В этот уик-энд WRC откроет новую эру. Что же изменилось?

При беглом взгляде может показаться, что раллийные гонки этой зимой не претерпели заметных изменений: те же три производителя в заявочном списке, те же гонщики в прежних командах и в целом практически неизменный календарь. Между тем, уже давно в WRC не было столь радикальных перемен – и автомобили, и их двигатели с 2022 года станут совершенно другими.

Испокон века в раллийных гонках на старт выходили машины, построенные на базе серийных. Теперь же FIA согласилась, что скорости с топовом классе требуют иного отношения к вопросам безопасности – и нынешнюю технику Rally1 будут строить на основе стальной пространственной рамы, а кузовные панели лишь обеспечат, насколько это возможно, сходство с серийной продукцией.

Второй и даже более важной новинкой станут гибридные моторы. В WRC честно признавали, что отстали от других гоночных дисциплин, где уже давно внедрили у себя рекуперацию энергии. С 2022 года в чемпионате останутся прежние Глобальные гоночные моторы FIA – рядные «четверки» объемом 1,6 литра с непосредственным впрыском топлива, – но теперь такой двигатель будет одним из элементов гибридной силовой установки.

На первых порах все производители будут использовать гибридный модуль (представляющий собой электрический мотор-генератор) от одного поставщика, компании Compact Dynamics. Он будет накапливать энергию на торможениях и добавлять двигателю до 100 кВт (136 л.с.) на разгонах.

Важно отметить, что картография (проще говоря, режим работы) гибридной системы не является произвольной. Команда заранее омологирует несколько вариантов и затем выбирает нужные, исходя из особенностей этапа. При этом часть накопленной энергии гонщик сможет использовать, просто нажимая на педаль газа – но мощность возможно увеличить, если «насобирать» на торможениях по ходу допа 30 кДж.

Автомобили WRC для сезона 2022 года Фото: Red Bull Content Pool

Кроме того, в сервисном парке и на специально выделенных «чистых» зонах дорожных секций машины могут передвигаться только на электрической энергии. Всего в режиме с отключенным бензиновым мотором машины способны преодолеть 20 км дистанции, а на подзарядку батареи объемом 3,9 кВт-ч в закрытом парке уйдет 30 минут. Правда, установка гибрида привела к повышению массы автомобилей на 70 кг – до отметки в 1260 кг.

Одновременно всем участникам «подрезали» аэродинамику, из-за чего уровень прижимной силы должен снизиться примерно на 15%, центральный дифференциал запретили (заменив схемой с равным распределением крутящего момента по осям), а ходы подвески уменьшили до 27 см.

В командах честно признавались, что объем изменений и новшеств столь велик, что на первых этапах всех будет заботить прежде всего надежность, а потом уже скорость. До старта тестов даже были опасения, что ни одна из машин нового поколения вообще не доберется до финиша в Монте-Карло, что стало бы полным фиаско.

Но сейчас, когда команды накрутили в Альпах уже немало сотен тестовых километров, ситуация уже не выглядит настолько критичной. А вот с тем, кого считать фаворитом нового сезона, по-прежнему много вопросов.

Toyota Gazoo Racing Yaris Rally1 Фото: Toyota Racing

Производитель: Toyota

Машина: Toyota GR Yaris Rally1

Экипажи: №1 – Себастьен Ожье и Бенжамен Веллас

№4 – Эсапекка Лаппи и Янне Ферм

№18 – Такамото Кацута и Аарон Джонстон

№33 – Элфин Эванс и Скотт Мартин

№69 – Калле Рованпера и Йонне Халттунен

Японцы стали первыми, кто с 2017 года собрал в одних руках оба титула. Вот только удержать превосходство им будет непросто. Ведь еще в прошлом году главная звезда команды Себастьен Ожье объявил, что не станет защищать титул. Француз добился главного, завоевав по два титула с тремя разными марками – и теперь намерился уйти непобежденным.

Правда, он все же собирается выступить в отдельных гонках сезона-2022, но явно не сможет бороться за титул. При этом Себ стал одним из участников флэш-моба (иначе, учитывая масштаб случившегося, и не скажешь), по смене штурманов – и вместо верного Жюльена Инграссии поедет с Бенжаменом Велласом. Впрочем, на тех этапах, где он выйдет на старт, победитель 168 гонок и восьми сезонов WRC наверняка будет грозной силой.

