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Видео: Экипаж Кацуты перевернулся на Ралли Швеция

Японский гонщик Toyota занимал пятое место в общем зачете, но не справился с управлением на скользкой трассе. Пилот и штурман Аарон Джонстон не пострадали

Видео: Экипаж Кацуты перевернулся на Ралли Швеция
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