Впервые в истории WRC в пелотоне не будет гонщика с №1
Ни у одного из гонщиков не будет чемпионской «единички» на борту в 2020 году.
В прошлом году Отт Тянак выиграл титул в WRC и имел право взять №1 для своей машины в сезоне-2020. Последние пять лет этот номер находился на машине Себастьена Ожье.
В WRC изменили правила в 2019 году, следуя примеру Формулы 1 и NASCAR, и позволили гонщикам самостоятельно выбирать себе номер – вместо того, чтобы автоматически получать тот, который бы отражал итоговую позицию по итогам прошлого чемпионата.
Перешедший из Toyota в Hyundai Тянак решил не выступать с «единичкой» на машине и вместо этого взял номер 8. Так же последние годы поступает Льюис Хэмилтон в Формуле 1, на машине которого располагается №44.
На вопрос о том, почему Тянак взял номер 8, гонщик ответил: «Я выступал под этим номером последние два года, и я не вижу никаких причин его менять».
Новичок WRC Калле Рованперя выбрал номер 69 для первого сезона в Toyota. Ожье решил взять 17-й – француз впервые не будет выступать с №1 с 2013 года, когда ездил с «восьмеркой» на Volkswagen Polo. Себастьен не рассказывал о причинах выбора этого номера, но он совпадает с датой дня его рождения – 17 декабря. А Себастьен Леб сменил номер 19 на 9 – количество его титулов в WRC.
|Команда
|Гонщик
|Номер
|Hyundai
|Дани Сордо
|6
|Отт Тянак
|8
|Себастьен Лёб
|9
|Тьерри Невилль
|11
|Toyota
|Себастьен Ожье
|17
|Такамото Катсута
|18
|Элфин Эванс
|33
|Калле Рованперя
|69
|M-Sport
|Теему Сунинен
|3
|Эсапекка Лаппи
|4
|Гус Гринсмит
|44
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|WRC
|Автор
|Дэвид Эванс
Впервые в истории WRC в пелотоне не будет гонщика с №1
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Шейкдаун
|
ср 22 янв.
ср 22 янв.
|
10:01
16:01
|
|Первый день
|
чт 23 янв.
чт 23 янв.
|
11:00
17:00
|
|Второй день
|
пт 24 янв.
пт 24 янв.
|
02:36
08:36
|
|Третий день
|
сб 25 янв.
сб 25 янв.
|
03:38
09:38
|
|Четвертый день
|
вс 26 янв.
вс 26 янв.
|
02:17
08:17
|
Самое читаемое
Расписание
- WEC
- Формула 1
Партнер проекта