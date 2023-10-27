Рованпера уехал от соперников в дебюте нового этапа WRC

Совершенно новый этап мирового ралли стартовал еще в четверг на чешских дорожках. В лидерах гонки успели побывать Отт Тянак на Ford и Тьерри Невилль на Hyundai, но в пятницу инициативой прочно завладел Калле Рованпера.

На сыром после ночного дождя асфальте он выиграл четыре скоростных участка и без видимых проблем довел отрыв от преследователей до 36 секунд. Чтобы стать чемпионом уже в воскресенье, финну достаточно просто завершить дистанцию впереди своего партнера по команде Элфина Эванса.

Пока такой результат выглядит весьма вероятным, так как валлиец хоть и отыгрался после допущенной в четверг ошибки, отбросившей его на восьмое место, но пока уступает в дуэли с Невиллем за второе место.

Триумфатор недавней чилийской гонки Тянак держится четвертым – на финальном допе у эстонца отломился «лепесток» переключения передач.

Фото: Red Bull Content Pool Себастьен Ожье, Венсан Ландэ, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Возвращение Себастьена Ожье в WRC пока складывается непросто. Восьмикратный чемпион мира пробил колесо на первом же спецучастке пятницы, потерял на этом минуту и по итогам дня занимает только шестую строчку, уступая партнеру по Toyota Такамото Кацуте.

Самым серьезным происшествием дня стала авария Эсапекки Лаппи. Гонщик Hyundai удерживал третью позицию, когда на СУ5 на высокой скорости задел дерево. Сам финн и его штурман Янне Ферм в порядке, а вот восстановить их машину теперь едва ли реально.

Момент аварии снял один из болельщиков:

Для гонщика M-Sport Пьера-Луи Лубэ пятница тоже не задалась: его оштрафовали на минуту за расстегнутый шлем, потом француз улетел с дороги, и хотя сумел вернуться, потерял еще около пяти минут из-за необходимости заменить колесо.

Фото: McKlein / Motorsport Images Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2, Skoda Fabia Evo Rally2

В зачете RC2, где обычно тон задают экипажи на Skoda, лидерство неожиданно захватил Эмиль Линдхольм на Hyundai. Россиянин Николай Грязин тоже не избежал прокола и пока занимает шестое место в своем зачете.

В субботу участники продолжат борьбу в Германии – правда, не все. Немецкая полиция запретила движение по местным дорогам одному из гонщиков RC2, сославшись на то, что тот использовал транзитные номера, на которых покинул страну и теперь не вправе вновь въезжать на ее территорию.

Положение на Ралли Центральная Европе после СУ8

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст. 1 Калле Рованпера

Йонне Халттунен Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 1 ч 13:05.1 2 Тьерри Невилль

Мартейн Видеге Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 +36.4 3 Элфин Эванс

Скотт Мартин Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +47.2 4 Отт Тянак

Мартин Ярвеоя M-Sport Ford Puma Rally1 +1:30.4 5 Такамото Кацута

Аарон Джонстон Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +2:26.8 6 Себастьен Ожье

Венсан Ландэ Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +2:35.9 7 Теему Сунинен

Микко Марккула Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 +2:39.1 8 Грегуар Мюнстер

Луи Лука M-Sport Ford Puma Rally1 +2:59.1 9 (1) Эмиль Линдхольм

Реета Хямяляйнен Hyundai Motorsport N Hyundai i20 N Rally2 +5:36.3 10 (2) Эрик Цайс

Даниэль Трункат Škoda Fabia RS Rally2 +5:51.2 …14 (6) Николай Грязин Константин Александров Toksport WRT 2 Škoda Fabia RS Rally2 +6:16.9