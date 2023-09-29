Видео: чилийский этап WRC начался с серьезной аварии Лаппи
Гонщик Hyundai перевернулся на первом же скоростном участке – он сам и его штурман при этом не пострадали
В этот уик-энд участники мирового ралли соревнуются на чилийских грунтовках – этап всего во второй раз после 2019 года входит в календарь чемпионата мира.
Пятница началась с серьезной аварии Эсапекки Лаппи, который зацепил бетонный блок с внутренней стороны быстрого левого поворота, когда до финиша оставалось проехать всего несколько сотен метров.
Итогом стали несколько переворотов – и сход экипажа.
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