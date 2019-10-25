У Ожье возникли технические проблемы на Ралли Испания
Гонщики Hyundai Дани Сордо и Тьерри Невилль возглавили гонку в Каталонии, а защищающий титул чемпиона WRC Себастьен Ожье столкнулся с техническими неприятностями.
Себастьен Ожье, который с 2013 года неизменно остается чемпионом мира по ралли, отлично начал Ралли Испания и закончил открывающий гонку спецучасток в семи десятых секунды впереди Дани Сордо и в секунде впереди Тьерри Невилля.
На всё пошло не по плану уже на втором СУ. На Citroen C3 вышла из строя гидравлическая система, которая повлияла на работу коробки передач и усилителя рулевого управления, из-за чего Ожье разом проиграл 42,7 секунды лидеру нынешнего чемпионата Отту Тянаку из Toyota. Несмотря на попытки ремонта, по итогам трех допов утренней секции Себ расположился лишь на 11-м месте в классе – в 3 минутах и 36 секундах позади лидера.
Третий спецучасток быстрее всех проехал Себастьен Леб, оставив позади Сордо и Невилля, который победил на втором допе.
В результате по итогам секции гонку возглавил Сордо, которому не помешал даже прокол заднего колеса за пять километров до финиша. В секунде позади него оказался Невилль, а третье место, уступая лидеру 7,5 секунды, занял Тянак.
Следом расположились лучший из гонщиков M-Sport Элфин Эванс, Крис Мик, Леб, Эсапекка Лаппи и Яри-Матти Латвала. Десятку замкнули Теему Сунинен и Такамото Катсута.
Ралли Испания является предпоследним этапом нынешнего сезона. Тянак опережает Ожье на 28 очков и уже в ближайшее воскресенье может завоевать титул.
Положение по итогам СУ3
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Общее время
|Отставание
|1
| Дани Сордо
Карлос дель Баррио
|Hyundai i20 Coupe WRC
|41'09.700
|2
| Тьерри Невилль
Николя Жильсуль
|Hyundai i20 Coupe WRC
|41'10.700
|01.000
|3
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Toyota Yaris WRC
|41'17.200
|07.500
|4
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Ford Fiesta WRC
|41'20.600
|10.900
|5
| Крис Мик
Себастьян Маршалл
|Toyota Yaris WRC
|41'20.900
|11.200
|6
| Себастьен Лёб
Даниэль Элена
|Hyundai i20 Coupe WRC
|41'21.600
|11.900
|7
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Citroën C3 WRC
|41'21.700
|12.000
|8
| Яри-Матти Латвала
Миикка Анттила
|Toyota Yaris WRC
|41'32.200
|22.500
|9
| Теему Сунинен
Ярмо Лехтинен
|Ford Fiesta WRC
|41'37.000
|27.300
|10
| Такамото Катсута
Даниэль Баррит
|Toyota Yaris WRC
|42'17.900
|01'08.200
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WRC
|Этап
|Ралли Испания
|Пилоты
|Себастьен Ожье
|Автор
|Денис Буденков
У Ожье возникли технические проблемы на Ралли Испания
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