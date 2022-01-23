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WRC / Ралли Монте-Карло Новости

Видео: «Гибридный» привод возвращает Эванса в Ралли Монте-Карло

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Спасти экипаж Toyota помогли зрители и хороший канат

Видео: «Гибридный» привод возвращает Эванса в Ралли Монте-Карло

Вчера Элфин Эванс шел третьим в зачете Ралли Монте-Карло, но на третьем спецучастке допустил ошибку и повис на склоне между двумя уровнями вьющейся по холму дороги. Из-за этого спецучасток был закрыт красными флагами, так как судьи решили, что машина Эванса располагается слишком опасно.

К счастью для валийца, он смог вернуться в гонку. Ему помогли зрители, которые вытащили автомобиль с помощью каната. Поскольку сам Эванс активно газовал и тем самым помогал тянущим его людям, в комментариях под видео стали шутить, что именно так работает «гибридный» привод Toyota, совмещающий человеческую и механическую силы.

 

Несмотря на успешное возвращение на трассу, Эванс потерял слишком много времени и закончил субботу только на 26-м месте с отставанием от лидеров более чем на 20 минут.

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