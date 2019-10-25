У Ожье возникли технические проблемы на Ралли Испания

Себастьен Ожье, который с 2013 года неизменно остается чемпионом мира по ралли, отлично начал Ралли Испания и закончил открывающий гонку спецучасток в семи десятых секунды впереди Дани Сордо и в секунде впереди Тьерри Невилля.

На всё пошло не по плану уже на втором СУ. На Citroen C3 вышла из строя гидравлическая система, которая повлияла на работу коробки передач и усилителя рулевого управления, из-за чего Ожье разом проиграл 42,7 секунды лидеру нынешнего чемпионата Отту Тянаку из Toyota. Несмотря на попытки ремонта, по итогам трех допов утренней секции Себ расположился лишь на 11-м месте в классе – в 3 минутах и 36 секундах позади лидера.

Третий спецучасток быстрее всех проехал Себастьен Леб, оставив позади Сордо и Невилля, который победил на втором допе.

В результате по итогам секции гонку возглавил Сордо, которому не помешал даже прокол заднего колеса за пять километров до финиша. В секунде позади него оказался Невилль, а третье место, уступая лидеру 7,5 секунды, занял Тянак.

Следом расположились лучший из гонщиков M-Sport Элфин Эванс, Крис Мик, Леб, Эсапекка Лаппи и Яри-Матти Латвала. Десятку замкнули Теему Сунинен и Такамото Катсута.

Ралли Испания является предпоследним этапом нынешнего сезона. Тянак опережает Ожье на 28 очков и уже в ближайшее воскресенье может завоевать титул.

Положение по итогам СУ3