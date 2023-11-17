WRC Ралли Япония
Отчет о секции

Дождь на Ралли Япония привел ко множеству аварий и вывел Эванса в лидеры

Финальный этап WRC начался в сложных погодных условиях и принес по-настоящему удивительные результаты. Экипаж Николая Грязина закончил пятницу шестым в общем зачете

Том Ховард
Автор Том Ховард
Опубликованная
Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

После зрительского СУ в четверг участники японского ралли начали реальную борьбу на невероятно узких и скользких дорожках острова Хонсю.

Лидерство с самого утра захватил Элфин Эванс – за рулем Toyota валлиец стал быстрейшим дважды подряд, пока его соперники один за другим сталкивались с проблемами. Кроме сильного ливня гонщикам сильно мешали запотевающие стекла. 

Уже на СУ2 в одном и том же месте улетели в канаву Дани Сордо на Hyundai и Адриен Фурмо на Ford. Чуть позже серьезно повредил машину местный кумир Такамото Кацута – но тому хотя бы удалось поехать дальше. 

Авария: Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1, Адриен Фурмо, Александр Кориа, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

Авария: Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1, Адриен Фурмо, Александр Кориа, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

После дневного сервиса сложности продолжились: занимавший в гонке второе место Тьерри Невилль не удержался на асфальте уже во втором повороте СУ6, вскоре в придорожный столб врезался Себастьен Ожье. 

Французу потребовался ремонт, из-за которого он опоздал на старт очередного допа и получил минуту штрафа. 

Новоиспеченный чемпион WRC Калле Рованпера привычно открывал спецучастки – чтобы избежать неприятностей, он ехал так медленно, что к концу дня отстал от Эванса на две с лишним минуты. Под конец пятницы раскатился Кацута, который стал быстрейшим трижды подряд – но потерянное утром время сыграло против японца. 

В итоге на четвертое место поднялся чемпион WRC2 Андреас Миккельсен за рулем Skoda Fabia. Выступающий на такой же машине россиянин Николай Грязин идет третьим в своей категории и шестым в общем зачете. 

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: Red Bull Content Pool

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2

Эсапекка Лаппи, который остался единственным представителем Hyundai в гонке, занимает седьмое место, а Отта Тянака сдержали проблемы в электросистеме Ford Puma.

Отдельного упоминания заслуживает десятое место местного чемпиона Хейкки Ковалайнена – экс-пилот Ф1 выступает на Fabia прежнего поколения. 

Финальная гонка WRC 2023 года продолжится в субботу.

Положение на Ралли Япония после СУ8

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст.
1

United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 1 ч 25:22.7
2

France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +1:49.9
3

Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +2:06.6
4 (1)

Norway Андреас Миккельсен
Norway Торстейн Эрикссен

 

 Škoda Fabia RS Rally2 +3:00.2
5 (2) Netherlands Грегуар Мюнстер
Belgium Луи ЛукаM-Sport		 Ford Puma Rally1 +3:05.0
6 (3)

Russian Federation Николай Грязин

Russian Federation Константин Александров

Toksport WRT 2
 Škoda Fabia RS Rally2 +3:29.6
7

Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +3:44.3
8 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин ЯрвеояM-Sport		 Ford Puma Rally1 +4:42.8
9

Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +5:07.9
10 (4)

Finland Хейкки Ковалайнен
Japan Сае Китагава

 Škoda Fabia R5 +5:56.0
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку
Том Ховард
Больше от
Том Ховард
Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку

Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку

WRC
Ралли Центральная Европа

Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку Рованпера стал двукратным чемпионом WRC, Невилль выиграл гонку

Эванс врезался в сарай, Рованпера сбавил темп, Невилль стал лидером этапа WRC

Эванс врезался в сарай, Рованпера сбавил темп, Невилль стал лидером этапа WRC

WRC
Ралли Центральная Европа

Эванс врезался в сарай, Рованпера сбавил темп, Невилль стал лидером этапа WRC Эванс врезался в сарай, Рованпера сбавил темп, Невилль стал лидером этапа WRC

Рованпера уехал от соперников в дебюте нового этапа WRC

Рованпера уехал от соперников в дебюте нового этапа WRC

WRC
Ралли Центральная Европа

Рованпера уехал от соперников в дебюте нового этапа WRC Рованпера уехал от соперников в дебюте нового этапа WRC

Самое важное:

Квят нацелился провести сезон-2024 в Суперформуле

Квят нацелился провести сезон-2024 в Суперформуле

SF Суперформула

Квят нацелился провести сезон-2024 в Суперформуле Квят нацелился провести сезон-2024 в Суперформуле

Видео: зрители в Лас-Вегасе сняли аварию Сайнса

Видео: зрители в Лас-Вегасе сняли аварию Сайнса

F1 Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Видео: зрители в Лас-Вегасе сняли аварию Сайнса Видео: зрители в Лас-Вегасе сняли аварию Сайнса

Макс о первом дне в Лас-Вегасе: Видел я трассы и поинтереснее

Макс о первом дне в Лас-Вегасе: Видел я трассы и поинтереснее

F1 Формула 1
Гран При Лас-Вегаса

Макс о первом дне в Лас-Вегасе: Видел я трассы и поинтереснее Макс о первом дне в Лас-Вегасе: Видел я трассы и поинтереснее

Дождь на Ралли Япония привел ко множеству аварий и вывел Эванса в лидеры

Дождь на Ралли Япония привел ко множеству аварий и вывел Эванса в лидеры

WRC WRC
Ралли Япония

Дождь на Ралли Япония привел ко множеству аварий и вывел Эванса в лидеры Дождь на Ралли Япония привел ко множеству аварий и вывел Эванса в лидеры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.