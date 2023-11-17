Дождь на Ралли Япония привел ко множеству аварий и вывел Эванса в лидеры
Финальный этап WRC начался в сложных погодных условиях и принес по-настоящему удивительные результаты. Экипаж Николая Грязина закончил пятницу шестым в общем зачете
После зрительского СУ в четверг участники японского ралли начали реальную борьбу на невероятно узких и скользких дорожках острова Хонсю.
Лидерство с самого утра захватил Элфин Эванс – за рулем Toyota валлиец стал быстрейшим дважды подряд, пока его соперники один за другим сталкивались с проблемами. Кроме сильного ливня гонщикам сильно мешали запотевающие стекла.
Уже на СУ2 в одном и том же месте улетели в канаву Дани Сордо на Hyundai и Адриен Фурмо на Ford. Чуть позже серьезно повредил машину местный кумир Такамото Кацута – но тому хотя бы удалось поехать дальше.
Фото: Red Bull Content Pool
Авария: Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1, Адриен Фурмо, Александр Кориа, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1
После дневного сервиса сложности продолжились: занимавший в гонке второе место Тьерри Невилль не удержался на асфальте уже во втором повороте СУ6, вскоре в придорожный столб врезался Себастьен Ожье.
Французу потребовался ремонт, из-за которого он опоздал на старт очередного допа и получил минуту штрафа.
Новоиспеченный чемпион WRC Калле Рованпера привычно открывал спецучастки – чтобы избежать неприятностей, он ехал так медленно, что к концу дня отстал от Эванса на две с лишним минуты. Под конец пятницы раскатился Кацута, который стал быстрейшим трижды подряд – но потерянное утром время сыграло против японца.
В итоге на четвертое место поднялся чемпион WRC2 Андреас Миккельсен за рулем Skoda Fabia. Выступающий на такой же машине россиянин Николай Грязин идет третьим в своей категории и шестым в общем зачете.
Фото: Red Bull Content Pool
Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2
Эсапекка Лаппи, который остался единственным представителем Hyundai в гонке, занимает седьмое место, а Отта Тянака сдержали проблемы в электросистеме Ford Puma.
Отдельного упоминания заслуживает десятое место местного чемпиона Хейкки Ковалайнена – экс-пилот Ф1 выступает на Fabia прежнего поколения.
Финальная гонка WRC 2023 года продолжится в субботу.
Положение на Ралли Япония после СУ8
|Поз.
|Гонщик / Штурман / Команда
|Машина
|Время / Отст.
|1
|
Элфин Эванс
|Toyota GR Yaris Rally1
|1 ч 25:22.7
|2
|
Себастьен Ожье
|Toyota GR Yaris Rally1
|+1:49.9
|3
|
Калле Рованпера
Toyota Racing
|Toyota GR Yaris Rally1
|+2:06.6
|4 (1)
|
Андреас Миккельсен
|Škoda Fabia RS Rally2
|+3:00.2
|5 (2)
| Грегуар Мюнстер
Луи ЛукаM-Sport
|Ford Puma Rally1
|+3:05.0
|6 (3)
|
Николай Грязин
Константин Александров
Toksport WRT 2
|Škoda Fabia RS Rally2
|+3:29.6
|7
|
Эсапекка Лаппи
Hyundai Motorsport
|Hyundai i20 N Rally1
|+3:44.3
|8
| Отт Тянак
Мартин ЯрвеояM-Sport
|Ford Puma Rally1
|+4:42.8
|9
|
Такамото Кацута
|Toyota GR Yaris Rally1
|+5:07.9
|10 (4)
|
Хейкки Ковалайнен
|Škoda Fabia R5
|+5:56.0
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