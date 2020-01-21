WRC 2020: чего ждать и за кого болеть в чемпионате мира по ралли?

На этой неделе в Монте-Карло стартует 48-й чемпионат мира по ралли. По сравнению с прошлым годом в WRC произошли пусть не революционные, но весьма многочисленные изменения. Мы попытались в них разобраться.

Правила

Регламент, который действует в WRC с 2017 года, остался прежним, однако сама структура чемпионата стала чуть более упорядоченной. Причем чуть ли не главным изменением стала смена названий классов, которые теперь выстроены по типу формул. Назвали все это «Пирамидой WRC».

Итак, FIA решила разделить всю технику, которая используется в ралли, на пять классов:

Rally 1 – это топ-класс, собственно нынешняя техника WRC;

Rally 2 – это автомобили, построенные по спецификации R5 образца 2017 года;

Rally 3 – это некие новые автомобили на основе R2, но с форсированными моторами и полным приводом. И строго не дороже 100 тысяч евро. Они появятся в 2021-м;

Rally 4 – обычные моноприводные R2 как в Junior WRC;

Rally 5 – самые простые переднеприводные машины R1.

При этом в самом чемпионате WRC будут определяться победители в четырех разных зачетах:

Собственно WRC;

WRC 2 на технике Rally 2, где будут выступать заводские и профессиональные частные команды;

WRC 3 на тех же машинах Rally 2, но для независимых частных команд;

Junior WRC на автомобилях Ралли 4.

Календарь

В 2020 году в чемпионате мира появится три этапа, которые уже известны болельщикам, но не проходили в прошлом году. Это Ралли Кения, Ралли Новая Зеландия и Ралли Япония.

Пожалуй, самый интересным будет возвращение WRC на африканский континент – кенийская гонка пройдет в окрестностях столицы государства Найроби. Ранее в этой стране уже проводилось Ралли Сафари, но последний раз оно было этапом чемпионата в 2002 году – победил тогда Колин МакРей. С тех пор ралли в Кении разыгрывались лишь в рамках локальных африканских серий.

Подготовку Ралли Кения, а также вопросы безопасности курирует лично делегат FIA по безопасности и вице-чемпион мира 1982 года Мишель Мутон.

Вместо Ралли Австралия, которое в 2019-м должно было завершить чемпионат, но не состоялось из-за охвативших страну пожаров, в 2020 году пройдет этап в Новой Зеландии. Не исключено, что в будущем две эти страны станут принимать у себя WRC по очереди.

Наконец, финальный этап состоится в Японии. В страну Восходящего солнца чемпионат WRC не приезжал с 2010 года. Теперь Ралли Япония будет проводиться по новому асфальтовому маршруту вблизи города Нагоя.

Кто же выбыл из чемпионата?

Во-первых, это Ралли Франция. Гонка на Корсике имела собственный характер благодаря рельефу острова и местным извилистым дорожкам. Она вызывала противоречивые отзывы спортсменов, но очень нравилась Жану Тодту. Главным же недостатком была сложная логистика. Не все просто было и с финансированием у организаторов этапа. Так что, увы, гонку на Корсике в 2020 году мы не увидим.

Яри-Матти Латвала Toyota Yaris WRC. Ралли Франция 2019 Фото: Toyota Racing

Еще один выбывший этап – Ралли Испания. Правда, в случае с каталонской гонкой можно точно говорить, что тут речь идет именно о ротации, а не о полной отмене этапа. В 2021 или хотя бы в 2022 году Ралли Испания должно вернуться.

Есть и непредвиденная потеря – Ралли Чили. В этой латиноамериканской стране сейчас нестабильная политическая обстановка, так что финансирование этапа со стороны местных властей, как и вообще удержание этими властями своей власти, в Чили не гарантировано.

Интересно, что протесты не помешали проведению в Сантьяго этапа Формулы Е. Но это лишь потому, что электрогонки финансировали не власти, а частные инвесторы. С ралли так не получается.