Элфин Эванс, который два последних года не смог справиться с Ожье (хотя в 2020-м даже приехал на финальную гонку с большим преимуществом по очкам), теперь станет новым лидером команды. Валлийцу 33 года, за его спиной без малого десяток сезонов в чемпионате мира. Для него сезон-2022 должен стать моментом истины – и ответить на вопрос, получит ли Британия первого раллийного чемпиона после Ричарда Бернса в 2001-м.

Юный Калле Рованпера лишь в прошлом году открыл счет своим победам в WRC – уже сейчас аналогии между этим парнем и Максом Ферстаппеном напрашиваются сами собой. Отец-гонщик, не сумев добиться высот в собственной карьере, вложил все знания в сына. Но если Йос Ферстаппен уже может радоваться титулу Макса, то Харри Ровенпера пока только в самом начале этого пути. Впрочем, талант 21-летнего финна не вызывает сомнений, и Калле наверняка попробует побороться с Эвансом за звание лидера Toyota.

Протеже японской компании Такамото Кацута, также сменивший в прошлом году штурмана, очень здорово начал прошлый год. Он стабильно зарабатывал очки, поднимаясь все выше в протоколах, а в Кении впервые поднялся на подиум. Увы, после этого гонщик попал в полосу аварий и травм, так что теперь ему предстоит восстанавливать реноме.

Наконец, еще один представитель страны Суоми Эсапекка Лаппи, уже выступавший за Toyota в 2017-18 годах и одержавший одну победу, вернется в команду и станет сменщиком Ожье. Его программа пока не определена и будет формироваться, исходя из пожеланий восьмикратного чемпиона.

Hyundai i20 N Rally1 2022 Фото: Hyundai Motorsport

Производитель: Hyundai

Машина: Hyundai i20 N Rally1

Экипажи: №2 – Оливер Сольберг и Эллиот Эдмондсон

№6 – Дани Сордо и Кандидо Карерра

№8 – Отт Тянак и Мартин Ярвеоя

№11 – Тьерри Невиль и Мартейн Видеге

Для корейского производителя прошедший сезон стал серьезным разочарованием: имея хорошую скорость и регулярно лидируя по ходу гонок, его пилоты не раз сходили с трассы из-за повреждений подвески (поговоривают, что она у корейского хэтчбека недостаточно прочная), растеряли великое множество очков и проиграли борьбу за титул в обоих зачетах.

Расплатой за такие выступления стало внезапное увольнение с поста босса харизматичного Андреа Адамо. Нового главы пока нет, временно его обязанности выполняет старший моторист Жюльен Монсе. Это едва ли поможет Hyundai в новом чемпионате мира – но азиатские законы ведения бизнеса не могли не сказаться на команде, которая так и не сумела за все время существования хоть раз привести к титулу своего пилота.

Сами пилоты при этом остались прежними: чемпион мира 2019 года Отт Тянак и «вечно второй» Тьерри Невилль попробуют обратить в результаты скорость новой модели i20 N, построенной в немецком Альценау. Бельгийцу уже довелось проверить ее на прочность в прямом смысле слова – на тестах его экипаж упал с моста.

Еще одну машину будут по очереди пилотировать 38-летний Дани Сордо, уже объявивший о завершении карьеры после окончания сезона, и «повышенный» из WRC-2 Оливер Сольберг. При этом начнет сезон 20-летний сын чемпиона мира 2003 года Петтера Сольберга, который пока ни разу не финишировал в топовой категории выше пятого места.

Себастьен Леб, Изабель Галмиш, Ford Puma Rally1 Фото: Бастьен Ру

Производитель: M-Sport Ford

Машина: Ford Puma Rally1

Экипажи: №16 – Адриен Фурмо и Александр Корья

№19 – Себастьен Леб и Изабель Галмиш

№42 – Крейг Брин и Пол Нэгл

№44 – Гас Гринсмит и Йонас Андерссон

Команда Малкольма Уилсона, которая традиционно работает с техникой Ford, расширит программу с двух до трех машин на каждом этапе чемпионата. Сделать это удалось благодаря усилению поддержки со стороны производителя. Более того, в гонке открытия сезона M-Sport и вовсе выкатит четыре новеньких Puma.

