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В WRC задумались о еще одной гонке на снегу

Организаторы чемпионата попробуют увеличить количество зимних этапов к 2024 году

В WRC задумались о еще одной гонке на снегу
Том Ховард
Автор:
, News editor
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Сезон мирового ралли традиционно стартует в Монако, откуда гонщики переезжают в Швецию – с 1973 года гонка в этой стране всего четырежды отсутствовала в календаре. 

В этом сезоне вместо традиционного Карлстада Ралли Швеция принимал городок Умеа, расположенный на 800 км севернее. Новый формат понравился как участникам, так и боссам серии – и контракт с местными организаторами продлили еще на два года

Более того, после красивой и яркой борьбы, сильнейшим в которой стал Калле Рованпера на Toyota, в WRC задумались об увеличении числа снежных гонок. 

Так как Монте-Карло формально считается асфальтовым, две гонки на снегу в последний раз проводили в 2007-м, когда кроме Швеции этап принимала соседняя Норвегия. 

Сейчас главным кандидатом считается финское Ралли Арктика, которое уже входило в календарь чемпионата мира в 2021-м – тогда коронавирусные ограничения не позволили организовать шведскую гонку. 

«Мы думаем, снежные этапы – особенно такие, как мы увидели в прошлом году на Ралли Арктика, – не просто дарят замечательную картинку, но и являются уникальными не только для автогонок, а для всего мирового спорта, – сказал руководитель этапов WRC Саймон Ларкин. – Нам кажется, что тут стоит дать второй шанс. Он позволит закрепить те инвестиции, которые были сделаны в снежные гонки. Речь о Pirelli, производителях, командах и гонщиках

Мы считаем, что можно найти место для еще одного этапа на снегу. Едва ли это получится в следующем году, но мы рассчитываем реализовать этот план к 2024-му».

Заместитель президента FIA и бывший раллийный штурман Роберт Рид заметил, что многое будет зависеть от того, приведет ли новая гонка к существенному росту расходов. 

«Важно понять, будет она спарена с другой [снежной] или нет, – объяснил он. – Это существенный вопрос – получится ли использовать машину в одной спецификации дважды подряд.  

Если логистически все будет удобно и не придется ехать в Канаду или куда-то еще за тысячу километров, то почему нет».

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Фото: Ромен Тюилье / Hyundai Motorsport

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Ралли Швеция останется в календаре WRC еще на два года
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