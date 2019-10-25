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WRC / Ралли Испания / Отчет о секции

У Ожье возникли технические проблемы на Ралли Испания

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У Ожье возникли технические проблемы на Ралли Испания
Автор:
25 окт. 2019 г., 11:40

Гонщики Hyundai Дани Сордо и Тьерри Невилль возглавили гонку в Каталонии, а защищающий титул чемпиона WRC Себастьен Ожье столкнулся с техническими неприятностями.

Себастьен Ожье, который с 2013 года неизменно остается чемпионом мира по ралли, отлично начал Ралли Испания и закончил открывающий гонку спецучасток в семи десятых секунды впереди Дани Сордо и в секунде впереди Тьерри Невилля.

На всё пошло не по плану уже на втором СУ. На Citroen C3 вышла из строя гидравлическая система, которая повлияла на работу коробки передач и усилителя рулевого управления, из-за чего Ожье разом проиграл 42,7 секунды лидеру нынешнего чемпионата Отту Тянаку из Toyota. Несмотря на попытки ремонта, по итогам трех допов утренней секции Себ расположился лишь на 11-м месте в классе – в 3 минутах и 36 секундах позади лидера.

Третий спецучасток быстрее всех проехал Себастьен Леб, оставив позади Сордо и Невилля, который победил на втором допе.

В результате по итогам секции гонку возглавил Сордо, которому не помешал даже прокол заднего колеса за пять километров до финиша. В секунде позади него оказался Невилль, а третье место, уступая лидеру 7,5 секунды, занял Тянак.

Следом расположились лучший из гонщиков M-Sport Элфин Эванс, Крис Мик, Леб, Эсапекка Лаппи и Яри-Матти Латвала. Десятку замкнули Теему Сунинен и Такамото Катсута.

Ралли Испания является предпоследним этапом нынешнего сезона. Тянак опережает Ожье на 28 очков и уже в ближайшее воскресенье может завоевать титул.

Положение по итогам СУ3

Позиция Гонщик/Штурман Машина Общее время Отставание
1 Spain Дани Сордо
Spain Карлос дель Баррио 		Hyundai i20 Coupe WRC 41'09.700  
2 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Николя Жильсуль 		Hyundai i20 Coupe WRC 41'10.700 01.000
3 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Toyota Yaris WRC 41'17.200 07.500
4 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Ford Fiesta WRC 41'20.600 10.900
5 United Kingdom Крис Мик
United Kingdom Себастьян Маршалл 		Toyota Yaris WRC 41'20.900 11.200
6 France Себастьен Лёб
Monaco Даниэль Элена 		Hyundai i20 Coupe WRC 41'21.600 11.900
7 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Citroën C3 WRC 41'21.700 12.000
8 Finland Яри-Матти Латвала
Finland Миикка Анттила 		Toyota Yaris WRC 41'32.200 22.500
9 Finland Теему Сунинен
Finland Ярмо Лехтинен 		Ford Fiesta WRC 41'37.000 27.300
10 Japan Такамото Катсута
United Kingdom Даниэль Баррит 		Toyota Yaris WRC 42'17.900 01'08.200
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Испания
Пилоты Себастьен Ожье
Автор Денис Буденков

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