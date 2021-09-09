Вице-чемпион WRC обвинил все мировое ралли в отсутствии яиц

Четырехкратный вице-чемпион мира по ралли Тьерри Невилль, выступающий сейчас в составе команды Hyundai, в очередной раз раскритиковал новую концепцию техтребований к автомобилям высшей лиге WRC – т.н. Rally1.

Напомним, новые автомобили с гибридными силовыми установками выйдут на старт уже в следующем сезоне. Появление мотор-генератора увеличит максимальную мощность, доступную пилотам – но в то же время сделает машины тяжелее.

«Я определенно не согласен со всеми этими изменениями, – заявил бельгиец, выступающий сейчас за команду Hyundai, во время общения с журналистами перед стартом греческого этапа чемпионата мира. – FIA и производители меняют правила, чтобы в итоге сделать машины менее впечатляющими и более опасными в управлении. И вдобавок эти автомобили могут оказаться дороже, чем любые другие машины, которые мы видели в WRC.

К тому же, с машин убирают многие аэродинамические элементы. В итоге все рассчитывают сохранить прежние показатели динамики – добиться которых было тяжело, – но в результате мы скорее скатимся к показателям R5 [автомобили этого класса используются в младших категориях чемпионата мира – WRC 2 и WRC 3].

Я недоволен происходящим и говорил об этом много раз. Но очевидно, что ни у кого нет яиц, чтобы встать на другую позицию и действовать против решений FIA».

Сразу за Невиллем ситуацию прокомментировал Яри-Матти Латвала – рекордсмен по количеству стартов на этапах чемпионата мира, недавно закончивший карьеру пилота и возглавивший заводскую команду Toyota.

«Конечно, обидно, когда ты привык к чему-то хорошему, а потом у тебя это отнимают, – заявил финн. – Я могу понять тех, кто критикует новые машины. Но, думаю, в нынешней ситуации нет смысла делать машины быстрее. Если новые автомобили будут чуть медленнее в поворотах – это даже лучше. Если с безопасностью экипажей у нас сейчас все в порядке, то о безопасности зрителей надо продолжать думать. А чем выше скорость в повороте – тем дальше машина улетит с трассы в случае ошибки.

Сейчас пилоты могут переживать, так как имеют возможность сравнивать старые и новые машины. Но когда новый сезон начнется и все будут выступать на новых автомобилях, все изменится. Опять же, машины будут дорабатываться, уже через полгода они могут поехать заметно быстрее – и думаю, пилоты быстро прекратят их критиковать».