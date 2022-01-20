Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs MC Shop Watch Shop Билеты
Предыдущая / Великобритания лишилась шанса на ралли в 2022 году
WRC Самое интересное

В этот уик-энд WRC откроет новую эру. Что же изменилось?

Автор:
, Ответственный редактор

Мировое ралли готовится дать старт новому сезону, но в Монте-Карло стартует не просто очередной чемпионат – на старт выйдут совершенно новые машины

В этот уик-энд WRC откроет новую эру. Что же изменилось?

При беглом взгляде может показаться, что раллийные гонки этой зимой не претерпели заметных изменений: те же три производителя в заявочном списке, те же гонщики в прежних командах и в целом практически неизменный календарь. Между тем, уже давно в WRC не было столь радикальных перемен – и автомобили, и их двигатели с 2022 года станут совершенно другими. 

Испокон века в раллийных гонках на старт выходили машины, построенные на базе серийных. Теперь же FIA согласилась, что скорости с топовом классе требуют иного отношения к вопросам безопасности – и нынешнюю технику Rally1 будут строить на основе стальной пространственной рамы, а кузовные панели лишь обеспечат, насколько это возможно, сходство с серийной продукцией. 

Второй и даже более важной новинкой станут гибридные моторы. В WRC честно признавали, что отстали от других гоночных дисциплин, где уже давно внедрили у себя рекуперацию энергии. С 2022 года в чемпионате останутся прежние Глобальные гоночные моторы FIA – рядные «четверки» объемом 1,6 литра с непосредственным впрыском топлива, – но теперь такой двигатель будет одним из элементов гибридной силовой установки.

На первых порах все производители будут использовать гибридный модуль (представляющий собой электрический мотор-генератор) от одного поставщика, компании Compact Dynamics. Он будет накапливать энергию на торможениях и добавлять двигателю до 100 кВт (136 л.с.) на разгонах.

Важно отметить, что картография (проще говоря, режим работы) гибридной системы не является произвольной. Команда заранее омологирует несколько вариантов и затем выбирает нужные, исходя из особенностей этапа. При этом часть накопленной энергии гонщик сможет использовать, просто нажимая на педаль газа – но мощность возможно увеличить, если «насобирать» на торможениях по ходу допа 30 кДж. 

Автомобили WRC для сезона 2022 года

Автомобили WRC для сезона 2022 года

Фото: Red Bull Content Pool

Кроме того, в сервисном парке и на специально выделенных «чистых» зонах дорожных секций машины могут передвигаться только на электрической энергии. Всего в режиме с отключенным бензиновым мотором машины способны преодолеть 20 км дистанции, а на подзарядку батареи объемом 3,9 кВт-ч в закрытом парке уйдет 30 минут. Правда, установка гибрида привела к повышению массы автомобилей на 70 кг – до отметки в 1260 кг.

Одновременно всем участникам «подрезали» аэродинамику, из-за чего уровень прижимной силы должен снизиться примерно на 15%, центральный дифференциал запретили (заменив схемой с равным распределением крутящего момента по осям), а ходы подвески уменьшили до 27 см.

В командах честно признавались, что объем изменений и новшеств столь велик, что на первых этапах всех будет заботить прежде всего надежность, а потом уже скорость. До старта тестов даже были опасения, что ни одна из машин нового поколения вообще не доберется до финиша в Монте-Карло, что стало бы полным фиаско. 

Но сейчас, когда команды накрутили в Альпах уже немало сотен тестовых километров, ситуация уже не выглядит настолько критичной. А вот с тем, кого считать фаворитом нового сезона, по-прежнему много вопросов. 

Читайте также:
Toyota Gazoo Racing Yaris Rally1

Toyota Gazoo Racing Yaris Rally1

Фото: Toyota Racing

Производитель: Toyota

Машина: Toyota GR Yaris Rally1

Экипажи: №1 – France Себастьен Ожье и Бенжамен Веллас
                  №4 – Finland Эсапекка Лаппи и Янне Ферм
                  №18 – Japan Такамото Кацута и Ireland Аарон Джонстон
                  №33 – United Kingdom Элфин Эванс и Скотт Мартин
                  №69 – Finland Калле Рованпера и Йонне Халттунен

Японцы стали первыми, кто с 2017 года собрал в одних руках оба титула. Вот только удержать превосходство им будет непросто. Ведь еще в прошлом году главная звезда команды Себастьен Ожье объявил, что не станет защищать титул. Француз добился главного, завоевав по два титула с тремя разными марками – и теперь намерился уйти непобежденным.

Правда, он все же собирается выступить в отдельных гонках сезона-2022, но явно не сможет бороться за титул. При этом Себ стал одним из участников флэш-моба (иначе, учитывая масштаб случившегося, и не скажешь), по смене штурманов – и вместо верного Жюльена Инграссии поедет с Бенжаменом Велласом. Впрочем, на тех этапах, где он выйдет на старт, победитель 168 гонок и восьми сезонов WRC наверняка будет грозной силой. 