Одной из машин будет управлять вернувшийся в мировое ралли Себастьен Леб. Эльзасец, который в 2019-20 годах эпизодически стартовал за Hyundai, решил, похоже, собрать в своем послужном списке все существующие марки. Опыт выступления за рулем Toyota у него уже был, пусть это и всего пара стартов в 2000 году.

Сколько именно гонок проведет в чемпионате 47-летняя легенда, в точности неизвестно, однако сам факт выступлений Себа за рулем Ford – марки, с представителями которой он вел непримиримые сражения в лучшие годы карьеры, – говорит о многом.

И хотя опыт Леба будет очень полезен M-Sport, новым лидеров команды призван стать все же не он, в перешедший из Hyundai Крейг Брин. Ирландец устал сидеть на скамейке запасных и выходить на старт несколько раз в год. В 2021-м в составе Hyundai он довел до финиша все гонки, где был заявлен, и три раза из пяти поднялся на подиум. Но даже такие результаты не принесли Крейгу место в основе – и он перешел к соперникам.

Еще две машины Puma поведут в бой француз Адриен Фурмо и британец Гас Гринсмит – оба остались в команде с прошлого сезона, когда не хватали с неба особенных звезд. При этом и тот, и другой в самом конце 2021-го сменили штурманов.

Элфин Эванс, Скотт Мартин, команда Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota Yaris WRC Фото: Toyota Racing

Календарь 2022 года стал самым масштабным за три «ковидных» сезона и включает 13 этапов После годичной паузы в него вернулась шведская гонка – но еще важнее, что намечены ралли в Японии и Новой Зеландии, которых не было уже давненько.

Если с Северной и Южной Америкой у WRC пока не ладится – Чили и Мексика только ждут возможности вернуться в календарь, – то азиатско-тихоокеанский регион, важный для Toyota и Hyundai, серия нацелилась посетить уже сейчас.

Выпала из календаря гонка в Монце, которая два последних гона становилась «палочкой-выручалочкой» организаторов, закрывая сезон после отмены других этапов.

Одна гонка пока остается под вопросом – по всей видимости, речь идет о популярном бельгийском Ралли Ипр, условия проведения которого стороны никак не могут согласовать.

Разумеется, календарь нельзя назвать окончательным, так как раллийные гонки проходят на большой территории и потому сильнее других страдают от карантинных мер.

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Календарь чемпионата мира по ралли 2022 года

Этап Дата Гонка Покрытие 1 20-23 января Снег/лед/асфальт 2 24-27 февраля Снег 3 21-24 апреля Асфальт 4 19-22 мая Гравий 5 2-5 июня Гравий 6 23-26 июня Гравий 7 14-17 июля Гравий 8 4-7 августа Гравий 9 18-21 августа ? Асфальт 10 8-11 сентября Гравий 11 29 сент. – 2 окт. Гравий 12 20-23 октября Асфальт 13 10-13 ноября Асфальт

Николай Грязин, Константин Александров, Skoda Fabia Фото: Яанус Рее

Вместе с главной категорией на старт продолжат выходить экипажи зачетов WRC-2 и WRC-3 – с нового сезона они отличаются уровнем подготовки техники, причем в самом «младшем» зачете пока омологирована всего одна модель от M-Sport.

Что до WRC-2, то здесь защищать титул сильнейшего будет вернувшийся с «Дакара» Андреас Миккельсен за рулем Skoda Fabia R5, а одним из его главных соперников должен стать выступающий в той же команде Toksport россиянин Николяй Грязин, который год назад трижды поднимался на подиум и завершил сезон шестым.

Экипажи вправе проехать столько этапов, сколько сочтут нужным – но должны заранее объявить те семь, где будут бороться за очки в общий зачет. Причем из этих семи гонок при определении чемпиона будут учитываться шесть лучших результатов.

Грязин уже подтвердил участие в Ралли Монте-Карло, где у него будет 20 соперников по WRC-2, включая ветерана Фредди Лойкса и ле-мановского гонщика Пьера Рага.

Первый спецучасток легендарной гонки, которая в нынешнем году пройдет уже в 90-й раз, стартует в четверг, 20 января, в 22:18 по московскому времени.