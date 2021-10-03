Невилль объяснил «невидимую» аварию в Финляндии

Послеобеденная часть Ралли Финляндии в субботу прошла почти без происшествий, если не считать схода Тьерри Невилля, который на первый взгляд мог показаться странным. Камера трансляции показала лишь замедлившийся автомобиль Невилля с оторванной дополнительной фарой, которую установили для вечерних спецучастков и без каких-либо других видимых повреждений.

Вскоре появилась информация о том, что у Невилля появилась утечка охлаждающей жидкости, что вызвало предположения о пробитом радиаторе. Но позже сам Невилль объяснил,что никакого столкновения как такового не было, но ему не повезло наехать на кочку, из-за чего машина получила сильный удар.

«Все шло неплохо, но через несколько километров после начала спецучастка я поймал кочку в пологом левом повороте и в результате удара сразу отвалилась дополнительная фара, а также зажглась контрольная лампа давления воды в системе охлаждения, – сказал Невилль. – Я продолжил движение, но спустя три поворота увидел, что температура двигателя стремительно растет. Мы все еще пытались дотянуть до финиша, но течь в системе охлаждения была слишком сильной, так что мне пришлось сойти.

День был успешным, у меня получалось удерживать позицию и я надеялся подняться выше, но после поломки ничего не мог сделать».

Позже в команде подтвердили, что сход Невилля был связан не столько с утечкой охлаждающей жидкости, сколько с вызванной этим перегревом мотора.