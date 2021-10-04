Гонка в окрестностях городка Ювяскюля считается одной из знаковых в мире классического ралли. Покорить быстрые «трехмерные» финские дороги очень непросто, потому победы на этом этапе ценятся высоко.

В минувшие выходные гонщик Toyota Элфин Эфанс был практически безупречен по ходу всех трех дней и стал сильнейшим – до него британцам всего раз удавалось побеждать в Финляндии, Крис Мик выиграл в 2016-м.

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Из 19 скоростных участков валлиец стал быстрейшим на десяти, включая завершавший программу бонусный СУ. Он смог на 14,1 секунды опередить двукратного победителя Ралли Финляндия Отта Тянака из Hyundai.

Эванс признался, что никогда прежде по ходу карьеры ему не удавалось выступать настолько здорово.

«Я бы сказал, очень высоко, – сказал гонщик, отвечая на вопрос о том, где эта победа находится в его личном рейтинге по сравнению с остальными. – Конечно, трудно превзойти самую первую, которую я одержал дома в Уэльсе в 2017-м. Но если говорить именно о спортивной форме, то именно эта – самая лучшая из всех.

Честно говоря, до старта я вовсе не был уверен, что получится выступить так, но с самого начала ощущения от машины были позитивными, мы смогли добавить в субботу, а дальше было уже чуть проще.

Залогом успеху стали четыре подряд спецучастка, выигранные субботним утром. После этого нужно было просто контролировать отрыв от Отта и Крейга [Брина], хотя они очень старались сократить его. Я рад, что справился с этой задачей».

Для Эванса победа в Финляндии стала второй в нынешнем сезоне и пятой в карьере. Гонщику удалось сократить отставание в общем зачете от Себастьена Ожье до 24 очков.

Сезон мирового ралли продолжится в Испании 14-17 октября и финиширует в итальянской Монце 18-21 ноября.

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Победители гонки Элфин Эфанс (справа) и Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Фото: Toyota Racing