Рованпера учинил соперникам разгром на Ралли Эстония
Действующий чемпион мира не только лидировал за рулем Toyota от старта до финиша, но и одержал 15 побед на скоростных участках – в субботу и воскресенье он вообще не отдал соперникам ни одного допа
Хотя Калле Рованпера и лидирует в общем зачете мирового ралли, из семи первых этапов сезона-2023 молодой финн выиграл всего один. Однако в этот уик-энд на быстрых грунтовках в окрестностях Тарту действующий обладатель титула напомнил, насколько он в действительности быстр.
Если в пятницу 22-летний гонщик только примеривался к эстонским дорожкам, то с самого утра субботы он взял такой темп, что выиграл все оставшиеся спецучастки, включая и бонусный. Серия Рованперы составила 13 лучших результатов подряд, что позволило ему выиграть с перевесом в 52,9 секунды.
Лишь до СУ5 общий зачет возглавлял Тьерри Невилль из Hyundai – после прокола утром в субботу бельгиец отстал от лидера и с тех пор оставался вторым.
Тьерри Невилль, Мартейн Видеге, Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1
Фото: McKlein / Motorsport Images
Еще одного сильного соперника Рованпера потерял еще до старта. Необходимость поменять мотор на Ford Отта Тянака привел к тому, что прямо перед стартом эстонцу присудили пятиминутный штраф. Он шесть раз показал лучшее время в пятницу, но отыграть такое отставание в любом случае было нереально – и чемпион мира 2019 года финишировал только восьмым.
Гонка вообще получилась сколь напряженной, столь и небогатой на перестановки. За два финальных дня положение в восьмерке лидеров вообще оставалось полностью неизменным. Лишь в самом-самом конце Такамото Кацута опередил было Пьера-Луи Лубэ – но тотчас пропустил обратно.
Эсапекка Лаппи, у которого в пятницу возникли неполадки в гибридной системе, в итоге обеспечил Hyundai двойной подиум, едва не догнав Невилля в концовке – а Элфин Эванс из Toyota финишировал еще в нескольких секундах позади.
Дебютант топового зачета RC1 Теему Сунинен завершил этап на очень достойном пятом месте.
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1
Фото: M-Sport
Андреас Миккельсен привел Skoda Fabia к победе в категории RC2 – в пятницу у них был острый поединок с Оливером Сольбергом, пока последний не сошел из-за поломки подвески. После этого норвежец взял верх в напряженной дуэли с Сами Паяри.
В общем зачете Рованпера, заработав в Эстонии максимальные 30 баллов, довел преимущество над Эвансом до 55 очков, Невилль и Тянак идут вплотную за валлийцем.
Сезон мирового ралли продолжится уже через две недели в соседней Финляндии.
Итоговое положение на Ралли Эстония после СУ21
|Поз.
|
Экипаж
|Машина
|Класс
|Время / Отст.
|1
|
КАЛЛЕ РОВАНПЕРА
ЙОННЕ ХАЛТТУНЕН
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|2 ч 36:03.1
|2
|
ТЬЕРРИ НЕВИЛЛЬ
МАРТЕЙН ВИДАГЕ
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|52.7
|3
|
ЭСАПЕККА ЛАППИ
ЯННЕ ФЕРМ
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|59.5
|4
|
ЭЛФИН ЭВАНС
СКОТТ МАРТИН
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:06.8
|5
|
ТЕЕМУ СУНИНЕН
МИККО МАРККУЛА
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|2:21.1
|6
|
ПЬЕР-ЛУИ ЛУБЕ
НИКОЛЯ ЖИЛЬСУЛЬ
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3:09.9
|7
|
ТАКАМОТО КАЦУТА
ААРОН ДЖОНСТОН
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:10.2
|8
|
ОТТ ТЯНАК
МАРТИН ЯРВЕОЯ
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|6:25.6
|9
|
АНДРЕАС МИККЕЛЬСЕН
ТОРСТЕЙН ЭРИКСЕН
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|9:54.1
|10
|
САМИ ПАЯРИ
ЭННИ МЯЛКЕНЕН
|Škoda Fabia RS Rally2
|RC2
|10:03.8
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