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WRC Новость

В WRC сравнили Ралли Монте-Карло '22 с метлой в заднице

Автор:
, Ответственный редактор

Босс Hyundai для описания своего недовольства форматом гонки использовал множество крепких выражений

В WRC сравнили Ралли Монте-Карло '22 с метлой в заднице

Автомобильный клуб Монако поделился с участниками мирового чемпионата по ралли деталями гонки 2022 года, которая по традиции откроет новый сезон WRC.

Главное отличие от предыдущих гонок состоит в том, что сервис-парк переедет из городка Гап непосредственно в Монако. По этой причине всю пятницу участникам предстоит гоняться в окрестностях Гапа без возможности получить помoщь механиков, предусмотрен лишь короткий сервис для замены резины.

В сезоне 2022 года мировое ралли, подобно Ф1 вступит с серьезно измененным регламентом. Потому в командах опасаются, что у новых машин могут возникнуть технические сложности.

Руководитель команды Hyundai Motorsport Андреа Адамо крайне негативно отозвался о такой идее.

«Я впервые в жизни буду говорить плохо о Монте-Карло, – приводит слова Адамо сетевое издание DirtFish. – И надеюсь, что это будет последний раз.

Не иметь возможности провести дневной сервис [в пятницу] – это одна из самых больших глупостей, с которыми я сталкивался в своей жизни. Это явное свидетельство недостаточно хороших коммуникаций между производителями, промоутером и FIA».

Он добавил: «Это серьезная проблема. Очень скверно, когда партнерам не удается договориться прямо на старте новой эры. Надеюсь, формат гонки получится изменить, потому что сейчас он откровенно тупой».

На уточняющий вопрос, будет ли он сам содействовать изменениям, Адамо ответил предельно образно: «Расписание – это не моя работа. Хотя так-то я могу хоть вставить метлу себе в задницу и начать мести пол». 

Глава M-Sport Малкольм Уилсон поддержал такую точку зрения в чуть более простых выражениях.

«В таком виде это будет чертовски сложно, – признал он. – Уехать из Монте утром в пятницу и не иметь обеденного сервиса – даже с нынешними машинами такое будет очень сложно. 

А уж как справиться со всеми сложностями этой гонки на совершенно новых машинах…

Потребуется верно настроить моторы, выбрать правильные шины. Это сложно. Будь гонка сухой и приятной, еще может быть. На всем известно, каким бывает Монте-Карло. Мы готовимся к самому большому вызову за многие годы».

По имеющейся информации, сейчас Автоклуб Монако ведет переговоры с командами по поводу расписания январской гонки, маршрут которой обещают обновить на 95%.

Победителем Ралли Монте-Карло 2021 года стал Себастьен Ожье на Toyota.

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Новые машины WRC оказались слишком тесными для штурманов

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Новые машины WRC оказались слишком тесными для штурманов
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