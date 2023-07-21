Тянак стал быстрейшим в дебюте Ралли Эстония, Рованпера возглавил гонку

Из восьми первых скоростных участков эстонской гонки Отт Тянак за рулем Ford Puma выиграл шесть. Однако в итоговом протоколе после СУ8 чемпион мира 2019 года оказался только на 11-й строчке. Дело в том, что уже после тестового допа в четверг на машине эстонца пришлось заменить мотор.

За это по регламенту положен пятиминутный штраф, который лишил гонщика шансов добиться успеха на домашних дорожках в окрестностях Тарту.

Лидерство, утраченное Оттом, подхватил лидер сезона Калле Рованпера. Лидер Toyota не лучшим образом начал день, открывая спецучастки и теряя на этом чуть больше времени.

Однако после обеденного перерыва, когда участники вторично преодолевали те же участки под начавшимся дождем, Калле дважды стал быстрейшим, опередил Тьерри Невилля из Hyundai и завершил день в трех секундах впереди бельгийского гонщика Hyundai.

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1 Фото: McKlein / Motorsport Images

А вот в споре за третье место корейская марка стараниями Эсапекки Лаппи пока впереди японской – Элфин Эванс на Yaris уступает сопернику две секунды.

Вся семерка гонщиков топового зачета RC1 пока держится в одной минуте, а в «младшей» категории RC2 после поломки подвески у Оливера Сольберга лидерство захватил Андреас Миккельсен на Skoda Fabia.

В субботу участников гонки ждут еще девять скоростных участков.

Положение на Ралли Эстония после СУ8

Поз. Экипаж Машина Класс Время / Отст. 1 КАЛЛЕ РОВАНПЕРА ЙОННЕ ХАЛТТУНЕН Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:12'22.2 2 ТЬЕРРИ НЕВИЛЛЬ МАРТЕЙН ВИДАГЕ Hyundai i20 N Rally1 RC1 3.0 3 ЭСАПЕККА ЛАППИ ЯННЕ ФЕРМ Hyundai i20 N Rally1 RC1 12.2 4 ЭЛФИН ЭВАНС СКОТТ МАРТИН Toyota GR Yaris Rally1 RC1 14.1 5 ТЕЕМУ СУНИНЕН МИККО МАРККУЛА Hyundai i20 N Rally1 RC1 33.8 6 ПЬЕР-ЛУИ ЛУБЕ НИКОЛЯ ЖИЛЬСУЛЬ Ford Puma Rally1 RC1 48.8 7 ТАКАМОТО КАЦУТА ААРОН ДЖОНСТОН Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1'03.6 8 ОЛИВЕР СОЛЬБЕРГ ЭЛЛИОТТ ЭДМОНДСОН Škoda Fabia RS Rally2 RC2 4'07.4 9 АНДРЕАС МИККЕЛЬСЕН ТОРСТЕЙН ЭРИКСЕН Škoda Fabia RS Rally2 RC2 4'14.1 10 ГУС ГРИНСМИТ ЙОНАС АНДЕРССОН Škoda Fabia RS Rally2 RC2 4'25.0