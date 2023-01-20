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Сезон-2022 открыл новую страницу в истории WRC – чемпионат перешел на совершенно новую технику с гибридными силовыми установками. Как и в Ф1, не все справились со сменой регламента одинаково успешно.

В первой половине сезона преимущество было у Toyota, чей пилот Калле Рованпера одержал пять побед на семи этапах. Затем расстановка сил поменялась – в Hyundai смогли отыграться после слабого старта и перехватили инициативу. Но было уже поздно: титулы достались японскому производителю и финскому гонщику.

Впрочем, все это уже история. Позади короткое межсезонье, и в этот уик-энд участники мирового ралли начинают 51-й сезон WRC. Он завершится ровно через 11 месяцев по прошествии 13 этапов.

Попробуем выделить главные темы нового сезона.

Отт Тянак и Пьер-Луи Лубе, M-Sport Ford World Rally Team Фото: Red Bull Content Pool

Чьи замены сработают?

Давно уже трансферная компания не была настолько острой и агрессивной. Все три производителя в топовом зачете Rally1 в большей или меньшей степени поменяли состав своих экипажей

Чтобы лучше понять происходящее, начать лучше всего с команды M-Sport, которая традиционно использует в чемпионате мира технику Ford. Год назад она была в догоняющих – и после удивительной победы Себастьена Леба в Монако за рулем Puma ее пилоты всего раз смогли подняться на подиум.

Договориться с титулованным французом, который только-только закончил «Дакар», о продолжении сотрудничества на 2023 год не вышло – по словам главы коллектива Малкольма Уилсона, в условиях ограниченных ресурсов на двух звезд у M-Sport денег уже не хватило.

Почему на двух? Дело в том, что британцы увели у Hyundai триумфатора WRC 2019 года Отта Тянака. Тот досрочно расторг многолетний контракт и вернулся в команду, где начинал карьеру еще в 2011 году.

Вместе с эстонцем поедет молодой Пьер-Луи Лубе – в минувшем сезоне он стартовал лишь на отдельных этапах и произвел приятное впечатление. Штурманом в его экипаже выступает Николя Жильсуль, прежде читавший стенограмму Тьерри Невиллю.

Третью Puma на пять этапов выкупил 58-летний бельгиец греческого происхождения Журден Сердеридис.

Дани Сордо, Тьерри Невилль, Эсапекка Лаппи, Hyundai World Rally Team Фото: Red Bull Content Pool

Потеряв Тянака, в Hyundai Motorsport тоже стали оглядываться по сторонам – и в итоге переманили у соперников не одного, а сразу двух гонщиков. За руль i20 N сядут Эсапекка Лаппи, который в Toyota был дублером Себастьена Ожие и выступал лишь время от времени, и уходивший на год в M-Sport Крейг Брин.

Ирландец будет делить третью машину с ветераном Дани Сордо, по сути заменив ушедшего Оливера Сольберга. При этом лидером команды останется Тьерри Невилль. Для пятикратного вице-чемпиона мира и победителя 17 гонок это еще одна возможность стать-таки сильнейшим.

Такамото Кацута, Элфин Эванс, Калле Рованпера, Себастьен Ожье, Toyota Gazoo Racing WRT Фото: Red Bull Content Pool

Впрочем, для этого бельгийцу предстоит переиграть соперников из Toyota Gazoo Racing. Даже после потери Лаппи состав чемпионской команды остается сильным и сбалансированным. Главной ударной силой остались Рованпера и Элфин Эванс, а третью машину будут делить восьмикратный чемпион мира Себастьен Ожье и получивший повышение Такамото Кацута.

К слову, француз еще на финальном этапе 2022 года сменил штурмана и теперь продолжит выступать с Венсаном Ландэ.

