующего Ожье на Ралли Монте-Карло
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Из восьми первых спецучастков гонки Себастьен Ожье выиграл шесть – но на третий день гонки француз упустил инициативу и стал быстрейшим всего один раз. 

Зато действующий чемпион Калле Рованпера явно ускорился, выиграл три допа и сократил отставание от лидера с 36 до 16 секунд. Особенно хорошо молодой финн был на ночном СУ14, где разом отыграл почти десять секунд.  

«Я думаю, такого запаса мне хватит, – объяснил Себ. – Этот [14-й] спецучасток был самым опасным в плане проколов, так что я проехал его спокойно и рад, что он позади».

Наконец-то удалось показать лучшее время и Hyundai – Тьерри Невиль дважды сделал это во второй половине дня и теперь уступает Ожье 32 секунды. 

Отт Тянак, который начинал субботу четвертым, весь день промучился с усилителем рулевого управления и в итоге опустился на пятое место, пропустив Элфина Эванса. Проблемы M-Sport на этом не закончились, так как еще утром во второй раз в этой гонке попал в аварию Пьер-Луи Лубэ. 

В отличие от пятницы, на этот раз французу не удалось поехать дальше. 

Так как дороги оставались по большей части сухими, день обошелся для гонщиков топовой категории без серьезных неприятностей. Однако Дани Сордо и Эсапекка Лаппи все же потеряли время – у первого возникли проблемы в гибридной системе, второй проколол колесо. 

Николяй Грязин, Константин Алексендров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2

Николяй Грязин, Константин Алексендров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: Red Bull Content Pool

Драматичной оказалась суббота для лидера зачета RC2 Николая Грязина. Россиянин довел было преимущество над соперниками до 46 секунд, но на пресловутом СУ14 проколол переднее правое колесо, что стоило потери полуминуты. 

Ралли Монте-Карло финиширует в воскресенье после четырех скоростных участков общей протяженностью 67,88 км. 

Положение на Ралли Монте-Карло после СУ13 (будет обновлено после СУ14)

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:15'31.5  
2 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:15'57.3 25.8
3 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:16'06.6 35.1
4 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:16'29.1 57.6
5 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 2:16'52.3 1'20.8
6 Japan Такамото Катсута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2:17'37.3 2'05.8
7 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:18'10.2 2'38.7
8 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:18'30.6 2'59.1
9 Russian Federation Николай Грязин
Russian Federation Константин Александров 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2 2:22'17.2 6'45.7
10 France Йоан Россель
Arnaud Dunand		 Citroën C3 Rally2 RC2 2:23'03.9 7'32.4
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Ожье превратил пятницу на Ралли Монте-Карло в свой мастер-класс
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