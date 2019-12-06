Увольнение из Toyota подтолкнуло Мика задуматься о завершении карьеры

В сезоне-2019 пилот мирового ралли Крис Мик начал выступления за Toyota, перейдя туда из Citroen. Его напарниками стали Яри-Матти Латвала и Отт Тянак.

Мик заработал очки во всех гонках, кроме трех, его лучшим результатом (и единственным подиумом) стало второе место в Германии. Итогом чемпионата для их с Себастьяном Маршаллом экипажа стало шестое место в общем зачете – впереди Латвалы.

Ставший с Toyota чемпионом мира Тянак ужел в Hyundai, после чего японский производитель объявил о контрактах на 2020 год с Элфином Эвансом, Себастьеном Ожье и Калле Рованперой.

Это не оставило места для Мика, и хотя источники говорят о его возможной работе в качестве тест-пилота, сам Крис настаивает хотя бы на нескольких стартах в гонках.

Если договориться об этом с Toyota не получится, единственным вариантом продолжения карьеры для Криса останется место в M-Sport Ford, однако фаворитом в споре за эту вакансию считается Эсапекка Лаппи.

В этой связи существует вероятность, что 40-летний Мик. в активе которого пять побед на этапах чемпионата, объявит об уходе из WRC. Motorsport.com связался с гонщиком, однако он отказался комментировать ситуацию.