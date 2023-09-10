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Рованпера довел Ралли Акрополис до третьей победы в сезоне

После того, как в субботу главные соперники гонщика Toyota выбыли из борьбы, в воскресенье он без лишнего риска завершил борьбу в свою пользу. Элфин Эванс в концовке отобрал второе место у Дани Сордо

Том Ховард
Автор:
Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Греческий этап мирового ралли славится своими убойными для техники дороги, и в нынешнем сезоне они более чем подтвердили свой имидж. Гонку едва не пришлось отменять из-за урагана Даниэль, но в итоге непогода отступила прямо перед стартом. Однако из всех экипажей топового зачета Rally1 всего двум удалось преодолеть полную дистанцию без серьезных технических проблем. 

Один из них – действующего чемпиона Калле Рованперы – и стал в итоге сильнейшим с преимуществом в полторы минуты. Финн потерял время в пятницу, когда открывал спецучастки и расчищал их для соперников. Но днем позже повредили свои машины оба его главных соперника: Себастьен Ожье, также представляющий Toyota, и Тьерри Невилль из Hyundai.

После этого Калле оказался в двух минутах вперед всех. Из трех спецучастков воскресенья он выиграл всего один – тот, на котором начисляли бонусные очки. Но столь солидное преимущество уже не требовало рисковать в каждом повороте. Рованпера стал сильнейшим в третий раз в нынешнем сезоне и сделал важный шаг к титулу. 

Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Дани Сордо, Кандидо Каррера, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Фото: Венсан Тюилье / Hyundai Motorsport

Куда более напряженным вышло сражение за вторую позицию. Дани Сордо благодаря стабильной субботе стал главным преследователем лидера, но всего в пяти секундах за ним располагался Элфин Эванс, потерявший в больше минуты из-за проблем с перегревом. 

В финальный день соперники по разу стали быстрейшими, но в итоге Эвансу все же удалось взять верх с разницей в 4,2 секунды и обеспечить Toyota дубль. 

Отт Тянак из M-Sport Ford, который в пятницу получил 3 минуты 40 секунд штрафа за долгий ремонт водяной помпы, смог завершить дистанцию четвертым, хотя в какой-то момент опустился до 32-й позиции. 

Эсапекке Лаппи пришлось в пятницу бежать в ресторан у трассы за водой для закипевшего радиатора После еще нескольких поломок он финишировал пятым. 

Замкнул пелотон топового класса Такамото Кацута, изрядно пострадавший от проколов. 

Андреас Миккельсен, Торстейн Эриксен, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2

Андреас Миккельсен, Торстейн Эриксен, Toksport WRT 3, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: Red Bull Content Pool

Андреас Миккельсен за рулем Skoda Fabia стал сильнейшим в зачете RC2, переиграв с небольшим перевесом Гуса Гринсмита. Российский экипаж Николая Грязина по итогам пятницы лидировал в этой категории с отрывом в полминуты, но на первом же субботнем спецучастке остался без одного из колес. 

Москвич вернулся в гонку и показал лучшее время на бонусном СУ.

За три этапа до конца сезона Рованпера лидирует в таблице с 200 очками, опережая Эванса (167) и Невилля (134). Сезон мирового ралли продолжится на стыке сентября и октября. Участников ждет вернувшаяся в календарь впервые с 2019 года гонка в Чили. 

Итоговое положение на Ралли Греция

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст.
1

Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 3 ч 00:16.7
2

United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +1:31.7
3

Spain Дани Сордо 

Spain Кандидо Каррера

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +1:35.9
4 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин ЯрвеояM-Sport		 Ford Puma Rally1 +4:28.4
5

Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +6:22.3
6

Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +7:20.9
7

Russian Federation

Norway Андреас Миккельсен
Norway Торстейн Эриксен

Toksport WRT 3
 Škoda Fabia RS Rally2 +9:41.0
8

United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Торстейн Эриксен

Toksport WRT 3
 Škoda Fabia RS Rally2 +9:51.3
9

France Иоан Россель
France Арно Дюнан

PH-Sport

 Citroen C3 Rally2 +11'07.0
10

France Себастьен Ожье
France Венсан ЛандэToyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +11:43.4
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