Команда Машина № Гонщик Штурман



Ford Puma 7 8 9** Журден Сердеридис Журден Сердеридис Фредерик Миклотт Фредерик Миклотт Hyundai i20 N 4 6* 11 42* Toyota GR Yaris 17** 18 33 69

*выступают по очереди на одном автомобиле

**частичная программа

Сириль Абитбуль, руководитель Hyundai Motorsport, Шон Ким, президент Hyundai Motorsport Фото: Hyundai Motorsport

Поможет ли Hyundai гоночный топ-менеджер из Формулы 1?

Буквально за несколько дней до старта чемпионата корейский производитель объявил, что его команду возглавит Сириль Абитбуль. Пару лет про француза ничего не было слышно, а до этого он был заметной фигурой в паддоке Ф1, где возглавлял Caterham и Renault – и запомнился многим своими высказываниями в адрес Red Bull, когда отношения бывших партнеров вконец испортились.

До Абитбуля главой Hyundai был Андреа Адамо, который ушел еще в конце 2021 года. В минувшего сезоне его замещал технический директор Жюльен Монсе.

Сириль никогда не работал в раллийных гонках, но в его качествах управленца сомнений быть не может.

«Не думаю, что наши цели кого-то удивят, – объяснил новый босс. – Мы стремимся взять титулы в обоих зачетах. Прежде команда уже побеждала дважды среди производителей, но ее пилоты – еще никогда. Так что у нас есть две разные, но одинаково важные задачи.

В прошлом году Hyundai выиграла восемь гонок. и мы стремимся добиться большего. Но обо этом следует говорить с аккуратностью. Мне сложно говорить, чего удастся добиться, ведь я пока новичок в мире ралли. Прежде мне надо со всем здесь познакомиться, а уж потом определить, какой вклад я смогу внести».

Ford Puma Rally1 команды M-Sport, модель 2023 года Фото: M-Sport

Как покажут себя доработанные машины Rally1?

WRC начинает второй сезон своей гибридной эры – каждый из производителей получил возможность исправить выявленные в 2022-м недостатки.

Действующие чемпионы мира из Toyota сделали шаг вперед в аэродинамике, заменив коробчатые воздухозаборники Yaris более плавными обводами. Это получилось сделать благодаря работе над силовой установкой, которая не только получила более эффективные характеристики отдачи мощности и крутящего момента, но и стала не столь требовательной к охлаждению.

Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Toyota Racing Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, модель 2023 года Фото: Hyundai Motorsport

В Hyundai также уделили внимание аэродинамике, особенно заметно обновления затронули переднюю часть i20 N, где удлиненный плоский капот стал по сути вторым сплиттером. Также изменились заднее крыло и корпуса зеркал заднего вида.

У M-Sport основные обновления пришлись на ливрею – выглядит она эффектно, вот только сомнительно, что это позволит прибавить в скорости. Впрочем, команда обещала дорабатывать Puma по ходу чемпионата.

Как повлияют на ход борьбы изменения в правилах?

Главным отличием по сравнению с прошлым сезоном стали новые ограничения на тесты. Теперь каждая команда вправе проводить их не более, чем на протяжении 21 дня в год, причем каждый пилот вправе отработать максимум семь дней.

Прежде разрешено было устраивать перед каждым европейским этапом чемпионата тестовые заезды в формате «один гонщик – один день».

Также участники топовой категории Rally1 смогут использовать по 28 шин на этап, тогда как раньше для тестового СУ перед гонкой выделяли дополнительный комплект жесткой резины.

Кроме того, руководствуясь заботой о сотрудниках команд, на гравийных ралли отменили короткие 15-минутные сервисы, которые прежде проводили перед началом каждого дня.

В целом стоит признать, что здесь все осталось почти по-прежнему.

Какой получится новая гонка, которая пройдет в трех странах?

А вот в 13-этапном календаре сезона можно отыскать настоящую новинку. Новое Ралли Центральная Европа пройдет с 26 по 29 октября. Базироваться гонка будет в Пассау на юге Германии, а ее спецучастки пройдут еще и на территории Австрии с Чехией.

