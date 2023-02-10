Видео: Экипаж Кацуты перевернулся на Ралли Швеция
Японский гонщик Toyota занимал пятое место в общем зачете, но не справился с управлением на скользкой трассе. Пилот и штурман Аарон Джонстон не пострадали
Самое важное:
Вернь выиграл индийскую гонку Формулы Е после столкновения пилотов Jaguar
Вернь выиграл индийскую гонку Формулы Е после столкновения пилотов Jaguar Вернь выиграл индийскую гонку Формулы Е после столкновения пилотов Jaguar
Видео: Haas VF-23 проехала первые метры по трассе
Видео: Haas VF-23 проехала первые метры по трассе Видео: Haas VF-23 проехала первые метры по трассе
Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение
Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение Мартин возглавил протокол второго дня тестов MotoGP, несмотря на дождь и падение
Haas показала настоящую машину 2023 года
Haas показала настоящую машину 2023 года Haas показала настоящую машину 2023 года
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.