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В 2022 году машины WRC получат 100-киловаттный электромотор

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В 2022 году машины WRC получат 100-киловаттный электромотор
Автор:
8 дек. 2019 г., 18:19

На заседании Всемирного совета FIA по спорту были окончательно утверждены ключевые характеристики гибридной силовой установки, которую автомобили топового класса чемпионата мира по ралли начнут использовать через два года.

На прошедшем на этой неделе заседании в Париже Всемирный совет FIA по спорту принял ряд решений, определяющих нюансы спортивного регламента и технических требований в чемпионате мира по ралли. Речь идет об изменениях, которые будут реализованы в 2022 году, когда на трассы впервые выйдут автомобили WRC нового поколения.

Пожалуй, самым важным моментом стало окончательное утверждение деталей конструкции гибридной силовой установки. Она будет состоять из двигателя внутреннего сгорания (требования к нему останутся прежними, и команды смогут продолжать использовать существующие моторы) и электромотора мощностью 100 кВт. Последний агрегат будет единым для всех команд и закупаться у единого поставщика. Это позволит снизить затраты участников при переходе к гибридным установкам.

Предполагается, что электрический мотор будут использоваться в двух случаях: при прохождении спецучастков – и в населенных пунктах, где применение электроэнергии обеспечит снижение вредных выбросов.  

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Серия WRC
Автор Джакомо Раули

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