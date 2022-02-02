В WRC уже задумываются о техтребованиях на замену Rally1

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Новые машины WRC, созданные на основе технических требований Rally1, дебютировали на первом этапе чемпионата – Ралли Монте-Карло – в начале января. Однако FIA уже ведет обсуждения относительно регламента, который в 2025 году должен прийти на смену действующему.

В соответствие с правилами Rally1 автомобили оборудовали турбомотором, работающим в паре с электроприводом. До начала сезона некоторые люди из раллийного мира отмечали, что чемпионат и так поздно задумался о переходе на гибриды: это произошло только в 2022 году, в то время как некоторые другие серии стали двигаться в направлении экологичности еще несколькими годами ранее.

Президент FIA по ралли Роберт Рид отметил, что он также нацелен продолжить прогрессировать. «Я уже сказал промоутерам, что нам нужно начать думать о следующих машинах, – приводит слова Рида DirtFish. – Нам нужно двигаться вперед – в принципе, я соглашусь, что мы на несколько лет отстали, но ничего критичного нет».

Все три производителя – Toyota, Hyundai и Ford – сейчас вкладывают средства в производство аккумуляторных электромобилей. Подобные инвестиции могут намекать на электрическое будущее для чемпионата мира по ралли, но Рид считает, что WRC стоит обратить внимание и на альтернативные варианты.

«Посмотрим, в каком направлении захотят двигаться производители, – добавил Рид. Большая часть индустрии заинтересована в переходе на электромобили. Я думаю, что у FIA и автоспорта в целом есть огромные возможности стать испытательным полигоном для множества решений. У нас есть различные виды водородных силовых установок, гибриды, электромобили, 100% синтетическое топливо: поэтому у нас есть большое количество вариантов».