Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Ожье оштрафовали за расстегнувшийся шлем Следующая / Победа в Финляндии сохранила Эвансу шансы на титул в WRC
WRC / Ралли Финляндия Новости

Невилль объяснил «невидимую» аварию в Финляндии

Автор:
, News editor

По словам бельгийца, он наехал на кочку и повредил радиатор

Послеобеденная часть Ралли Финляндии в субботу прошла почти без происшествий, если не считать схода Тьерри Невилля, который на первый взгляд мог показаться странным. Камера трансляции показала лишь замедлившийся автомобиль Невилля с оторванной дополнительной фарой, которую установили для вечерних спецучастков и без каких-либо других видимых повреждений.

Вскоре появилась информация о том, что у Невилля появилась утечка охлаждающей жидкости, что вызвало предположения о пробитом радиаторе. Но позже сам Невилль объяснил,что никакого столкновения как такового не было, но ему не повезло наехать на кочку, из-за чего машина получила сильный удар.

 

«Все шло неплохо, но через несколько километров после начала спецучастка я поймал кочку в пологом левом повороте и в результате удара сразу отвалилась дополнительная фара, а также зажглась контрольная лампа давления воды в системе охлаждения, – сказал Невилль. – Я продолжил движение, но спустя три поворота увидел, что температура двигателя стремительно растет. Мы все еще пытались дотянуть до финиша, но течь в системе охлаждения была слишком сильной, так что мне пришлось сойти.

День был успешным, у меня получалось удерживать позицию и я надеялся подняться выше, но после поломки ничего не мог сделать».

Позже в команде подтвердили, что сход Невилля был связан не столько с утечкой охлаждающей жидкости, сколько с вызванной этим перегревом мотора.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Ожье оштрафовали за расстегнувшийся шлем

Предыдущая новость

Ожье оштрафовали за расстегнувшийся шлем

Следующая новость

Победа в Финляндии сохранила Эвансу шансы на титул в WRC

Победа в Финляндии сохранила Эвансу шансы на титул в WRC
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes

2 ч
2
Формула 1

Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы

1 ч
3
Формула 1

Статистика показала существенное отставание Mercedes от Red Bull

1 дн
4
Формула 1

Бывший босс Ферстаппена объяснил проблемы его напарников

16 ч
5
Формула 1

Йос Ферстаппен вернется в гонки спустя 12 лет

18 ч
Самое важное:
Победа в Финляндии сохранила Эвансу шансы на титул в WRC
WRC

Победа в Финляндии сохранила Эвансу шансы на титул в WRC

9мин
Невилль объяснил «невидимую» аварию в Финляндии
Статья с видео
WRC

Невилль объяснил «невидимую» аварию в Финляндии

1 ч
Ожье оштрафовали за расстегнувшийся шлем
WRC

Ожье оштрафовали за расстегнувшийся шлем

4 ч
Эванс удержал лидерство в Ралли Финляндия под давлением Тянака
WRC

Эванс удержал лидерство в Ралли Финляндия под давлением Тянака

17 ч
Эванс стал новым лидером Ралли Финляндия
WRC

Эванс стал новым лидером Ралли Финляндия

2 окт. 2021 г.
Последние видео
Ралли Финляндия: лучшие моменты субботы 01:51
WRC
5 ч

Ралли Финляндия: лучшие моменты субботы

#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом 19:20
WRC
19 янв. 2021 г.

#ThinkingForward: интервью с Петером Тулом

Бонусный СУ Ралли Монца 01:57
WRC
15 дек. 2020 г.

Бонусный СУ Ралли Монца

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои» 00:55
WRC
10 мая 2020 г.

Первая поездка Мишель Мутон - эпизод фильма «Герои»

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты 03:02
WRC
9 мая 2020 г.

Ралли Монте-Карло 2019: лучшие моменты

Том Ховард Больше от
Том Ховард
Ожье оштрафовали за расстегнувшийся шлем Ралли Финляндия
WRC

Ожье оштрафовали за расстегнувшийся шлем

Финал сезона WRC перенесли из Японии в Монцу
WRC

Финал сезона WRC перенесли из Японии в Монцу

Япония потеряла все мировые гонки: этап WRC тоже отменили Ралли Япония
WRC

Япония потеряла все мировые гонки: этап WRC тоже отменили

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон согласился перекрасить черные болиды Mercedes

Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы
Формула 1 Формула 1

Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы

Статистика показала существенное отставание Mercedes от Red Bull
Формула 1 Формула 1

Статистика показала существенное отставание Mercedes от Red Bull

Бывший босс Ферстаппена объяснил проблемы его напарников
Формула 1 Формула 1

Бывший босс Ферстаппена объяснил проблемы его напарников

Йос Ферстаппен вернется в гонки спустя 12 лет
Формула 1 Формула 1

Йос Ферстаппен вернется в гонки спустя 12 лет

Экс-босс Renault написал Риккардо по поводу татуировки
Формула 1 Формула 1

Экс-босс Renault написал Риккардо по поводу татуировки

Тост назвал главную проблему Цуноды: это было и у Макса
Формула 1 Формула 1

Тост назвал главную проблему Цуноды: это было и у Макса

Перес отсудил £2 миллиона у бывших спонсоров
Формула 1 Формула 1

Перес отсудил £2 миллиона у бывших спонсоров

Самое важное:

Победа в Финляндии сохранила Эвансу шансы на титул в WRC
WRC WRC

Победа в Финляндии сохранила Эвансу шансы на титул в WRC

Невилль объяснил «невидимую» аварию в Финляндии
Статья с видео
WRC WRC

Невилль объяснил «невидимую» аварию в Финляндии

Ожье оштрафовали за расстегнувшийся шлем
WRC WRC

Ожье оштрафовали за расстегнувшийся шлем

Эванс удержал лидерство в Ралли Финляндия под давлением Тянака
WRC WRC

Эванс удержал лидерство в Ралли Финляндия под давлением Тянака

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.