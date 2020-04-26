В планах WRC – один мотор на сезон
Решения, которые будут реализованы в 2022 году, станут только промежуточной остановкой на пути к дальнейшему снижению затрат на участие в чемпионате
В настоящий момент команды, выступающие в самом престижном классе чемпионата мира по ралли, могут без начисления штрафов использовать по три мотора за сезон на каждую машину. В 2022 году это количество должно быть сокращено до двух: представленные в чемпионате мира производители согласились с этой мерой, которую планируется официально одобрить в этом году на одном из заседаний Всемирного совета FIA по спорту.
Тем временем Ив Маттон – руководитель Комиссии FIA по ралли – поделился планами о дальнейшем ужесточении таких ограничений.
«Все стороны согласились со схемой, которая скоро вступит в силу – но есть идея пойти еще дальше, – цитирует функционера сайт DirtFish. – Идет речь об одном моторе на сезоне? Да, мы хотим постепенно прийти к этому. А первым шагом будет… Нет, я не могу вам этого сказать – вы устанете записывать жалобы производителей на этот вариант. Но мы будем действовать аккуратно, ведь речь идет о весьма больших пробегах».
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Автор
|Кирилл Качнов
В планах WRC – один мотор на сезон
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