Volkswagen объявил об отказе от участия во всех гонках
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Немецкий бренд закроет автоспортивный департамент
Немецкий бренд Volkswagen объявил о закрытии всех заводских автоспортивных программ. В прошлом году компания отказалась от всех гонок, где используют двигатель внутреннего сгорания, а теперь не намерена выступать и в электрогонках.
Накануне принадлежащий той же компании бренд Audi объявил об уходе из Формулы Е. Теперь же Volkswagen решил полностью закрыть свое автоспортивное подразделение. 169 его сотрудников переведут на работу в другие департаменты.
Компания Volkswagen занималась автогонками около 50 лет. За это время наибольшего успеха она добилась в раллийных гонках, четыре раза став чемпионом WRC и трижды выиграв ралли-рейд «Дакар».
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Автор
|Иван Матушкин
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Volkswagen объявил об отказе от участия во всех гонках
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