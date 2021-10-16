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WRC Новости

В ралли станут тщательнее следить за выбоинами и зрителями

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Автомобили класса Ралли1 будут в обязательном порядке оснащаться фронтальными камерами, изображения с которых увидят судьи

В ралли станут тщательнее следить за выбоинами и зрителями

Всемирный автоспортивный совет помимо многочисленных решений касательно гонок 2022 года принял поправки в правила чемпионата мира по ралли. Теперь раллийные машины должны будут в обязательном порядке оснащаться фронтальными камерами, изображения с которых станут доступны судьям.

Это сделано из соображений безопасности. По задумке камеры станут фиксировать опасные выбоины на трассах, а также расположение зрителей. В решении совета однако напрямую не сказано, как судьи станут распоряжаться полученной с камер информацией.

Пока речь идет исключительно об автомобилях класса Ралли1, которые в следующем сезоне заменят топовые машины WRC. Их главным отличием от нынешних автомобилей станут гибридные силовые установки. Впрочем, по последней информации и автомобили нынешнего сезона также получат возможность выйти на старт.

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