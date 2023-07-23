Рованпера учинил соперникам разгром на Ралли Эстония

Хотя Калле Рованпера и лидирует в общем зачете мирового ралли, из семи первых этапов сезона-2023 молодой финн выиграл всего один. Однако в этот уик-энд на быстрых грунтовках в окрестностях Тарту действующий обладатель титула напомнил, насколько он в действительности быстр.

Если в пятницу 22-летний гонщик только примеривался к эстонским дорожкам, то с самого утра субботы он взял такой темп, что выиграл все оставшиеся спецучастки, включая и бонусный. Серия Рованперы составила 13 лучших результатов подряд, что позволило ему выиграть с перевесом в 52,9 секунды.

Лишь до СУ5 общий зачет возглавлял Тьерри Невилль из Hyundai – после прокола утром в субботу бельгиец отстал от лидера и с тех пор оставался вторым.

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1 Фото: McKlein / Motorsport Images

Еще одного сильного соперника Рованпера потерял еще до старта. Необходимость поменять мотор на Ford Отта Тянака привел к тому, что прямо перед стартом эстонцу присудили пятиминутный штраф. Он шесть раз показал лучшее время в пятницу, но отыграть такое отставание в любом случае было нереально – и чемпион мира 2019 года финишировал только восьмым.

Гонка вообще получилась сколь напряженной, столь и небогатой на перестановки. За два финальных дня положение в восьмерке лидеров вообще оставалось полностью неизменным. Лишь в самом-самом конце Такамото Кацута опередил было Пьера-Луи Лубэ – но тотчас пропустил обратно.

Эсапекка Лаппи, у которого в пятницу возникли неполадки в гибридной системе, в итоге обеспечил Hyundai двойной подиум, едва не догнав Невилля в концовке – а Элфин Эванс из Toyota финишировал еще в нескольких секундах позади.

Дебютант топового зачета RC1 Теему Сунинен завершил этап на очень достойном пятом месте.

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1 Фото: M-Sport

Андреас Миккельсен привел Skoda Fabia к победе в категории RC2 – в пятницу у них был острый поединок с Оливером Сольбергом, пока последний не сошел из-за поломки подвески. После этого норвежец взял верх в напряженной дуэли с Сами Паяри.

В общем зачете Рованпера, заработав в Эстонии максимальные 30 баллов, довел преимущество над Эвансом до 55 очков, Невилль и Тянак идут вплотную за валлийцем.

Сезон мирового ралли продолжится уже через две недели в соседней Финляндии.

Итоговое положение на Ралли Эстония после СУ21

Поз. Экипаж Машина Класс Время / Отст. 1 КАЛЛЕ РОВАНПЕРА ЙОННЕ ХАЛТТУНЕН Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2 ч 36:03.1 2 ТЬЕРРИ НЕВИЛЛЬ МАРТЕЙН ВИДАГЕ Hyundai i20 N Rally1 RC1 52.7 3 ЭСАПЕККА ЛАППИ ЯННЕ ФЕРМ Hyundai i20 N Rally1 RC1 59.5 4 ЭЛФИН ЭВАНС СКОТТ МАРТИН Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:06.8 5 ТЕЕМУ СУНИНЕН МИККО МАРККУЛА Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:21.1 6 ПЬЕР-ЛУИ ЛУБЕ НИКОЛЯ ЖИЛЬСУЛЬ Ford Puma Rally1 RC1 3:09.9 7 ТАКАМОТО КАЦУТА ААРОН ДЖОНСТОН Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:10.2 8 ОТТ ТЯНАК МАРТИН ЯРВЕОЯ Toyota GR Yaris Rally1 RC1 6:25.6 9 АНДРЕАС МИККЕЛЬСЕН ТОРСТЕЙН ЭРИКСЕН Škoda Fabia RS Rally2 RC2 9:54.1 10 САМИ ПАЯРИ ЭННИ МЯЛКЕНЕН Škoda Fabia RS Rally2 RC2 10:03.8