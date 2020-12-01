Volkswagen объявил об отказе от участия во всех гонках

Немецкий бренд Volkswagen объявил о закрытии всех заводских автоспортивных программ. В прошлом году компания отказалась от всех гонок, где используют двигатель внутреннего сгорания, а теперь не намерена выступать и в электрогонках.

Накануне принадлежащий той же компании бренд Audi объявил об уходе из Формулы Е. Теперь же Volkswagen решил полностью закрыть свое автоспортивное подразделение. 169 его сотрудников переведут на работу в другие департаменты.

Компания Volkswagen занималась автогонками около 50 лет. За это время наибольшего успеха она добилась в раллийных гонках, четыре раза став чемпионом WRC и трижды выиграв ралли-рейд «Дакар».