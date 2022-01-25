В Швеции M-Sport выставит четвертую машину. Но не для Леба

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На минувшем Ралли Монте-Карло за рулем «дополнительного» четвертого автомобиля находился Себастьен Леб, который смог завоевать победу по итогам этапа. Однако на данный момент неизвестно, сможет ли девятикратный чемпион продолжить эпизодические выступления в чемпионате в этом году.

Motorsport.com стало известно, что на ближайшем этапе в Швеции, который пройдет с 24 по 27 февраля, место Леба займет другой пилот – Лоренцо Бертелли, сын главного дизайнера бренда Prada. В прошлом году 33-летний гонщик принимал участие в двух ралли в Финляндии и Кении, но высоких результатов не добился.

До этого момента Лоренцо эпизодически участвовал на разных этапах WRC с 2011 года, и пока лучшим его результатом остается восьмое место на Ралли Мексики в 2016-м. Также в 2014-м он один раз одержал победу в классе WRC-2.

В команде Toyota перед Ралли Швеции тоже произойдут запланированные изменения: вместо Себастьена Ожье этап проедет Эсапекка Лаппи.