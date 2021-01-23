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WRC / Ралли Монте-Карло / Аналитика

«У этих ребят стальные яйца». Окон поделился впечатлениями от ралли

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«У этих ребят стальные яйца». Окон поделился впечатлениями от ралли
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Гонщик Формулы 1 проехал пару спецучастков – и оказался переполнен эмоциями

Эстебан Окон получил возможность сесть за руль во время проходящего в этот уик-энд Ралли Монте-Карло. За рулем спорткара Alpine A110S француз проехал два первых скоростных участка гонки.

И хотя он выступал в качестве «нулевого» экипажа, открывающего трассу, это не помешало французу атаковать на сыром асфальте, слушать стенограмму и ощутить дух ралли.

«Это было невероятное удовольствие, мне очень понравились эти дороги, – признался пилот Ф1, прежде не имевший раллийного опыта. – Начинать сразу с такой гонки не очень-то просто. Но я в полном восторге. Мне удавалось все лучше и лучше осваиваться в таких условиях.

Там были очень коварные участки, когда хорошее сцепление внезапно полностью пропадало. Совсем не то, к чему я привык.  

Надо было слушать штурмана, а это тоже непросто. Непросто одновременно преодолевать один поворот и получать информацию про следующий.

Под конец у меня получалось уже лучше, и в любом случае это было огромное удовольствие. Машина отлично управлялась».

Говоря о том, как он теперь оценивает раллийных пилотов, Эстебан сказал: «Герои, иначе не скажешь. Я смотрел записи с их бортовых камер после того, как проехал сам. Они такие быстрые! И при этом, когда смотришь на Себастьена [Ожье], то видно. что хоть он и режет повороты, но держит все под полным контролем. Очень круто. 

Когда ты едешь сам, все кажется таким узким и невероятно сложным. В реальности все не так. как на записях. Гораздо труднее. Так что я снимаю перед этими парнями шляпу – у них просто стальные яйца».

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Об этой статье

Серия Формула 1 , WRC
Этап Ралли Монте-Карло
Пилоты Эстебан Окон
Автор Адам Купер

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