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WRC / Ралли Греция Отчет о секции

На Ралли Акрополис полностью сменилась тройка лидеров, Леб сошел

Если в пятницу на греческуих дорожках лидировали гонщики на Ford, то по итогам субботы тройку составили представители Hyundai

Том Ховард
Автор:
, News editor
На Ралли Акрополис полностью сменилась тройка лидеров, Леб сошел
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Себастьен Леб после отличного начала гонки укрепил лидерство на открывающем спецучастке второго дня, однако затем на его Ford Puma стала падать мощность. Остановившись на перегоне, француз и его штурман Изабель Галмиш попробовали устранить проблему. 

Как оказалось, дело было в ремне генератора, замена которого оказалась непростым делом – экипаж опоздал к старту СУ9, после чего команда M-Sport подтвердила сход девятикратного чемпиона с дистанции и планы вернуться в борьбу в воскресенье. 

Вскоре M-Sport потеряла и другого пилота. После сенсационно быстрого начала ралли Пьер-Луи Лубэ на том же СУ9 проколол левое переднее колесо. Это привело к серьезной потере времени и повреждению кузовных панелей – и молодой француз откатился далеко назад. 

Наконец, замыкавший вечером пятницы тройку сильнейших гонщик Toyota Эсапекка Лаппи стал жертвой отказа техники по ходу дневной секции – после этого лидерство окончательно перешло к трио пилотов Hyundai.

Тьерри Невилль, одержав три победы на спецучастках, возглавил гонку с перевесом в 27,9 секунды над своим партнером по команде Оттом Тянаком. Вдвое больше бельгийцу уступает Дани Сордо.

Лучшим представителем Toyota остается Элфин Эванс, чье отставание составляет ровно минуту. Лубэ после всех приключений продолжает гонку пятым. 

Лидер сезона Калле Рованпера на пресловутом СУ9 улетел с трассы и задел придорожное дерево. Финн продолжил движение, но к концу дня его отставание от лидера превысило 16 минут. 

Учитывая технические проблемы у гонщиков M-Sport Журдена Серенидиса и Гуса Гринсмита, неудивительно, что до восьмой позиции поднялся лидер зачета RC2 Эмиль Линдхольм. Строчкой ниже в таблице располагается его главный преследователь, россиянин Николай Грязин. 

В воскресенье участников гонки ждут три финальных скоростных участка.

Результаты Ралли Акрополис после СУ12 (будет обновлено после СУ13

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:06'34.4  
2 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:07'02.3 27.9
3 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 3:07'27.3 52.9
4 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:07'34.4 1'00.0
5 France Пьер-Луи Лубе
France Венсан Ландэ 		Ford Puma Rally1 RC1 3:09'14.5 2'40.1
6 Ireland Крейг Брин
Ireland Пол Нэгл 		Ford Puma Rally1 RC1 3:10'21.6 3'47.2
7 Japan Такамото Катсута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 3:11'15.6 4'41.2
8 Finland Эмиль Линдхольм
Reeta Hämäläinen 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 3:12'32.8 5'58.4
9 Russian Federation Николай Грязин
Russian Federation Константин Александров 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 3:13'17.4 6'43.0
10 France Йоан Россель
France Валентин Сарро 		Citroën C3 Rally2 RC2 3:14'02.2 7'27.8
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