Видео: чилийский этап WRC начался с серьезной аварии Лаппи

В этот уик-энд участники мирового ралли соревнуются на чилийских грунтовках – этап всего во второй раз после 2019 года входит в календарь чемпионата мира.

Пятница началась с серьезной аварии Эсапекки Лаппи, который зацепил бетонный блок с внутренней стороны быстрого левого поворота, когда до финиша оставалось проехать всего несколько сотен метров.

Итогом стали несколько переворотов – и сход экипажа.