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Рованпера уехал от соперников в дебюте нового этапа WRC

Ралли Центральная Европа, которое принимают Чехия, Германия и Австрия, началось с явным преимуществом действующего чемпиона мира, который имеет хорошие шансы уже в этот уик-энд завоевать второй титул

Том Ховард
Автор Том Ховард
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Калле Рованпера, Йонне Халттунен, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Совершенно новый этап мирового ралли стартовал еще в четверг на чешских дорожках. В лидерах гонки успели побывать Отт Тянак на Ford и Тьерри Невилль на Hyundai, но в пятницу инициативой прочно завладел Калле Рованпера. 

На сыром после ночного дождя асфальте он выиграл четыре скоростных участка и без видимых проблем довел отрыв от преследователей до 36 секунд. Чтобы стать чемпионом уже в воскресенье, финну достаточно просто завершить дистанцию впереди своего партнера по команде Элфина Эванса. 

Пока такой результат выглядит весьма вероятным, так как валлиец хоть и отыгрался после допущенной в четверг ошибки, отбросившей его на восьмое место, но пока уступает в дуэли с Невиллем за второе место. 

Триумфатор недавней чилийской гонки Тянак держится четвертым – на финальном допе у эстонца отломился «лепесток» переключения передач. 

Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Red Bull Content Pool

Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Возвращение Себастьена Ожье в WRC пока складывается непросто. Восьмикратный чемпион мира пробил колесо на первом же спецучастке пятницы, потерял на этом минуту и по итогам дня занимает только шестую строчку, уступая партнеру по Toyota Такамото Кацуте. 

Самым серьезным происшествием дня стала авария Эсапекки Лаппи. Гонщик Hyundai удерживал третью позицию, когда на СУ5 на высокой скорости задел дерево. Сам финн и его штурман Янне Ферм в порядке, а вот восстановить их машину теперь едва ли реально. 

Момент аварии снял один из болельщиков:  

 

Для гонщика M-Sport Пьера-Луи Лубэ пятница тоже не задалась: его оштрафовали на минуту за расстегнутый шлем, потом француз улетел с дороги, и хотя сумел вернуться, потерял еще около пяти минут из-за необходимости заменить колесо. 

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: McKlein / Motorsport Images

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

В зачете RC2, где обычно тон задают экипажи на Skoda, лидерство неожиданно захватил Эмиль Линдхольм на Hyundai. Россиянин Николай Грязин тоже не избежал прокола и пока занимает шестое место в своем зачете. 

В субботу участники продолжат борьбу в Германии – правда, не все. Немецкая полиция запретила движение по местным дорогам одному из гонщиков RC2, сославшись на то, что тот использовал транзитные номера, на которых покинул страну и теперь не вправе вновь въезжать на ее территорию.  

Положение на Ралли Центральная Европе после СУ8

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст.
1

Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 1 ч 13:05.1
2

Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видеге

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +36.4
3

United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +47.2
4 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин ЯрвеояM-Sport		 Ford Puma Rally1 +1:30.4
5

Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +2:26.8
6

France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +2:35.9
7

Finland Теему Сунинен
Finland Микко Марккула

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +2:39.1
8 Netherlands Грегуар Мюнстер
Belgium Луи ЛукаM-Sport		 Ford Puma Rally1 +2:59.1
9 (1)

Finland Эмиль Линдхольм
Finland Реета Хямяляйнен

Hyundai Motorsport N

 Hyundai i20 N Rally2 +5:36.3
10 (2)

Czech Republic Эрик Цайс
Czech Republic  Даниэль Трункат

 

 Škoda Fabia RS Rally2 +5:51.2
…14 (6)

Russian Federation Николай Грязин

Russian Federation Константин Александров

Toksport WRT 2
 Škoda Fabia RS Rally2 +6:16.9
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