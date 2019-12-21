В мировом ралли и Туринге сменились официальные поставщики шин

Четырехлетний контракт с Pirelli предусматривает поставку шин всем участникам категорий Rally1 (техника World Rally Cars) и Rally2 (R5). Итальянская марка уже является поставщиком для чемпионата Европы и молодежных зачетов WRC. Нынешний контракт стал для нее дополнением к действующему соглашению с Формулой 1.

В тендере FIA, по имеющейся информации, также участвовали MRF, Hankook и нынешний поставщик Michelin.

Резина Pirelli использовалась в WRC с 1973 года и до конца 2010-го, когда на ней завоевал очередной титул Себастьен Леб – после чего марка покинула чемпионат. В дальнейшем все участники, заявленные на целый сезон, использовали Michelin, хотя частные экипажи на отдельных гонках нередко стартовали на Pirelli.

До своего ухода компания финансировала программу поиска молодых талантов Pirelli Star Driver. Именно она позволила заявить о себе Отту Тянаку, Хейдену Пэддону и Крейгу Брину.

Решение о новом контракте электронным голосованием принял Всемирный совет FIA.

WTCR перейдет на Goodyear с 2020 года

Также тендер привел к смене поставщика в туринговом Кубке мира – еще с 2006-го главная «кузовная» серия сотрудничала с Yokohama, но на период 2020-22 годов японцев заменит Goodyear.

Компания явно нацелилась расширить свое присутствие в автогонках: нынешнее соглашение стало уже третьим за последнее время. Ранее стало известно о контрактах официального поставщика с категорией LMP2 чемпионата мира WEC, а также с BTCC.

Пресс-служба Goodyear заявила о намерении «существенно повысить визуальную представленность бренда в медиа» в рамках недавно запущенной компании #backtoracing («возвращение в гонки» – англ.).

Goodyear в настоящее время удерживает рекорд по числу побед в Формуле 1 – 368, но последняя из них датируется 1998 годом. У Pirelli 223 выигранных Гран При.