Организаторы асфальтового этапа заключили с боссами WRC трехлетний контракт и заняли в календаре место Ралли Испания, которое регулярно проходило с 1991 года.

Прежде у мирового ралли были гонки в двух странах (Польша/Литва или Великобритания/Ирландия), но вот трех еще не встречалось.

Кроме того, участники чемпионата впервые с 2020 года приедут в Мексику – три года назад гонку пришлось прервать досрочно, так как именно в тот момент коварный COVID начал наступление на человечество.

Кроме того, в первый раз после дебютного 2019-го состоится Ралли Чили

Изначально календарь должен был включать 14 этапов, но планы возвращения на Ближний Восток в итоге отложили до 2024 года. Так что в предстоящем сезоне участников ждут восемь гравийных гонок, четыре асфальтовых (таковым формально считается и Ралли Монте-Карло) и одна снежная.

Вместе с Испанией свои этапы потеряли и Новая Зеландия с Бельгией. В общей сложности сезон продлится 11 месяцев и финиширует, как и в 2022-м, поздней осенью в Японии.

Календарь чемпионата мира по ралли на 2023 год

Этап Дата Гонка Покрытие 1 19-22 января Ралли Монте-Карло снег/лед/асфальт 2 9-12 февраля Ралли Швеция снег 3 16-19 марта Ралли Мексика гравий 4 20-23 апреля Ралли Хорватия асфальт 5 11-14 мая Ралли Португалия гравий 6 1-4 июня Ралли Италия гравий 7 22-25 июня Ралли Кения гравий 8 20-23 июля Ралли Эстония гравий 9 3-6 августа Ралли Финляндия гравий 10 7-10 сентября Ралли Греция гравий 11 28 сентября – 1 октября Ралли Чили гравий 12 26-29 октября Ралли Центральная Европа асфальт 13 16-19 ноября Ралли Япония асфальт

Чемпионам WRC2 Эмилю Линдхольму и Реете Хямяляйнен предстоит отстаивать титул в очень сильной компании Фото: McKlein / Motorsport Images

Станет ли WRC2 новым классом для звезд ралли?

Из-за того, что в топовом зачете стало совсем мало машин, многие быстрые гонщики обратили свой взгляд на формально «младшую» категорию WRC2 – уже в прошлом году там шла очень острая борьба с участием именитых спортсменов.

В этот раз состав выглядит еще более серьезно. M-Sport отправила в WRC2 своего гонщика Адриена Фурмо, а покинувший команду Гус Гринсмит договорился о выступлении в этой же категории с действующими чемпионами из турецкого коллектива Toksport.

У этой команды, которая пользуется поддержкой Skoda, вообще собрался отличный состав. За нее же на Fabia поедут и расставшийся с Hyundai Оливер Сольберг, и россиянин Николай Грязин, и обладатель титула 2022 года Эмиль Линдхольм.

Их соперниками выступят Иоан Россель и Стефан Лефевр на Citroen, быстрый юниор Сами Паяри и вернувшийся в WRC2 Крис Ингрэм (оба – на Skoda).

Одержит ли Ожье рекордную победу в Монако?

Этот вопрос имеет отношение не ко всему сезону, а лишь к его первому – и самому известному – этапу. Год назад Ралли Монте-Карло стало невероятной дуэлью двух великих чемпионов, двух Себастьенов – Ожье и Леба.

Все решилось на финальном спецучастке, где лидирующий с минимальным перевесом Ожье «поймал» прокол и проиграл гонку, а Леб одержал победу и сравнялся с соперником: тперь в послужном списке у обоих французов – по восемь побед в знаменитом соревновании.

Старший Себ в этот раз не вышел на старт, а вот младший полон желания вернуть себе важный рекорд за рулем Toyota.

Два первых спецучастка знаменитой гонки прошли в ночь с четверга на пятницу, а финиш запланировал примерно на 15:00 по московскому времени в воскресенье.