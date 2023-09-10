Рованпера довел Ралли Акрополис до третьей победы в сезоне

Греческий этап мирового ралли славится своими убойными для техники дороги, и в нынешнем сезоне они более чем подтвердили свой имидж. Гонку едва не пришлось отменять из-за урагана Даниэль, но в итоге непогода отступила прямо перед стартом. Однако из всех экипажей топового зачета Rally1 всего двум удалось преодолеть полную дистанцию без серьезных технических проблем.

Один из них – действующего чемпиона Калле Рованперы – и стал в итоге сильнейшим с преимуществом в полторы минуты. Финн потерял время в пятницу, когда открывал спецучастки и расчищал их для соперников. Но днем позже повредили свои машины оба его главных соперника: Себастьен Ожье, также представляющий Toyota, и Тьерри Невилль из Hyundai.

После этого Калле оказался в двух минутах вперед всех. Из трех спецучастков воскресенья он выиграл всего один – тот, на котором начисляли бонусные очки. Но столь солидное преимущество уже не требовало рисковать в каждом повороте. Рованпера стал сильнейшим в третий раз в нынешнем сезоне и сделал важный шаг к титулу.

Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Фото: Венсан Тюилье / Hyundai Motorsport

Куда более напряженным вышло сражение за вторую позицию. Дани Сордо благодаря стабильной субботе стал главным преследователем лидера, но всего в пяти секундах за ним располагался Элфин Эванс, потерявший в больше минуты из-за проблем с перегревом.

В финальный день соперники по разу стали быстрейшими, но в итоге Эвансу все же удалось взять верх с разницей в 4,2 секунды и обеспечить Toyota дубль.

Отт Тянак из M-Sport Ford, который в пятницу получил 3 минуты 40 секунд штрафа за долгий ремонт водяной помпы, смог завершить дистанцию четвертым, хотя в какой-то момент опустился до 32-й позиции.

Эсапекке Лаппи пришлось в пятницу бежать в ресторан у трассы за водой для закипевшего радиатора После еще нескольких поломок он финишировал пятым.

Замкнул пелотон топового класса Такамото Кацута, изрядно пострадавший от проколов.

Андреас Миккельсен, Торстейн Эриксен, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: Red Bull Content Pool

Андреас Миккельсен за рулем Skoda Fabia стал сильнейшим в зачете RC2, переиграв с небольшим перевесом Гуса Гринсмита. Российский экипаж Николая Грязина по итогам пятницы лидировал в этой категории с отрывом в полминуты, но на первом же субботнем спецучастке остался без одного из колес.

Москвич вернулся в гонку и показал лучшее время на бонусном СУ.

За три этапа до конца сезона Рованпера лидирует в таблице с 200 очками, опережая Эванса (167) и Невилля (134). Сезон мирового ралли продолжится на стыке сентября и октября. Участников ждет вернувшаяся в календарь впервые с 2019 года гонка в Чили.

Итоговое положение на Ралли Греция

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст. 1 Калле Рованпера

Йонне Халттунен Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 3 ч 00:16.7 2 Элфин Эванс

Скотт Мартин Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +1:31.7 3 Дани Сордо Кандидо Каррера Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 +1:35.9 4 Отт Тянак

Мартин Ярвеоя M-Sport Ford Puma Rally1 +4:28.4 5 Эсапекка Лаппи

Янне Ферм Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 +6:22.3 6 Такамото Кацута

Аарон Джонстон Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +7:20.9 7 Андреас Миккельсен

Торстейн Эриксен Toksport WRT 3 Škoda Fabia RS Rally2 +9:41.0 8 Гус Гринсмит

Торстейн Эриксен Toksport WRT 3 Škoda Fabia RS Rally2 +9:51.3 9 Иоан Россель

Арно Дюнан PH-Sport Citroen C3 Rally2 +11'07.0 10 Себастьен Ожье

Венсан ЛандэToyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +11:43.4