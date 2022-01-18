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WRC Новости

Великобритания лишилась шанса на ралли в 2022 году

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, Редактор

Этап должен был пройти в августе, но теперь он состоится не раньше 2023 года

Великобритания лишилась шанса на ралли в 2022 году

Этап чемпионата мира по ралли последний раз проходил в Великобритании в 2019 году, когда гонка состоялась в Уэльсе. Следующий раз ралли приедет в королевство не раньше 2023 года, подтвердил изданию DirtFish местный промоутер Бобби Уиллис.

В календаре WRC 2022 года британский этап и не значился. Однако там есть окно для пока не названного этапа на 18-21 августа. Как утверждает издание, Великобритания претендовала на эти даты, причем этап планировалось провести на территории Северной Ирландии, которая наряду с Англией, Шотландией и Уэльсом входит в объединенное королевство Великобритания.

По словам Уиллиса, теперь его усилия будут сосредоточены на организации этапа в 2023 году. Ралли в Великобритании непрерывно проводились с 1973 по 2019 годы. В 2020 году его отменили по официальной версии из-за короновируса, однако по слухам власти Уэльса просто не захотели поддержать этап финансово, что вынудило промоутеров искать другое место. Вот почему возникла идея переноса заездов в Северную Ирландию.

То, что этап в Северной Ирландии оказался невозможен не означает, что в августе Ралли не будет. Официально место проведения заездов еще не объявлено, но предполагается, что это будет бельгийский Ипр или итальянская Монца.

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