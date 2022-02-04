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С нынешнего сезона Ford значительно усилил заводскую поддержку команды M-Sport, что позволило ей выставить сразу четыре экипажа на первом этапе нового сезона в Монте-Карло. Победителем той гонки в драматичном финале стал гонщик M-Sport Себастьен Леб.

Заранее было известно, что самый успешный раллист в истории не собирается выступать во всех этапах сезона – главной для Леба в этом году является программа в Extreme E, где он продлил контракт с командой Льюиса Хэмилтона, а также во внедорожном чемпионате мира с Prodrive.

Однако босс M-Sport Малкольм Уилсон не оставляет попыток договориться с Лебом о еще нескольких стартах. И сегодняшнее объявление команды позволяет понять, о каких именно гонках идет речь.

В пятницу M-Sport анонсировала контракт с 24-летним французом Пьером-Луи Лубе, который выступит в ее составе на семи этапах. Он стартует в Хорватии, Португалии, на Сардинии, в Эстонии, Финляндии, Греции и Испании, а также на августовской гонке, место проведения которой еще не выбрано.

Это значит, что четвертая Puma команды останется свободной на июньском Ралли Сафари, сентябрьской гонке в Новой Зеландии и Ралли Япония в ноябре. Примечательно, что их даты не пересекаются с другими программами Леба. Таким образом, контракт с Лубе позволил понять, где именно Уилсон рассчитывает вновь увидеть на старте звездного эльзасского пилота.

Сам Пьер-Луи в 2020 и 2021 году уже стартовал в топовой категории WRC на Hyundai частной команды 2С. Его лучшими результатами пока остаются два финиша на седьмом месте. Карьеру гонщика нарушила дорожная авария прошлой осенью, в которой он получил перелом бедра.

До того, в сезоне-2019, Лубе стал чемпионом WRC2 за рулем Skoda Fabia. Еще двумя годами раньше он уже выступал в той же категории за M-Sport.

Ранее команда уже объявила, что на ближайшей гонке в Швеции компанию Крейгу Брину, Гусу Гринсмиту и Адриену Фурмо составит Лоренцо Бертелли.

Пьер-Луи Лубе, Hyundai 2C Competition Hyundai i20 Coupe WRC Фото: Ромен Тюилье / Hyundai Motorsport