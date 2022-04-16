В Hyundai объяснили, почему скорость на асфальте в ралли – не главное

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Новый сезон чемпионата мира по ралли начался для заводской команды Hyundai достаточно сложно. Лидер команды Отт Тянак попал в аварию на первом этапе в Монте-Карло, а на втором этапе в Швеции сошел из-за независящих от Hyundai технических проблем: отказал электропривод гибридной силовой установки, который всем командам поставляется сторонним производителем.

Напарник Тянака Тьерри Невилль в Монте-Карло стал только пятым, а вот в Швеции был уже вторым. Более того, по шведском снегу Тянак демонстрировал скорость, позволявшую рассчитывать на победу.

За неделю до старта Ралли Хорватия, которое, как и этап в Монте-Карло пройдет по асфальтовым дорожкам, глава команды Hyundai Жульен Монсе пояснил, что команда при создании новой гоночной машины сделала понятную ставку на гравийные (и снежные) настройки, но и на асфальте рассчитывает прибавить.

«Если посмотреть на календарь чемпионата, то можно заметить, что большинство этапов проходят на гравийных трассах, – цитирует Монсе издание Dirt Fish. – Конечно, все команды хотят иметь машину, которая хороша на всех типах покрытия: и на гравии и на асфальте. Но порой приходится выбирать что-то одно. Так что гравийные настройки для нас в приоритете.

Это ни в коем случае не оправдание. Я признаю, что мы можем несколько уступать на асфальтовых трассах. Но мы кое-чего изменили в настройках, и надеемся на хорошие результаты в Хорватии.

В первую очередь мы работаем над настройками шасси, над кинематикой подвески. Кроме того, мы меняем карты работы силовой установки, которая теперь стала гибридной. Ну и конечно трудимся над тем, чтобы настройки подвески и силовой установки совпадали друг с другом и с условиями конкретной трассы.

Я уверен, что мы достигли прогресса относительно Ралли Монте Карло. Сумели ли мы догнать соперников? Увидим в гонках».