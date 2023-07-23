Предыдущая / Рованпера выиграл все девять субботних спецучастков Ралли Эстония
WRC / Ралли Эстония Отчет о гонке

Рованпера учинил соперникам разгром на Ралли Эстония

Действующий чемпион мира не только лидировал за рулем Toyota от старта до финиша, но и одержал 15 побед на скоростных участках – в субботу и воскресенье он вообще не отдал соперникам ни одного допа

Том Ховард
Автор:
Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Хотя Калле Рованпера и лидирует в общем зачете мирового ралли, из семи первых этапов сезона-2023 молодой финн выиграл всего один. Однако в этот уик-энд на быстрых грунтовках в окрестностях Тарту действующий обладатель титула напомнил, насколько он в действительности быстр. 

Если в пятницу 22-летний гонщик только примеривался к эстонским дорожкам, то с самого утра субботы он взял такой темп, что выиграл все оставшиеся спецучастки, включая и бонусный. Серия Рованперы составила 13 лучших результатов подряд, что позволило ему выиграть с перевесом в 52,9 секунды. 

Лишь до СУ5 общий зачет возглавлял Тьерри Невилль из Hyundai – после прокола утром в субботу бельгиец отстал от лидера и с тех пор оставался вторым. 

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Фото: McKlein / Motorsport Images

Еще одного сильного соперника Рованпера потерял еще до старта. Необходимость поменять мотор на Ford Отта Тянака привел к тому, что прямо перед стартом эстонцу присудили пятиминутный штраф. Он шесть раз показал лучшее время в пятницу, но отыграть такое отставание в любом случае было нереально – и чемпион мира 2019 года финишировал только восьмым. 

Гонка вообще получилась сколь напряженной, столь и небогатой на перестановки. За два финальных дня положение в восьмерке лидеров вообще оставалось полностью неизменным. Лишь в самом-самом конце Такамото Кацута опередил было Пьера-Луи Лубэ – но тотчас пропустил обратно.  

Эсапекка Лаппи, у которого в пятницу возникли неполадки в гибридной системе, в итоге обеспечил Hyundai двойной подиум, едва не догнав Невилля в концовке – а Элфин Эванс из Toyota финишировал еще в нескольких секундах позади. 

Дебютант топового зачета RC1 Теему Сунинен завершил этап на очень достойном пятом месте. 

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Фото: M-Sport

Андреас Миккельсен привел Skoda Fabia к победе в категории RC2 – в пятницу у них был острый поединок с Оливером Сольбергом, пока последний не сошел из-за поломки подвески. После этого норвежец взял верх в напряженной дуэли с Сами Паяри. 

В общем зачете Рованпера, заработав в Эстонии максимальные 30 баллов, довел преимущество над Эвансом до 55 очков, Невилль и Тянак идут вплотную за валлийцем. 

Сезон мирового ралли продолжится уже через две недели в соседней Финляндии.

Итоговое положение на Ралли Эстония после СУ21

Поз.

Экипаж

 Машина Класс Время / Отст. 

КАЛЛЕ РОВАНПЕРА

ЙОННЕ ХАЛТТУНЕН

 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 2 ч 36:03.1

ТЬЕРРИ НЕВИЛЛЬ

МАРТЕЙН ВИДАГЕ

 Hyundai i20 N Rally1 RC1 52.7

ЭСАПЕККА ЛАППИ

ЯННЕ ФЕРМ

 Hyundai i20 N Rally1 RC1 59.5

ЭЛФИН ЭВАНС

СКОТТ МАРТИН

 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:06.8

ТЕЕМУ СУНИНЕН

МИККО МАРККУЛА

 Hyundai i20 N Rally1 RC1 2:21.1

ПЬЕР-ЛУИ ЛУБЕ

НИКОЛЯ ЖИЛЬСУЛЬ

 Ford Puma Rally1 RC1 3:09.9

ТАКАМОТО КАЦУТА

ААРОН ДЖОНСТОН

 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:10.2

ОТТ ТЯНАК

МАРТИН ЯРВЕОЯ

 Toyota GR Yaris Rally1 RC1 6:25.6

АНДРЕАС МИККЕЛЬСЕН

ТОРСТЕЙН ЭРИКСЕН

 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 9:54.1
10 

САМИ ПАЯРИ

ЭННИ МЯЛКЕНЕН

 Škoda Fabia RS Rally2 RC2 10:03.8
Поделились
Комментарии

Рованпера выиграл все девять субботних спецучастков Ралли Эстония
Том Ховард Больше от
Том Ховард
Тянак стал быстрейшим в дебюте Ралли Эстония, Рованпера возглавил гонку

Тянак стал быстрейшим в дебюте Ралли Эстония, Рованпера возглавил гонку

WRC
Ралли Эстония

Тянак стал быстрейшим в дебюте Ралли Эстония, Рованпера возглавил гонку Тянак стал быстрейшим в дебюте Ралли Эстония, Рованпера возглавил гонку

Босс команды Toyota WRC выйдет на старт Ралли Финляндия

Босс команды Toyota WRC выйдет на старт Ралли Финляндия

WRC
Ралли Финляндия

Босс команды Toyota WRC выйдет на старт Ралли Финляндия Босс команды Toyota WRC выйдет на старт Ралли Финляндия

Ожье победил на Ралли Сафари, обогнав Рованперу на шесть секунд за четыре дня

Ожье победил на Ралли Сафари, обогнав Рованперу на шесть секунд за четыре дня

WRC
Ралли Кения

Ожье победил на Ралли Сафари, обогнав Рованперу на шесть секунд за четыре дня Ожье победил на Ралли Сафари, обогнав Рованперу на шесть секунд за четыре дня

Самое важное:

«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса

«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса

F1 Формула 1

«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса «Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса

Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023

Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023 Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023

Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал

Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал

Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа

Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа

F1 Формула 1
Гран При Бельгии

Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.