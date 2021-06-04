Тянак завершил первый день на Сардинии уверенным лидером
Эстонец выиграл пять из восьми спецучастков пятницы и оторвался от своего партнера по команде Дани Сордо почти на 20 секунд
Отт Тянак начал гонку пятого этапа WRC с места в карьер – он стал лучшим на всех четырех спецучастках утренней секции. Благодаря тому, что в пятницу участники отправляются на дистанцию в порядке положения в общем зачете, чемпион мира 2019 года имел преимущество более чистой трассы.
И хотя сам гонщик жаловался на нехватку сцепления, это не помешало ему уехать от соперников на 25,3 секунды. Ближе к вечеру добавил Дани Сордо, однако ветерану WRC удалось отыграть у коллеги по Hyundai лишь самую малость.
Себастьен Ожье весь день бился прежде всего с дорогами – будучи лидером сезона, пилот Toyota больше всех скользил на гравии. В какой-то момент он даже опередил Сордо, но к вечеру опустился на третье место.
Спор за четвертое место шел с переменным успехом на протяжении всей пятницы – и в итоге Элфин Эванс на Toyota всего на секунду превзошел Тьерри Невилля на Hyundai. Бельгийцу очень помешал прокол на предпоследнем СУ.
Сразу два гонщика M-Sport Ford оказались вне игры: к утренней аварии Теему Сунинена добавились технические проблемы у Гуса Гринсмита.
В итоге лидер зачета WRC2 Мадс Остберг поднялся до седьмого места (он опередил Пьера-Луи Лубе, у которого начались проблемы с тормозами). Выступающий в этом же зачете россиянин Николай Грязин на первом же допе проколол колесо, а уже по ходу дневной секции выбыл из борьбы с поврежденным радиатором.
Гонка на Сардинии продолжится в субботу, когда участникам предстоит преодолеть еще восемь скоростных участков.
Положение на Ралли Италия-Сардиния после СУ7 (будет обновлено после СУ8)
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|Отставание
|1
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|1:15'42.000
|2
| Дани Сордо
Борха Росада
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|1:16'07.000
|25.000
|25.000
|3
| Себастьен Ожье
Жюльен Инграссиа
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1:16'17.300
|35.300
|10.300
|4
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1:16'42.400
|1'00.400
|25.100
|5
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|1:16'50.800
|1'08.800
|8.400
|6
| Такамото Катсута
Даниэль Баррит
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1:17'00.300
|1'18.300
|9.500
|7
| Гус Гринсмит
Стюарт Лоудон
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|1:17'30.200
|1'48.200
|29.900
|8
| Мадс Остберг
Торстейн Эриксен
|Citroën C3 Rally2
|RC2
|1:18'58.400
|3'16.400
|1'28.200
|9
| Яри Хуттунен
Микко Лукка
|Hyundai i20 R5
|RC2
|1:19'27.900
|3'45.900
|29.500
|10
| Каетан Каетанович
Мацек Щепаняк
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|1:19'50.500
|4'08.500
|22.600
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