Элфин Эванс, который два последних года не смог справиться с Ожье (хотя в 2020-м даже приехал на финальную гонку с большим преимуществом по очкам), теперь станет новым лидером команды. Валлийцу 33 года, за его спиной без малого десяток сезонов в чемпионате мира. Для него сезон-2022 должен стать моментом истины – и ответить на вопрос, получит ли Британия первого раллийного чемпиона после Ричарда Бернса в 2001-м.

Юный Калле Рованпера лишь в прошлом году открыл счет своим победам в WRC – уже сейчас аналогии между этим парнем и Максом Ферстаппеном напрашиваются сами собой. Отец-гонщик, не сумев добиться высот в собственной карьере, вложил все знания в сына. Но если Йос Ферстаппен уже может радоваться титулу Макса, то Харри Ровенпера пока только в самом начале этого пути. Впрочем, талант 21-летнего финна не вызывает сомнений, и Калле наверняка попробует побороться с Эвансом за звание лидера Toyota.

Протеже японской компании Такамото Кацута, также сменивший в прошлом году штурмана, очень здорово начал прошлый год. Он стабильно зарабатывал очки, поднимаясь все выше в протоколах, а в Кении впервые поднялся на подиум. Увы, после этого гонщик попал в полосу аварий и травм, так что теперь ему предстоит восстанавливать реноме. 

Наконец, еще один представитель страны Суоми Эсапекка Лаппи, уже выступавший за Toyota в 2017-18 годах и одержавший одну победу, вернется в команду и станет сменщиком Ожье. Его программа пока не определена и будет формироваться, исходя из пожеланий восьмикратного чемпиона.

Hyundai i20 N Rally1 2022

Hyundai i20 N Rally1 2022

Фото: Hyundai Motorsport

Производитель: Hyundai

Машина: Hyundai i20 N Rally1

Экипажи: №2 – Sweden Оливер Сольберг и United Kingdom Эллиот Эдмондсон
                  №6 – Spain Дани Сордо и Кандидо Карерра
                  №8 – Estonia Отт Тянак и Мартин Ярвеоя
                  №11 – Belgium Тьерри Невиль и Мартейн Видеге

Для корейского производителя прошедший сезон стал серьезным разочарованием: имея хорошую скорость и регулярно лидируя по ходу гонок, его пилоты не раз сходили с трассы из-за повреждений подвески (поговоривают, что она у корейского хэтчбека недостаточно прочная), растеряли великое множество очков и проиграли борьбу за титул в обоих зачетах. 

Расплатой за такие выступления стало внезапное увольнение с поста босса харизматичного Андреа Адамо. Нового главы пока нет, временно его обязанности выполняет старший моторист Жюльен Монсе. Это едва ли поможет Hyundai в новом чемпионате мира – но азиатские законы ведения бизнеса не могли не сказаться на команде, которая так и не сумела за все время существования хоть раз привести к титулу своего пилота. 

Сами пилоты при этом остались прежними: чемпион мира 2019 года Отт Тянак и «вечно второй» Тьерри Невилль попробуют обратить в результаты скорость новой модели i20 N, построенной в немецком Альценау. Бельгийцу уже довелось проверить ее на прочность в прямом смысле слова – на тестах его экипаж упал с моста

Еще одну машину будут по очереди пилотировать 38-летний Дани Сордо, уже объявивший о завершении карьеры после окончания сезона, и «повышенный» из WRC-2 Оливер Сольберг. При этом начнет сезон 20-летний сын чемпиона мира 2003 года Петтера Сольберга, который пока ни разу не финишировал в топовой категории выше пятого места. 

Читайте также:
Себастьен Леб, Изабель Галмиш, Ford Puma Rally1

Себастьен Леб, Изабель Галмиш, Ford Puma Rally1

Фото: Бастьен Ру

Производитель: M-Sport Ford

Машина: Ford Puma Rally1

Экипажи: №16 – France Адриен Фурмо и Александр Корья
                  №19 – France Себастьен Леб и Изабель Галмиш
                  №42 – Ireland Крейг Брин и Пол Нэгл
                  №44 – United Kingdom Гас Гринсмит и Sweden Йонас Андерссон

Команда Малкольма Уилсона, которая традиционно работает с техникой Ford, расширит программу с двух до трех машин на каждом этапе чемпионата. Сделать это удалось благодаря усилению поддержки со стороны производителя. Более того, в гонке открытия сезона M-Sport и вовсе выкатит четыре новеньких Puma.

Одной из машин будет управлять вернувшийся в мировое ралли Себастьен Леб. Эльзасец, который в 2019-20 годах эпизодически стартовал за Hyundai, решил, похоже, собрать в своем послужном списке все существующие марки. Опыт выступления за рулем Toyota у него уже был, пусть это и всего пара стартов в 2000 году. 

Сколько именно гонок проведет в чемпионате 47-летняя легенда, в точности неизвестно, однако сам факт выступлений Себа за рулем Ford – марки, с представителями которой он вел непримиримые сражения в лучшие годы карьеры, – говорит о многом. 

