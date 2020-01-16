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WRC / Новость

Впервые в истории WRC в пелотоне не будет гонщика с №1

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Впервые в истории WRC в пелотоне не будет гонщика с №1
Автор:
16 янв. 2020 г., 10:32

Ни у одного из гонщиков не будет чемпионской «единички» на борту в 2020 году.

В прошлом году Отт Тянак выиграл титул в WRC и имел право взять №1 для своей машины в сезоне-2020. Последние пять лет этот номер находился на машине Себастьена Ожье.

В WRC изменили правила в 2019 году, следуя примеру Формулы 1 и NASCAR, и позволили гонщикам самостоятельно выбирать себе номер – вместо того, чтобы автоматически получать тот, который бы отражал итоговую позицию по итогам прошлого чемпионата.

Перешедший из Toyota в Hyundai Тянак решил не выступать с «единичкой» на машине и вместо этого взял номер 8. Так же последние годы поступает Льюис Хэмилтон в Формуле 1, на машине которого располагается №44.

На вопрос о том, почему Тянак взял номер 8, гонщик ответил: «Я выступал под этим номером последние два года, и я не вижу никаких причин его менять».

Новичок WRC Калле Рованперя выбрал номер 69 для первого сезона в Toyota. Ожье решил взять 17-й – француз впервые не будет выступать с №1 с 2013 года, когда ездил с «восьмеркой» на Volkswagen Polo. Себастьен не рассказывал о причинах выбора этого номера, но он совпадает с датой дня его рождения – 17 декабря. А Себастьен Леб сменил номер 19 на 9 – количество его титулов в WRC.

Команда Гонщик Номер
Korea, Republic ofHyundai Spain Дани Сордо 6
Estonia Отт Тянак 8
France Себастьен Лёб 9
Belgium Тьерри Невилль 11
Japan Toyota France Себастьен Ожье 17
Japan Такамото Катсута 18
United Kingdom Элфин Эванс 33
Finland Калле Рованперя 69
United Kingdom M-Sport Finland Теему Сунинен 3
Finland Эсапекка Лаппи 4
United Kingdom Гус Гринсмит 44

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Об этой статье

Серия WRC
Автор Дэвид Эванс

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