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WRC / Ралли Монца Новости

Видео: переворот пилота Ford на Ралли Монца

Автор:
, главный редактор

Авария Адриана Фурмо вышла весьма зрелищной – но ограждение на дороге уберегло машину от серьезных повреждений

Видео: переворот пилота Ford на Ралли Монца

Самым ярким эпизодом первого дня проходящего сейчас Ралли Монца (финального этапа чемпионата мира) стала авария Адриана Фурмо, выступающего за команду M-Sport Ford. На третьем спецучастке гонки француз потерял контроль над машиной, которая ударилась о земляной откос на внутренней стороне плавного поворота, после чего перевернулась и оказалась верхом на отбойнике на внешней стороне трассы.

 

Отобойник в определенном смысле спас француза. Хотя продолжить движение Фурмо уже не смог, ограждение не дало автомобилю скатиться вниз по склону – а в этом случае была бы выше вероятность повреждения каркаса безопасности, что не позволило бы экипажу вернуться в гонку по т.н. системе супер-ралли (получив временной штраф за каждый спецучасток, где не удалось финишировать). В реальности же Фурмо в субботу продолжил гонку, хотя с отставанием в 50 минут от лидера борется за позиции лишь в седьмом десятке общего зачета.

Команда назвала причиной инцидента неправильный выбор шин. Француз отправился на первую секцию, имея в своем распоряжении четыре мягких и две жестких покрышки – в то время как большинство соперников предпочли сделать ставку на жесткую резину. Достаточно быстро Фурмо столкнулся с нехваткой сцепления на резине Soft и принял решение использовать комбинацию из двух составов – к примеру, на упомянутом третьем допе была использована т.н. схема оверкросс (когда шины одного типа ставятся по диагонали – на противоположные углы машины).

«Конечно, в теории это могло бы сработать – и мы сейчас все восхищались бы решением Адриана, – прокомментировал действия пилота Ричард Милленер, руководитель M-Sport Ford. – Но все же в ситуации, когда почти все предпочли жесткие шины, когда секция состояла из четырех спецучастков и когда ожидалось просыхание асфальта, такой выбор шин был рискованной ставкой».

В общем зачете Ралли Монца лидирует Элфин Эванс на Toyota. Британец ведет борьбу с еще одним пилотом японской марки, действующим чемпионом мира Себастьеном Ожье. Француз при этом занимает 2-е место, что гарантирует ему восьмой чемпионский титул.

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