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В планах WRC – один мотор на сезон

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В планах WRC – один мотор на сезон
Автор:
, Главный редактор
26 апр. 2020 г., 18:25

Решения, которые будут реализованы в 2022 году, станут только промежуточной остановкой на пути к дальнейшему снижению затрат на участие в чемпионате

В настоящий момент команды, выступающие в самом престижном классе чемпионата мира по ралли, могут без начисления штрафов использовать по три мотора за сезон на каждую машину. В 2022 году это количество должно быть сокращено до двух: представленные в чемпионате мира производители согласились с этой мерой, которую планируется официально одобрить в этом году на одном из заседаний Всемирного совета FIA по спорту.

Тем временем Ив Маттон – руководитель Комиссии FIA по ралли – поделился планами о дальнейшем ужесточении таких ограничений.

«Все стороны согласились со схемой, которая скоро вступит в силу – но есть идея пойти еще дальше, – цитирует функционера сайт DirtFish. – Идет речь об одном моторе на сезоне? Да, мы хотим постепенно прийти к этому. А первым шагом будет… Нет, я не могу вам этого сказать – вы устанете записывать жалобы производителей на этот вариант. Но мы будем действовать аккуратно, ведь речь идет о весьма больших пробегах».

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Об этой статье

Серия WRC
Автор Кирилл Качнов

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