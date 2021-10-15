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WRC Новости

В WRC согласились оставить старые машины на 2022 год

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Мощность старой техники будет ограничена, а пилоты заводских команд участвовать на них не смогут

В WRC согласились оставить старые машины на 2022 год

Разговоры о том, что со следующего сезона чемпионат мира по ралли не полностью переведет свой топ-класс на новые машины с гибридными силовыми установками Ралли1 получили подтверждение. По крайней мере, руководитель команды M-Sport Ричард Милленер утверждает, что это дело решенное.

«Я в курсе разговоров по поводу машин нынешнего поколения, – цитирует Милленера издание Dirt Fish. – Насколько я понимаю, решено оставить их и в следующем году, но только у частников, не у пилотов заводских команд. Кроме того, их мощность будет занижена из опасений, что без этого они станут обгонять технику нового класса Ралли1.

Хотя я лично не верю, что нынешние машины WRC смогут быть быстрее автомобилей Ралли1, даже если судить по скорости прототипов, которые сейчас испытываются. На мой взгляд Ралли1 очень хороши в плане скорости».

Формально M-Sport тоже считается частной командой, хотя она очень крепко связана с компанией Ford. При этом Милленер дал понять, что его коллектив все же перейдет на Ралли1 и даже предложит эти машины частным клиентам.

«Что касается нас, то мы постараемся предложить клиентам именно машины Ралли1. Технические требования к ним специально составлены так, чтобы сделать их простыми и более доступными. Надеюсь, это позволит нам выставлять больше машин в новом классе, чем мы выставляли в прошедшие годы».

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