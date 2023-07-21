Тянак стал быстрейшим в дебюте Ралли Эстония, Рованпера возглавил гонку
Сезон мирового ралли продолжился на севере Прибалтики. К огромному огорчению местных болельщиков, их главный кумир еще до старта получил большой штраф
Из восьми первых скоростных участков эстонской гонки Отт Тянак за рулем Ford Puma выиграл шесть. Однако в итоговом протоколе после СУ8 чемпион мира 2019 года оказался только на 11-й строчке. Дело в том, что уже после тестового допа в четверг на машине эстонца пришлось заменить мотор.
За это по регламенту положен пятиминутный штраф, который лишил гонщика шансов добиться успеха на домашних дорожках в окрестностях Тарту.
Лидерство, утраченное Оттом, подхватил лидер сезона Калле Рованпера. Лидер Toyota не лучшим образом начал день, открывая спецучастки и теряя на этом чуть больше времени.
Однако после обеденного перерыва, когда участники вторично преодолевали те же участки под начавшимся дождем, Калле дважды стал быстрейшим, опередил Тьерри Невилля из Hyundai и завершил день в трех секундах впереди бельгийского гонщика Hyundai.
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1
Фото: McKlein / Motorsport Images
А вот в споре за третье место корейская марка стараниями Эсапекки Лаппи пока впереди японской – Элфин Эванс на Yaris уступает сопернику две секунды.
Вся семерка гонщиков топового зачета RC1 пока держится в одной минуте, а в «младшей» категории RC2 после поломки подвески у Оливера Сольберга лидерство захватил Андреас Миккельсен на Skoda Fabia.
В субботу участников гонки ждут еще девять скоростных участков.
Положение на Ралли Эстония после СУ8
|Поз.
|
Экипаж
|Машина
|Класс
|Время / Отст.
|1
|
КАЛЛЕ РОВАНПЕРА
ЙОННЕ ХАЛТТУНЕН
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:12'22.2
|2
|
ТЬЕРРИ НЕВИЛЛЬ
МАРТЕЙН ВИДАГЕ
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3.0
|3
|
ЭСАПЕККА ЛАППИ
ЯННЕ ФЕРМ
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|12.2
|4
|
ЭЛФИН ЭВАНС
СКОТТ МАРТИН
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|14.1
|5
|
ТЕЕМУ СУНИНЕН
МИККО МАРККУЛА
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|33.8
|6
|
ПЬЕР-ЛУИ ЛУБЕ
НИКОЛЯ ЖИЛЬСУЛЬ
|Ford Puma Rally1
|RC1
|48.8
|7
|
ТАКАМОТО КАЦУТА
ААРОН ДЖОНСТОН
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1'03.6
|8
|
ОЛИВЕР СОЛЬБЕРГ
ЭЛЛИОТТ ЭДМОНДСОН
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|4'07.4
|9
|
АНДРЕАС МИККЕЛЬСЕН
ТОРСТЕЙН ЭРИКСЕН
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|4'14.1
|10
|
ГУС ГРИНСМИТ
ЙОНАС АНДЕРССОН
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|4'25.0
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