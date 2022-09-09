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WRC / Ралли Греция Отчет о секции

Леб вернулся в WRC и вышел в лидеры Ралли Акрополис

Первый гоночный день греческого этапа принес весьма неожиданные результаты: протокол возглавили 48-летний ветеран и новичок, который пока даже не был на подиуме

Том Ховард
Автор:
, News editor
Леб вернулся в WRC и вышел в лидеры Ралли Акрополис
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Десятый этап сезона мирового ралли может гарантировать титул Калле Рованпере, который уже выигрывает у ближайшего преследователя 72 очка. Однако пока нично не указывает на возможность такого исхода – сам лидер сезона по итогам первого гоночного дня занимает только девятое место, тогда как лидерство неожиданно оспаривают партнеры по M-Sport Ford Себастьен Леб, вышедший на старт впервые с июньской гонки в Кении, и Пьер-Луи Лубэ.

За всю пятницу два француза отдали соперникам всего одну победу на спецучастке. По ходу дня лидерство дважды переходило из рук в руки, и в итоге девятикратный чемпион мира на 1,7 секунды опередил своего 25-летнего соперника, который пока проводит лучшую гонку в карьере. 

Леб захватил лидерство с утра, но при повторном прохождении участков ошибся на СУ5 и выпустил чемпиона WRC2 2019 года вперед. Однако затем Себ начал нагонять соперника и вышел вперед на финальном допе дня. 

Пьер-Луи Лубэ, Венсан Ландэ, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Пьер-Луи Лубэ, Венсан Ландэ, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Фото: M-Sport

Эсапекка Лаппи из Toyota одержал одну победу на спецучастке и идет в общем зачете третьим, отставая на десять секунд. Сильнейший представитель Hyundai – победитель прошедшего в четверг зрительского СУ Тьерри Невилль – занимает четвертое место.  

Еще два гонщика корейской марки, Дани Сордо и Отт Тянак, идут следом. Эстонец, занимающий второе место в чемпионате потерял время из-за висящей в воздухе пыли и проблем и гибридной системой

Калле Рованпера явно проводит гонку в экономном режиме и пока не атакует, оставаясь в конце десятки. 

Николай Грязин закончил день вторым среди пилотов на технике RC2, однако отстал на полминуты от Эмиля Линдхольма на такой же Skode Fabia.

Ралли Акрополис продолжится шестью скоростными участками в субботу. 

Положение на Ралли Акрополис после СУ7

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 France Себастьен Лёб
France Изабель Галмиш 		Ford Puma Rally1 RC1 1:12'11.9  
2 France Пьер-Луи Лубе
France Венсан Ландэ 		Ford Puma Rally1 RC1 1:12'13.6 1.7
3 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:12'20.6 8.7
4 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:12'27.9 16.0
5 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:12'34.1 22.2
6 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:12'43.0 31.1
7 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 RC1 1:12'45.8 33.9
8 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:12'46.4 34.5
9 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:13'19.7 1'07.8
10 Japan Такамото Катсута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:13'50.8 1'38.9
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