WRC
WRC
R
WRC
Ралли Швеция
12 февр.
-
16 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Мексика
12 мар.
-
15 мар.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Кения
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Финляндия
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
116 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Новая Зеландия
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
165 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
186 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
200 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Япония
19 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
221 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WRC / Новость

У штурмана Леба проблемы: не с кем играть в петанк

Поделились
Комментарии
У штурмана Леба проблемы: не с кем играть в петанк
Автор:
, Главный редактор
11 апр. 2020 г., 05:00

За отсутствием опыта у многократного чемпиона мира не получается развлечься огородничеством – а в кибергонках Элена обычно не может добраться до финиша спецучастка

Даниэль Элена, который является постоянным штурманом девятикратного чемпиона мира Себастьяна Леба, проводит последние недели в своем доме на юге Франции. В отличие от многих других спортсменов, Элена живет один – и это сказывается на эмоциях по ходу пребывания в карантине.

Читайте также:

«У меня дома есть площадка для петанка. Тренироваться можно – а вот играть в одиночку было бы как-то странно, – рассказал Элена журналистами итальянской редакции Motorsport.com. – Поэтому пришлось сосредоточиться на тренировках. Вообще-то тренировки повышают мастерство – и, может быть, я после эпидемии буду играть гораздо лучше. Начну тренировать моих коллег по Hyundai Motorsport, например.

В целом мне повезло, конечно, что у меня есть сад – представляю, каково тем, кто заперт в небольшой квартире. Я тут пытался кое-что сажать даже, но у меня ведь нет ни малейшего опыта в этом деле. Обычно я живу в Монако или разъезжаю по миру.

Пытаюсь играть в ралли на компьютере – но видно, мне уж на роду написано быть штурманом. Чаще всего у меня не получается добраться до финиша спецучастка – все так сложно! Пусть Себастьен и дальше этим занимается».

Читайте также:

Следующая новость
Команды пропустят Сафари, даже если ралли состоится

Предыдущая новость

Команды пропустят Сафари, даже если ралли состоится
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WRC
Пилоты Себастьен Лёб , Даниэль Элена
Автор Кирилл Качнов

База данных

Ралли Кения

Ралли Кения

16 июл. - 19 июл.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

«Ему не выжить рядом с Леклером». Экклстоун о шансах Хэмилтона в случае перехода в Ferrari

2
Формула 1

Формула 1 на месяц открыла доступ к своему архиву видео

3
Формула 1

Техническое ретро: история McLaren MP4/4, самой успешной машины в истории Формулы 1

4
Формула 1

Williams заложила свою базу, землю и исторические болиды

5
Формула 1

Пелотон будущего. Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2020

Последние видео

Настоящая гоночная страсть. Как проходило Ралли Монте-Карло в 1982 году 09:21
WRC

Настоящая гоночная страсть. Как проходило Ралли Монте-Карло в 1982 году

Как снимают чемпионат мира по ралли: экскурсия за кулисы 03:38
WRC

Как снимают чемпионат мира по ралли: экскурсия за кулисы

Игра WRC 9 будет захватывающей. Посмотрите анонс 00:45
WRC

Игра WRC 9 будет захватывающей. Посмотрите анонс

Последние спецучастки 2020 года. В Мексике завершился этап WRC 01:40
WRC

Последние спецучастки 2020 года. В Мексике завершился этап WRC

Ралли Мексики: неожиданный финал 01:53
WRC

Ралли Мексики: неожиданный финал

Самое важное:

У штурмана Леба проблемы: не с кем играть в петанк
WRC

У штурмана Леба проблемы: не с кем играть в петанк

Команды пропустят Сафари, даже если ралли состоится
WRC

Команды пропустят Сафари, даже если ралли состоится

Сольберг готовится выставить свою команду в WRC
WRC

Сольберг готовится выставить свою команду в WRC

Босс Hyundai: Вирус не мешает перейти на новые правила
WRC

Босс Hyundai: Вирус не мешает перейти на новые правила

Леб в карантине сделал трамплин и выиграл в монополию
WRC

Леб в карантине сделал трамплин и выиграл в монополию

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.