Так что всего в этом сезоне будет столько же этапов, сколько и в прошлом – 13 гонок (тогда сорвалось Ралли Австралия, в этот раз – Чили). Правда, некоторое сомнение вызывает этап в Швеции. Чтобы понять причину беспокойства, читателям европейской части России достаточно выглянуть за окно. Как вы могли заметить, снега там непривычно мало, а кое-где его нет вообще. Проблемы со снегом испытывает и регион Вермланд, где проходит Ралли Швеция: в момент написания этой статьи там было +7 градусов по Цельсию. Однако мы надеемся, что зима в этом году все-таки придет.

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Команды

Главная новость конца прошлого сезона – уход Citroen из главного зачета чемпионата. В начале прошлого сезона выступающий за команду Себастьен Ожье пытался бороться за титул и в какой-то момент возглавлял чемпионат, но уже летом остальные команды сумели прибавить, а Citroen – нет. В итоге к финишу сезона в борьбе фактически участвовали только Toyota и Hyundai.

В итоге жена Ожье Андреа Кайзер публично назвала команду Shitroen (от английского shit – дерьмо), а вскоре после этого сам Себастьен объявил о расставании с «Двойными шевронами». В итоге французы не нашли ничего лучше, как объявить о том, что и они тоже уходят.

Правда, под конец года стало известно, что Citroen планирует строить технику WRC 2 для класса Ралли 2 и может запустить там заводскую программу. Кроме того, в этом классе появится и официальная команда Hyundai. А вот заводская команда Skoda, напротив, уходит. Что не помешает чешской марке остаться поставщиком автомобилей для частников.

Зато команда M-Sport, которая выступает в топ-классе на автомобилях Ford, пообещала серьезно прибавить. Причем эта прибавка будет исходить именно от инженеров Ford, которые готовят крупнейшую модернизацию двигателя со времен вступления в силу существующего технического регламента в 2017 году.

Обещают больше лошадиных сил, больше крутящего момента и в конечном счете больше скорости. Насколько это получится, увидим уже в Монте-Карло, но в команде рассчитывают вернуться к победам – если не в чемпионате, то на отдельных этапах.

Участники

Себастьен Ожье на самом деле ушел из Citroen не просто так и не в никуда, а в том числе и потому, что появилась вакансия в Toyota. Последнее стало возможным благодаря уходу в Hyundai действующего чемпиона Отта Тянака.

По слухам, и Тянак сменил команду не только из-за более выгодных условий, которые ему предложили корейцы, но и из-за… несколько своеобразного руководства командой Toyota со стороны ее босса, легенды ралли Томми Мякинена. Впрочем, пока это не более чем слухи, в которые сам Ожье на словах верить отказывается: мол, предпочитаю все оценить самостоятельно. При этом француз не стал заключать долгосрочного контракта, ограничившись одним годом.

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Так или иначе, но состав гонщиков Toyota сменился полностью. На место Тянаку, Крису Мику и Яри-Матти Латвале пришли Ожье, Элфин Эванс и чемпион WRC 2 Pro Калле Рованпера. Для Мика такая встряска и вовсе означала завершение карьеры, как минимум в роли постоянного участника. Как признался сам Крис, единственным возможным вариантом мог бы стать переход в M-Sport, но с ее боссом Малкольмом Уилсоном у них уже давно непростые отношения.

В Hyundai Тянак заменил Андреаса Миккельсена. Остальные пилоты сохранили свои места. Вторым постоянным участником WRC в составе корейской марки остается прошлогодний вице-чемпион Тьерри Невилль, а за рулем третьей машины будут попеременно выступать Себастьен Лёб и Дани Сордо, причем именно Лёб, как и год назад, стартует на двух первых этапах.

Ярослав Федоров и Николай Грязин, Hyundai Motorsport N Фото: Hyundai Motorsport

Наконец, самое главное для нас: контракт москвича Николая Грязина с заводской командой Hyundai, которая расширила свою программу за счет WRC 2. Грязин и в прошлом году выступал на машине R5, однако как частник, и не на Hyundai, а на Skoda. В этот же раз он заручился поддержкой автопроизводителя, а это, согласитесь, совсем другой уровень. Тем более, что именно Hyundai год назад выиграла чемпионат мира в зачете производителей. В общем, будем болеть!

P.S. Не пропустите в среду утром интервью Николая Грязина на Motorsport.com.