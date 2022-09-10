На Ралли Акрополис полностью сменилась тройка лидеров, Леб сошел
Если в пятницу на греческуих дорожках лидировали гонщики на Ford, то по итогам субботы тройку составили представители Hyundai
Себастьен Леб после отличного начала гонки укрепил лидерство на открывающем спецучастке второго дня, однако затем на его Ford Puma стала падать мощность. Остановившись на перегоне, француз и его штурман Изабель Галмиш попробовали устранить проблему.
Как оказалось, дело было в ремне генератора, замена которого оказалась непростым делом – экипаж опоздал к старту СУ9, после чего команда M-Sport подтвердила сход девятикратного чемпиона с дистанции и планы вернуться в борьбу в воскресенье.
Вскоре M-Sport потеряла и другого пилота. После сенсационно быстрого начала ралли Пьер-Луи Лубэ на том же СУ9 проколол левое переднее колесо. Это привело к серьезной потере времени и повреждению кузовных панелей – и молодой француз откатился далеко назад.
Наконец, замыкавший вечером пятницы тройку сильнейших гонщик Toyota Эсапекка Лаппи стал жертвой отказа техники по ходу дневной секции – после этого лидерство окончательно перешло к трио пилотов Hyundai.
Тьерри Невилль, одержав три победы на спецучастках, возглавил гонку с перевесом в 27,9 секунды над своим партнером по команде Оттом Тянаком. Вдвое больше бельгийцу уступает Дани Сордо.
Лучшим представителем Toyota остается Элфин Эванс, чье отставание составляет ровно минуту. Лубэ после всех приключений продолжает гонку пятым.
Лидер сезона Калле Рованпера на пресловутом СУ9 улетел с трассы и задел придорожное дерево. Финн продолжил движение, но к концу дня его отставание от лидера превысило 16 минут.
Учитывая технические проблемы у гонщиков M-Sport Журдена Серенидиса и Гуса Гринсмита, неудивительно, что до восьмой позиции поднялся лидер зачета RC2 Эмиль Линдхольм. Строчкой ниже в таблице располагается его главный преследователь, россиянин Николай Грязин.
В воскресенье участников гонки ждут три финальных скоростных участка.
Результаты Ралли Акрополис после СУ12 (будет обновлено после СУ13
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:06'34.4
|2
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:07'02.3
|27.9
|3
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|3:07'27.3
|52.9
|4
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:07'34.4
|1'00.0
|5
| Пьер-Луи Лубе
Венсан Ландэ
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3:09'14.5
|2'40.1
|6
| Крейг Брин
Пол Нэгл
|Ford Puma Rally1
|RC1
|3:10'21.6
|3'47.2
|7
| Такамото Катсута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|3:11'15.6
|4'41.2
|8
| Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:12'32.8
|5'58.4
|9
| Николай Грязин
Константин Александров
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|3:13'17.4
|6'43.0
|10
| Йоан Россель
Валентин Сарро
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|3:14'02.2
|7'27.8
|Полные результаты
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