Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Йос Ферстаппен дебютирует в ралли
WRC Новости

В M-Sport взяли нового гонщика. Казалось бы, при чем тут Леб?

Контракт с чемпионом WRC2 Пьером-Луи Лубе позволяет понять, на каких гонках мы сможем увидеть за рулем Ford Puma девятикратного чемпиона WRC

В M-Sport взяли нового гонщика. Казалось бы, при чем тут Леб?
Том Ховард
Автор:
, News editor
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С нынешнего сезона Ford значительно усилил заводскую поддержку команды M-Sport, что позволило ей выставить сразу четыре экипажа на первом этапе нового сезона в Монте-Карло. Победителем той гонки в драматичном финале стал гонщик M-Sport Себастьен Леб. 

Читайте также:

Заранее было известно, что самый успешный раллист в истории не собирается выступать во всех этапах сезона – главной для Леба в этом году является программа в Extreme E, где он продлил контракт с командой Льюиса Хэмилтона, а также во внедорожном чемпионате мира с Prodrive. 

Однако босс M-Sport Малкольм Уилсон не оставляет попыток договориться с Лебом о еще нескольких стартах. И сегодняшнее объявление команды позволяет понять, о каких именно гонках идет речь. 

В пятницу M-Sport анонсировала контракт с 24-летним французом Пьером-Луи Лубе, который выступит в ее составе на семи этапах. Он стартует в Хорватии, Португалии, на Сардинии, в Эстонии, Финляндии, Греции и Испании, а также на августовской гонке, место проведения которой еще не выбрано.

Это значит, что четвертая Puma команды останется свободной на июньском Ралли Сафари, сентябрьской гонке в Новой Зеландии и Ралли Япония в ноябре. Примечательно, что их даты не пересекаются с другими программами Леба. Таким образом, контракт с Лубе позволил понять, где именно Уилсон рассчитывает вновь увидеть на старте звездного эльзасского пилота.  

Сам Пьер-Луи в 2020 и 2021 году уже стартовал в топовой категории WRC на Hyundai частной команды 2С. Его лучшими результатами пока остаются два финиша на седьмом месте. Карьеру гонщика нарушила дорожная авария прошлой осенью, в которой он получил перелом бедра.  

До того, в сезоне-2019, Лубе стал чемпионом WRC2 за рулем Skoda Fabia. Еще двумя годами раньше он уже выступал в той же категории за M-Sport. 

Ранее команда уже объявила, что на ближайшей гонке в Швеции компанию Крейгу Брину, Гусу Гринсмиту и Адриену Фурмо составит Лоренцо Бертелли. 

Читайте также:
Пьер-Луи Лубе, Hyundai 2C Competition Hyundai i20 Coupe WRC

Пьер-Луи Лубе, Hyundai 2C Competition Hyundai i20 Coupe WRC

Фото: Ромен Тюилье / Hyundai Motorsport

Поделились
Комментарии
Йос Ферстаппен дебютирует в ралли
Предыдущая новость

Йос Ферстаппен дебютирует в ралли
Загрузить комментарии
Том Ховард Больше от
Том Ховард
Йос Ферстаппен дебютирует в ралли
Формула 1

Йос Ферстаппен дебютирует в ралли

Ожье нашел виновника своего поражения от Леба. Это судьба Ралли Монте-Карло
WRC

Ожье нашел виновника своего поражения от Леба. Это судьба

«Крошечная, но очень дорогая ошибка». Тянак подтвердил сход в Монте-Карло Ралли Монте-Карло
WRC

«Крошечная, но очень дорогая ошибка». Тянак подтвердил сход в Монте-Карло

Себастьен Лёб Больше от
Себастьен Лёб
Хэмилтон еще на год оставил Леба своим гонщиком в Extreme E
Extreme E

Хэмилтон еще на год оставил Леба своим гонщиком в Extreme E

В Швеции M-Sport выставит четвертую машину. Но не для Леба
WRC

В Швеции M-Sport выставит четвертую машину. Но не для Леба

Леб удивился своей победе в Ралли Монте-Карло Ралли Монте-Карло
WRC

Леб удивился своей победе в Ралли Монте-Карло

M-Sport Больше от
M-Sport
Ожье рассказал, что замедлило его в пятницу на Ралли Монте-Карло Ралли Монте-Карло
WRC

Ожье рассказал, что замедлило его в пятницу на Ралли Монте-Карло

Первая авария нового сезона WRC: Фурмо улетел с обрыва Ралли Монте-Карло
WRC

Первая авария нового сезона WRC: Фурмо улетел с обрыва

M-Sport показала машину для нового сезона WRC
WRC

M-Sport показала машину для нового сезона WRC

Самое важное:

В M-Sport взяли нового гонщика. Казалось бы, при чем тут Леб?
WRC WRC

В M-Sport взяли нового гонщика. Казалось бы, при чем тут Леб?

Йос Ферстаппен дебютирует в ралли
Формула 1 Формула 1

Йос Ферстаппен дебютирует в ралли

В WRC уже задумываются о техтребованиях на замену Rally1
WRC WRC

В WRC уже задумываются о техтребованиях на замену Rally1

Ирландский пилот не нашел оправдания отмене британского ралли
WRC WRC

Ирландский пилот не нашел оправдания отмене британского ралли

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.