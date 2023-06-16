В Hyundai выбрали гонщика, который заменит погибшего Брина
Теему Сунинен выступит на третьей машине команды на предстоящих этапах в Эстонии и Финляндии
Крейг Брин попал в смертельную аварию на тестах перед хорватским этапом мирового ралли. Спустя два месяца в Hyundai объявили, что место ирландца в составе займет Теему Суннинен.
В нынешнем сезоне 29-летний гонщик защищал цвета производителя в «младшем» зачете WRC2, теперь его ждут старты в топовой категории: в июле в Эстонии и в августе на домашней гонке в Финляндии.
Прежде Теему уже добивался успехов в WRC: в составе M-Sport он трижды завершал гонки чемпионата на подиуме, его лучшим результатом стало второе место в Италии в 2019-м.
Освободившееся место за рулем Hyundai в WRC2 займет действующий победитель этого класса Эмиль Линдхольм.
На ближайшем этапе мирового Ралли, который пройдет 22-25 июня в Кении, третьим гонщиком Hyundai в соответствии с первоначальными планами останется ветеран Дани Сордо.
Теему Сунинен, Hyundai Motorsport
Фото: Hyundai Motorsport
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