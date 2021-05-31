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Видео: Невилль чинит подвеску в поле
Автор: Иван Матушкин , редактор
Лидеру WRC пришлось испачкаться, чтобы продолжить гонку
В первый день Ралли Португалия пятикратный вице-чемпион WRC Тьерри Невилль ударился колесом о пень и сломал заднюю подвеску. Бельгийцу вместе с его штурманом Мартейином Видаге пришлось самостоятельно чинить машину в полевых условиях. WRC выложила запись этого ремонта на YouTube.
Невилль завершил Ралли Португалия с 36-м результатом и опустился на третье место в общем зачете.
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Португалия
|Пилоты
|Тьерри Невилль
|Автор
|Иван Матушкин
Видео: Невилль чинит подвеску в поле
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