Видео: Невилль чинит подвеску в поле

В первый день Ралли Португалия пятикратный вице-чемпион WRC Тьерри Невилль ударился колесом о пень и сломал заднюю подвеску. Бельгийцу вместе с его штурманом Мартейином Видаге пришлось самостоятельно чинить машину в полевых условиях. WRC выложила запись этого ремонта на YouTube.

Невилль завершил Ралли Португалия с 36-м результатом и опустился на третье место в общем зачете.