Рованпера сократил отставание от лидирующего Ожье на Ралли Монте-Карло
Действующий чемпион мира закончил субботу всего в 16 секундах позади партнера по Toyota, Николай Грязин увеличил отрыв от соперников в WRC2
Из восьми первых спецучастков гонки Себастьен Ожье выиграл шесть – но на третий день гонки француз упустил инициативу и стал быстрейшим всего один раз.
Зато действующий чемпион Калле Рованпера явно ускорился, выиграл три допа и сократил отставание от лидера с 36 до 16 секунд. Особенно хорошо молодой финн был на ночном СУ14, где разом отыграл почти десять секунд.
«Я думаю, такого запаса мне хватит, – объяснил Себ. – Этот [14-й] спецучасток был самым опасным в плане проколов, так что я проехал его спокойно и рад, что он позади».
Наконец-то удалось показать лучшее время и Hyundai – Тьерри Невиль дважды сделал это во второй половине дня и теперь уступает Ожье 32 секунды.
Отт Тянак, который начинал субботу четвертым, весь день промучился с усилителем рулевого управления и в итоге опустился на пятое место, пропустив Элфина Эванса. Проблемы M-Sport на этом не закончились, так как еще утром во второй раз в этой гонке попал в аварию Пьер-Луи Лубэ.
В отличие от пятницы, на этот раз французу не удалось поехать дальше.
Так как дороги оставались по большей части сухими, день обошелся для гонщиков топовой категории без серьезных неприятностей. Однако Дани Сордо и Эсапекка Лаппи все же потеряли время – у первого возникли проблемы в гибридной системе, второй проколол колесо.
Николяй Грязин, Константин Алексендров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2
Фото: Red Bull Content Pool
Драматичной оказалась суббота для лидера зачета RC2 Николая Грязина. Россиянин довел было преимущество над соперниками до 46 секунд, но на пресловутом СУ14 проколол переднее правое колесо, что стоило потери полуминуты.
Ралли Монте-Карло финиширует в воскресенье после четырех скоростных участков общей протяженностью 67,88 км.
Положение на Ралли Монте-Карло после СУ13 (будет обновлено после СУ14)
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:15'31.5
|2
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:15'57.3
|25.8
|3
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:16'06.6
|35.1
|4
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:16'29.1
|57.6
|5
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|RC1
|2:16'52.3
|1'20.8
|6
| Такамото Катсута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2:17'37.3
|2'05.8
|7
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:18'10.2
|2'38.7
|8
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:18'30.6
|2'59.1
|9
| Николай Грязин
Константин Александров
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|2:22'17.2
|6'45.7
|10
| Йоан Россель
Arnaud Dunand
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|2:23'03.9
|7'32.4
|Полные результаты
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