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WRC / Ралли Мексика / Избранное

Видео: героическая борьба Лаппи за спасение горящей машины

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14 мар. 2020 г., 11:07

Финский пилот M-Sport, чей автомобиль вспыхнул в пятницу по ходу гонки, попробовал сбить пламя, разогнавшись на трассе – но тщетно

Перед стартом СУ8 под машиной Эсапекки Лаппи и Янне Ферма показались языки пламени. В том месте не было грузовика спасателей, а двух огнетушителей, которыми пытались справиться с ситуацией судья и штурман, оказалось недостаточно. 

Тогда Лаппи сорвался с места и попытался сбить огонь за счет скорости. Но тот оказался сильнее – в итоге машина сгорела до остова.

«Честно говоря, о возгорании я сам узнал, только подъехав к линии старта, – поделился пережитым гонщик. – Янне открыл дверь и сказал: «О, да мы горим». Вы сами видели, что было дальше. Поначалу я не осознавал, насколько все серьезно. 

Я пробовал разогнаться и сбить огонь, но ничего не вышло. Сами мы, к счастью, в порядке, а что привело к пожару – не знаю. На предыдущем спецучастке все было в порядке».

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Серия WRC
Этап Ралли Мексика
Сессия Второй день
Пилоты Эсапекка Лаппи
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