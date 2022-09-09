Леб вернулся в WRC и вышел в лидеры Ралли Акрополис
Первый гоночный день греческого этапа принес весьма неожиданные результаты: протокол возглавили 48-летний ветеран и новичок, который пока даже не был на подиуме
Десятый этап сезона мирового ралли может гарантировать титул Калле Рованпере, который уже выигрывает у ближайшего преследователя 72 очка. Однако пока нично не указывает на возможность такого исхода – сам лидер сезона по итогам первого гоночного дня занимает только девятое место, тогда как лидерство неожиданно оспаривают партнеры по M-Sport Ford Себастьен Леб, вышедший на старт впервые с июньской гонки в Кении, и Пьер-Луи Лубэ.
За всю пятницу два француза отдали соперникам всего одну победу на спецучастке. По ходу дня лидерство дважды переходило из рук в руки, и в итоге девятикратный чемпион мира на 1,7 секунды опередил своего 25-летнего соперника, который пока проводит лучшую гонку в карьере.
Леб захватил лидерство с утра, но при повторном прохождении участков ошибся на СУ5 и выпустил чемпиона WRC2 2019 года вперед. Однако затем Себ начал нагонять соперника и вышел вперед на финальном допе дня.
Пьер-Луи Лубэ, Венсан Ландэ, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1
Фото: M-Sport
Эсапекка Лаппи из Toyota одержал одну победу на спецучастке и идет в общем зачете третьим, отставая на десять секунд. Сильнейший представитель Hyundai – победитель прошедшего в четверг зрительского СУ Тьерри Невилль – занимает четвертое место.
Еще два гонщика корейской марки, Дани Сордо и Отт Тянак, идут следом. Эстонец, занимающий второе место в чемпионате потерял время из-за висящей в воздухе пыли и проблем и гибридной системой
Калле Рованпера явно проводит гонку в экономном режиме и пока не атакует, оставаясь в конце десятки.
Николай Грязин закончил день вторым среди пилотов на технике RC2, однако отстал на полминуты от Эмиля Линдхольма на такой же Skode Fabia.
Ралли Акрополис продолжится шестью скоростными участками в субботу.
Положение на Ралли Акрополис после СУ7
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Себастьен Лёб
Изабель Галмиш
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:12'11.9
|2
| Пьер-Луи Лубе
Венсан Ландэ
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:12'13.6
|1.7
|3
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:12'20.6
|8.7
|4
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:12'27.9
|16.0
|5
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:12'34.1
|22.2
|6
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:12'43.0
|31.1
|7
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:12'45.8
|33.9
|8
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:12'46.4
|34.5
|9
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:13'19.7
|1'07.8
|10
| Такамото Катсута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:13'50.8
|1'38.9
|Полные результаты
Судьбу победы на Ралли Бельгия решил 10-секундный штраф
На Ралли Акрополис полностью сменилась тройка лидеров, Леб сошел
Самое важное:
На Ралли Акрополис полностью сменилась тройка лидеров, Леб сошел
Если в пятницу на греческуих дорожках лидировали гонщики на Ford, то по итогам субботы тройку составили представители Hyundai
Леб вернулся в WRC и вышел в лидеры Ралли Акрополис
Первый гоночный день греческого этапа принес весьма неожиданные результаты: протокол возглавили 48-летний ветеран и новичок, который пока даже не был на подиуме
Судьбу победы на Ралли Бельгия решил 10-секундный штраф
Опоздание на один из пятничных спецучастков не позволило Элфину Эвансу выиграть девятый этап WRC – сильнейшим в третий раз в сезоне стал Отт Тянак
Авария Невилля вывела Тянака в лидеры Ралли Бельгия
Острая дуэль двух экипажей Hyundai привела к тому, что главный кумир местных болельщиков улетел в канаву на предпоследнем спецучастке дня