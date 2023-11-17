Дождь на Ралли Япония привел ко множеству аварий и вывел Эванса в лидеры

После зрительского СУ в четверг участники японского ралли начали реальную борьбу на невероятно узких и скользких дорожках острова Хонсю.

Лидерство с самого утра захватил Элфин Эванс – за рулем Toyota валлиец стал быстрейшим дважды подряд, пока его соперники один за другим сталкивались с проблемами. Кроме сильного ливня гонщикам сильно мешали запотевающие стекла.

Уже на СУ2 в одном и том же месте улетели в канаву Дани Сордо на Hyundai и Адриен Фурмо на Ford. Чуть позже серьезно повредил машину местный кумир Такамото Кацута – но тому хотя бы удалось поехать дальше.

Фото: Red Bull Content Pool Авария: Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1, Адриен Фурмо, Александр Кориа, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

После дневного сервиса сложности продолжились: занимавший в гонке второе место Тьерри Невилль не удержался на асфальте уже во втором повороте СУ6, вскоре в придорожный столб врезался Себастьен Ожье.

Французу потребовался ремонт, из-за которого он опоздал на старт очередного допа и получил минуту штрафа.

Новоиспеченный чемпион WRC Калле Рованпера привычно открывал спецучастки – чтобы избежать неприятностей, он ехал так медленно, что к концу дня отстал от Эванса на две с лишним минуты. Под конец пятницы раскатился Кацута, который стал быстрейшим трижды подряд – но потерянное утром время сыграло против японца.

В итоге на четвертое место поднялся чемпион WRC2 Андреас Миккельсен за рулем Skoda Fabia. Выступающий на такой же машине россиянин Николай Грязин идет третьим в своей категории и шестым в общем зачете.

Фото: Red Bull Content Pool Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2

Эсапекка Лаппи, который остался единственным представителем Hyundai в гонке, занимает седьмое место, а Отта Тянака сдержали проблемы в электросистеме Ford Puma.

Отдельного упоминания заслуживает десятое место местного чемпиона Хейкки Ковалайнена – экс-пилот Ф1 выступает на Fabia прежнего поколения.

Финальная гонка WRC 2023 года продолжится в субботу.

Положение на Ралли Япония после СУ8