И хотя опыт Леба будет очень полезен M-Sport, новым лидеров команды призван стать все же не он, в перешедший из Hyundai Крейг Брин. Ирландец устал сидеть на скамейке запасных и выходить на старт несколько раз в год. В 2021-м в составе Hyundai он довел до финиша все гонки, где был заявлен, и три раза из пяти поднялся на подиум. Но даже такие результаты не принесли Крейгу место в основе – и он перешел к соперникам. 

Еще две машины Puma поведут в бой француз Адриен Фурмо и британец Гас Гринсмит – оба остались в команде с прошлого сезона, когда не хватали с неба особенных звезд. При этом и тот, и другой в самом конце 2021-го сменили штурманов. 

Элфин Эванс, Скотт Мартин, команда Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota Yaris WRC

Элфин Эванс, Скотт Мартин, команда Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota Yaris WRC

Фото: Toyota Racing

Календарь 2022 года стал самым масштабным за три «ковидных» сезона и включает 13 этапов После годичной паузы в него вернулась шведская гонка – но еще важнее, что намечены ралли в Японии и Новой Зеландии, которых не было уже давненько. 

Если с Северной и Южной Америкой у WRC пока не ладится – Чили и Мексика только ждут возможности вернуться в календарь, – то азиатско-тихоокеанский регион, важный для Toyota и Hyundai, серия нацелилась посетить уже сейчас.  

Выпала из календаря гонка в Монце, которая два последних гона становилась «палочкой-выручалочкой» организаторов, закрывая сезон после отмены других этапов.

Одна гонка пока остается под вопросом – по всей видимости, речь идет о популярном бельгийском Ралли Ипр, условия проведения которого стороны никак не могут согласовать.

Разумеется, календарь нельзя назвать окончательным, так как раллийные гонки проходят на большой территории и потому сильнее других страдают от карантинных мер.

Читайте также:

Календарь чемпионата мира по ралли 2022 года

Этап Дата Гонка Покрытие
1 20-23 января Monaco Ралли Монте-Карло Снег/лед/асфальт
2 24-27 февраля Sweden Ралли Швеция Снег
3 21-24 апреля Croatia Ралли Хорватия Асфальт
4 19-22 мая Portugal Ралли Португалия Гравий
5 2-5 июня Italy Ралли Италия – Сардиния Гравий
6 23-26 июня Kenya Сафари Ралли Кения Гравий
7 14-17 июля Estonia Ралли Эстония Гравий
8 4-7 августа Finland Ралли Финляндия Гравий
9 18-21 августа ? Асфальт
10 8-11 сентября Greece Акрополис Ралли Греция Гравий
11 29 сент. – 2 окт. New Zealand Ралли Новая Зеландия Гравий
12 20-23 октября Spain Ралли Каталония-Испания Асфальт
13 10-13 ноября Japan Ралли Япония Асфальт
Николай Грязин, Константин Александров, Skoda Fabia

Николай Грязин, Константин Александров, Skoda Fabia

Фото: Яанус Рее

Вместе с главной категорией на старт продолжат выходить экипажи зачетов WRC-2 и WRC-3 – с нового сезона они отличаются уровнем подготовки техники, причем в самом «младшем» зачете пока омологирована всего одна модель от M-Sport.

Что до WRC-2, то здесь защищать титул сильнейшего будет вернувшийся с «Дакара» Андреас Миккельсен за рулем Skoda Fabia R5, а одним из его главных соперников должен стать выступающий в той же команде Toksport россиянин Николяй Грязин, который год назад трижды поднимался на подиум и завершил сезон шестым.

Экипажи вправе проехать столько этапов, сколько сочтут нужным – но должны заранее объявить те семь, где будут бороться за очки в общий зачет. Причем из этих семи гонок при определении чемпиона будут учитываться шесть лучших результатов. 

Грязин уже подтвердил участие в Ралли Монте-Карло, где у него будет 20 соперников по WRC-2, включая ветерана Фредди Лойкса и ле-мановского гонщика Пьера Рага. 

Первый спецучасток легендарной гонки, которая в нынешнем году пройдет уже в 90-й раз, стартует в четверг, 20 января, в 22:18 по московскому времени.  

Поделились
Комментарии
Великобритания лишилась шанса на ралли в 2022 году
Предыдущая новость

Великобритания лишилась шанса на ралли в 2022 году
Загрузить комментарии
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
McLaren покажет машину 11 февраля
Формула 1

McLaren покажет машину 11 февраля

Самый старший пилот Ф2 остался в ней еще на год
Формула 2

Самый старший пилот Ф2 остался в ней еще на год

След Абу-Даби: Вольф негодует, Льюис молчит, FIA расследует
Формула 1

След Абу-Даби: Вольф негодует, Льюис молчит, FIA расследует

Самое важное:

В этот уик-энд WRC откроет новую эру. Что же изменилось?
WRC WRC

В этот уик-энд WRC откроет новую эру. Что же изменилось?

Великобритания лишилась шанса на ралли в 2022 году
WRC WRC

Великобритания лишилась шанса на ралли в 2022 году

M-Sport показала машину для нового сезона WRC
WRC WRC

M-Sport показала машину для нового сезона WRC

Toyota представила машину для нового сезона WRC
WRC WRC

Toyota представила машину для нового сезона WRC

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.