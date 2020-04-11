У штурмана Леба проблемы: не с кем играть в петанк
За отсутствием опыта у многократного чемпиона мира не получается развлечься огородничеством – а в кибергонках Элена обычно не может добраться до финиша спецучастка
Даниэль Элена, который является постоянным штурманом девятикратного чемпиона мира Себастьяна Леба, проводит последние недели в своем доме на юге Франции. В отличие от многих других спортсменов, Элена живет один – и это сказывается на эмоциях по ходу пребывания в карантине.
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«У меня дома есть площадка для петанка. Тренироваться можно – а вот играть в одиночку было бы как-то странно, – рассказал Элена журналистами итальянской редакции Motorsport.com. – Поэтому пришлось сосредоточиться на тренировках. Вообще-то тренировки повышают мастерство – и, может быть, я после эпидемии буду играть гораздо лучше. Начну тренировать моих коллег по Hyundai Motorsport, например.
В целом мне повезло, конечно, что у меня есть сад – представляю, каково тем, кто заперт в небольшой квартире. Я тут пытался кое-что сажать даже, но у меня ведь нет ни малейшего опыта в этом деле. Обычно я живу в Монако или разъезжаю по миру.
Пытаюсь играть в ралли на компьютере – но видно, мне уж на роду написано быть штурманом. Чаще всего у меня не получается добраться до финиша спецучастка – все так сложно! Пусть Себастьен и дальше этим занимается».
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Пилоты
|Себастьен Лёб , Даниэль Элена
|Автор
|Кирилл Качнов
У штурмана Леба проблемы: не с кем играть в петанк
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