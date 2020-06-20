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WRC / Новость

В Спа решили устроить раллийный спецучасток. Для гонки WRC

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В Спа решили устроить раллийный спецучасток. Для гонки WRC
Автор:
, Репортер, Индия
Соавтор: Джонатан Нобл, Featured writer
20 июн. 2020 г., 13:19

Бельгия стала кандидатом для проведения гонки WRC. В этом случае участники ралли смогут проехать по трассе «Спа-Франкоршам»

Бельгийское Ралли Ипр попробует попасть в календарь WRC в 2020 году. Ради этого организаторы соревнования готовы добавить к гонке дополнительные спецучастки. Самым заметным из них станет «доп», проложенный по трассе Формулы 1. Речь идет о «Спа-Франкоршам», одном из самых известных и престижных автодромов Ф1.

Знаменитая трасса расположена в 280 км от региона, где обычно проводится Ралли Ипр. Несмотря на это устроители гонки готовы сделать выездной спецучасток. «В Бельгии есть две автоспортивные иконы: это Ипр и Спа. И мы хотим их объединить», – заявил представитель оргкомитета бельгийского ралли Жан Юйг.

Бельгия не принимала у себя чемпионат мира по ралли. Гонка в Ипре входит в расписание бельгийского и британского чемпионатов. Километраж соревнований в этих сериях намного меньше, чем в WRC, поэтому для попадания в график международного первенства организаторам придется увеличить маршрут.

«Мы польщены тем, что FIA сама обратилась к нам с предложением рассмотреть возможность провести в Бельгии этап WRC, – рассказал Юйг. – Сейчас мы составляем новое расписание, включаем в него новые спецучастки и ведем переговоры с властями Ипра и других городов Бельгии. Но давайте честно: еще ничего не решено. Мы обсуждаем разные варианты с FIA и промоутерами WRC. Будем надеяться, скоро мы получим официальное решение».

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Если Ралли Ипр действительно войдет в календарь WRC, то гонка сохранит свои изначальные даты и пройдет с 1 по 4 октября 2020 года. Помимо Бельгии в чемпионат мира может попасть этап в Латвии. И в том, и в другом случае инициатива исходила не от местных организаторов, а от FIA.

В WRC надеются завершить сезон-2020 пятью гонками в Европе, однако значительную часть ралли этого года уже отменили. В частности, чемпионат мира точно не приедет в Финляндию и Великобританию.

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Об этой статье

Серия WRC
Местонахождение Спа-Франкоршам
Автор Рахит Тукрал

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