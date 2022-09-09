Леб вернулся в WRC и вышел в лидеры Ралли Акрополис

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Десятый этап сезона мирового ралли может гарантировать титул Калле Рованпере, который уже выигрывает у ближайшего преследователя 72 очка. Однако пока нично не указывает на возможность такого исхода – сам лидер сезона по итогам первого гоночного дня занимает только девятое место, тогда как лидерство неожиданно оспаривают партнеры по M-Sport Ford Себастьен Леб, вышедший на старт впервые с июньской гонки в Кении, и Пьер-Луи Лубэ.

За всю пятницу два француза отдали соперникам всего одну победу на спецучастке. По ходу дня лидерство дважды переходило из рук в руки, и в итоге девятикратный чемпион мира на 1,7 секунды опередил своего 25-летнего соперника, который пока проводит лучшую гонку в карьере.

Леб захватил лидерство с утра, но при повторном прохождении участков ошибся на СУ5 и выпустил чемпиона WRC2 2019 года вперед. Однако затем Себ начал нагонять соперника и вышел вперед на финальном допе дня.

Пьер-Луи Лубэ, Венсан Ландэ, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Фото: M-Sport

Эсапекка Лаппи из Toyota одержал одну победу на спецучастке и идет в общем зачете третьим, отставая на десять секунд. Сильнейший представитель Hyundai – победитель прошедшего в четверг зрительского СУ Тьерри Невилль – занимает четвертое место.

Еще два гонщика корейской марки, Дани Сордо и Отт Тянак, идут следом. Эстонец, занимающий второе место в чемпионате потерял время из-за висящей в воздухе пыли и проблем и гибридной системой

Калле Рованпера явно проводит гонку в экономном режиме и пока не атакует, оставаясь в конце десятки.

Николай Грязин закончил день вторым среди пилотов на технике RC2, однако отстал на полминуты от Эмиля Линдхольма на такой же Skode Fabia.

Ралли Акрополис продолжится шестью скоростными участками в субботу.

Положение на Ралли Акрополис после СУ7