В Hyundai решили переделать машину WRC 2022 года

С будущего года мировое ралли переходит на новый технический формат с гибридными силовыми установками. Сейчас три производителя, получившие право строить такие машины, проводят активную тестовую программу.

В Hyundai за октябрь накатали около 1500 километров, используя «мула» – нынешний автомобиль с рядом перспективных узлов. Параллельно на базе в немецком Альценау идет работа над созданием совершенно новой машины, которая строится с учетом собранной информации.

До старта нового чемпионата в Монте-Карло остается всего два месяца, которые важно провести максимально эффективно. В Hyundai пообещали, что новинка будет мало напоминать нынешнего «мула».

«Мы уже давно начали программу подготовки к 2022 году, – рассказал Motorsport.com глава команды Андреа Адамо. – Думаю, от той машины, что сейчас используется на тестах, мы сохраним только колесные диски. Новая даже выглядеть будет совсем иначе».

Говоря о том, как долго в команде планируют совершенствовать новый автомобиль, он отметил: «Помните, как в мультике про Шрека герои отправились в поездку, и осел постоянно спрашивал: "А мы уже приехали?". Так вот, мы с нашими инженерами сейчас похожи на того осла. Но проблема в том, что мы реально не знаем, куда едем.

Так что прошедшие тесты были очень важными, но еще важнее те ответы, которые они позволили получить»

Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, тесты Hyundai i20 Rally1 Фото: Hyundai

В прошедшем сезоне мирового ралли корейцы потерпели поражение от Toyota в обоих зачетах. Последняя гонка в Монце прошла в конце ноября, что оставило командам совсем мало времени на подготовку к старту гибридной эры.

«Проблема в том, что вариантов нет – мы должны быть готовы [к старту чемпионата-22], – объяснил Адамо. – Даже если кто-то считает, что у меня есть определенное влияние, я все равно не могу позвонить в FIA и попросить перенести гонку, так как мы еще не сделали некоторые детали. Есть календарь и мы должны уважать его».

Toyota и M-Sport Ford сейчас тоже активно тестируют свои новые машины спецификации Rally1 – Yaris и Puma соответственно.