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Предыдущая / Легенда ралли в 91 год выступит на этапе чемпионата мира
WRC / Ралли Португалия Новости

Видео: Невилль чинит подвеску в поле

Автор:
, редактор

Лидеру WRC пришлось испачкаться, чтобы продолжить гонку

Видео: Невилль чинит подвеску в поле

В первый день Ралли Португалия пятикратный вице-чемпион WRC Тьерри Невилль ударился колесом о пень и сломал заднюю подвеску. Бельгийцу вместе с его штурманом Мартейином Видаге пришлось самостоятельно чинить машину в полевых условиях. WRC выложила запись этого ремонта на YouTube.

 

Невилль завершил Ралли Португалия с 36-м результатом и опустился на третье место в общем зачете. 

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Легенда ралли в 91 год выступит на этапе чемпионата мира

Предыдущая новость

Легенда ралли в 91 год выступит на этапе чемпионата мира
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Португалия
Пилоты Тьерри Невилль
Автор Иван Матушкин

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