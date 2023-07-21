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Тянак стал быстрейшим в дебюте Ралли Эстония, Рованпера возглавил гонку

Сезон мирового ралли продолжился на севере Прибалтики. К огромному огорчению местных болельщиков, их главный кумир еще до старта получил большой штраф

Том Ховард
Автор:
Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Из восьми первых скоростных участков эстонской гонки Отт Тянак за рулем Ford Puma выиграл шесть. Однако в итоговом протоколе после СУ8 чемпион мира 2019 года оказался только на 11-й строчке. Дело в том, что уже после тестового допа в четверг на машине эстонца пришлось заменить мотор. 

За это по регламенту положен пятиминутный штраф, который лишил гонщика шансов добиться успеха на домашних дорожках в окрестностях Тарту. 

Лидерство, утраченное Оттом, подхватил лидер сезона Калле Рованпера. Лидер Toyota не лучшим образом начал день, открывая спецучастки и теряя на этом чуть больше времени.

Однако после обеденного перерыва, когда участники вторично преодолевали те же участки под начавшимся дождем, Калле дважды стал быстрейшим, опередил Тьерри Невилля из Hyundai и завершил день в трех секундах впереди бельгийского гонщика Hyundai. 

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Фото: McKlein / Motorsport Images

А вот в споре за третье место корейская марка стараниями Эсапекки Лаппи пока впереди японской – Элфин Эванс на Yaris уступает сопернику две секунды.  

Вся семерка гонщиков топового зачета RC1 пока держится в одной минуте, а в «младшей» категории RC2 после поломки подвески у Оливера Сольберга лидерство захватил Андреас Миккельсен на Skoda Fabia. 

В субботу участников гонки ждут еще девять скоростных участков. 

Положение на Ралли Эстония после СУ8

Поз.

Экипаж

 Машина Класс Время / Отст. 

КАЛЛЕ РОВАНПЕРА

ЙОННЕ ХАЛТТУНЕН

 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:12'22.2

ТЬЕРРИ НЕВИЛЛЬ

МАРТЕЙН ВИДАГЕ

 Hyundai i20 N Rally1 RC1 3.0

ЭСАПЕККА ЛАППИ

ЯННЕ ФЕРМ

 Hyundai i20 N Rally1 RC1 12.2

ЭЛФИН ЭВАНС

СКОТТ МАРТИН

 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 14.1

ТЕЕМУ СУНИНЕН

МИККО МАРККУЛА

 Hyundai i20 N Rally1 RC1 33.8

ПЬЕР-ЛУИ ЛУБЕ

НИКОЛЯ ЖИЛЬСУЛЬ

 Ford Puma Rally1 RC1 48.8

ТАКАМОТО КАЦУТА

ААРОН ДЖОНСТОН

 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1'03.6

ОЛИВЕР СОЛЬБЕРГ

ЭЛЛИОТТ ЭДМОНДСОН

 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 4'07.4

АНДРЕАС МИККЕЛЬСЕН

ТОРСТЕЙН ЭРИКСЕН

 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 4'14.1
10 

ГУС ГРИНСМИТ

ЙОНАС АНДЕРССОН

 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 4'25.0
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