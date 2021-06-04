Тянак завершил первый день на Сардинии уверенным лидером

Отт Тянак начал гонку пятого этапа WRC с места в карьер – он стал лучшим на всех четырех спецучастках утренней секции. Благодаря тому, что в пятницу участники отправляются на дистанцию в порядке положения в общем зачете, чемпион мира 2019 года имел преимущество более чистой трассы.

И хотя сам гонщик жаловался на нехватку сцепления, это не помешало ему уехать от соперников на 25,3 секунды. Ближе к вечеру добавил Дани Сордо, однако ветерану WRC удалось отыграть у коллеги по Hyundai лишь самую малость.

Себастьен Ожье весь день бился прежде всего с дорогами – будучи лидером сезона, пилот Toyota больше всех скользил на гравии. В какой-то момент он даже опередил Сордо, но к вечеру опустился на третье место.

Спор за четвертое место шел с переменным успехом на протяжении всей пятницы – и в итоге Элфин Эванс на Toyota всего на секунду превзошел Тьерри Невилля на Hyundai. Бельгийцу очень помешал прокол на предпоследнем СУ.

Сразу два гонщика M-Sport Ford оказались вне игры: к утренней аварии Теему Сунинена добавились технические проблемы у Гуса Гринсмита.

В итоге лидер зачета WRC2 Мадс Остберг поднялся до седьмого места (он опередил Пьера-Луи Лубе, у которого начались проблемы с тормозами). Выступающий в этом же зачете россиянин Николай Грязин на первом же допе проколол колесо, а уже по ходу дневной секции выбыл из борьбы с поврежденным радиатором.

Гонка на Сардинии продолжится в субботу, когда участникам предстоит преодолеть еще восемь скоростных участков.

Положение на Ралли Италия-Сардиния после СУ7 (будет обновлено после СУ8)