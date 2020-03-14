Видео: героическая борьба Лаппи за спасение горящей машины

Перед стартом СУ8 под машиной Эсапекки Лаппи и Янне Ферма показались языки пламени. В том месте не было грузовика спасателей, а двух огнетушителей, которыми пытались справиться с ситуацией судья и штурман, оказалось недостаточно.

Тогда Лаппи сорвался с места и попытался сбить огонь за счет скорости. Но тот оказался сильнее – в итоге машина сгорела до остова.

«Честно говоря, о возгорании я сам узнал, только подъехав к линии старта, – поделился пережитым гонщик. – Янне открыл дверь и сказал: «О, да мы горим». Вы сами видели, что было дальше. Поначалу я не осознавал, насколько все серьезно.

Я пробовал разогнаться и сбить огонь, но ничего не вышло. Сами мы, к счастью, в порядке, а что привело к пожару – не знаю. На предыдущем спецучастке все было в порядке».