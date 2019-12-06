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WRC / Новость

Увольнение из Toyota подтолкнуло Мика задуматься о завершении карьеры

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Увольнение из Toyota подтолкнуло Мика задуматься о завершении карьеры
Автор:
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор
6 дек. 2019 г., 15:05

Британский раллист, потеряв место в заводской команде, может объявить о прекращении выступлений.

В сезоне-2019 пилот мирового ралли Крис Мик начал выступления за Toyota, перейдя туда из Citroen. Его напарниками стали Яри-Матти Латвала и Отт Тянак. 

Мик заработал очки во всех гонках, кроме трех, его лучшим результатом (и единственным подиумом) стало второе место в Германии. Итогом чемпионата для их с Себастьяном Маршаллом экипажа стало шестое место в общем зачете – впереди Латвалы. 

Ставший с Toyota чемпионом мира Тянак ужел в Hyundai, после чего японский производитель объявил о контрактах на 2020 год с Элфином Эвансом, Себастьеном Ожье и Калле Рованперой. 

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Это не оставило места для Мика, и хотя источники говорят о его возможной работе в качестве тест-пилота, сам Крис настаивает хотя бы на нескольких стартах в гонках. 

Если договориться об этом с Toyota не получится, единственным вариантом продолжения карьеры для Криса останется место в M-Sport Ford, однако фаворитом в споре за эту вакансию считается Эсапекка Лаппи. 

В этой связи существует вероятность, что 40-летний Мик. в активе которого пять побед на этапах чемпионата, объявит об уходе из WRC. Motorsport.com связался с гонщиком, однако он отказался комментировать ситуацию. 

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Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Крис Мик
Команды Citroen WRT
Автор Дэвид Эванс

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