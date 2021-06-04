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WRC / Ралли Италия Отчет об этапе

Тянак завершил первый день на Сардинии уверенным лидером

Эстонец выиграл пять из восьми спецучастков пятницы и оторвался от своего партнера по команде Дани Сордо почти на 20 секунд

Тянак завершил первый день на Сардинии уверенным лидером

Отт Тянак начал гонку пятого этапа WRC с места в карьер – он стал лучшим на всех четырех спецучастках утренней секции. Благодаря тому, что в пятницу участники отправляются на дистанцию в порядке положения в общем зачете, чемпион мира 2019 года имел преимущество более чистой трассы. 

И хотя сам гонщик жаловался на нехватку сцепления, это не помешало ему уехать от соперников на 25,3 секунды. Ближе к вечеру добавил Дани Сордо, однако ветерану WRC удалось отыграть у коллеги по Hyundai лишь самую малость.

Себастьен Ожье весь день бился прежде всего с дорогами – будучи лидером сезона, пилот Toyota больше всех скользил на гравии. В какой-то момент он даже опередил Сордо, но к вечеру опустился на третье место.

Спор за четвертое место шел с переменным успехом на протяжении всей пятницы – и в итоге Элфин Эванс на Toyota всего на секунду превзошел Тьерри Невилля на Hyundai. Бельгийцу очень помешал прокол на предпоследнем СУ.

Сразу два гонщика M-Sport Ford оказались вне игры: к утренней аварии Теему Сунинена добавились технические проблемы у Гуса Гринсмита. 

В итоге лидер зачета WRC2 Мадс Остберг поднялся до седьмого места (он опередил Пьера-Луи Лубе, у которого начались проблемы с тормозами). Выступающий в этом же зачете россиянин Николай Грязин на первом же допе проколол колесо, а уже по ходу дневной секции выбыл из борьбы с поврежденным радиатором. 

Гонка на Сардинии продолжится в субботу, когда участникам предстоит преодолеть еще восемь скоростных участков. 

Положение на Ралли Италия-Сардиния после СУ7 (будет обновлено после СУ8)

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв Отставание
1 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1:15'42.000    
2 Spain Дани Сордо
Борха Росада 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1:16'07.000 25.000 25.000
3 France Себастьен Ожье
France Жюльен Инграссиа 		Toyota Yaris WRC RC1 1:16'17.300 35.300 10.300
4 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota Yaris WRC RC1 1:16'42.400 1'00.400 25.100
5 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1:16'50.800 1'08.800 8.400
6 Japan Такамото Катсута
United Kingdom Даниэль Баррит 		Toyota Yaris WRC RC1 1:17'00.300 1'18.300 9.500
7 United Kingdom Гус Гринсмит
Стюарт Лоудон 		Ford Fiesta WRC RC1 1:17'30.200 1'48.200 29.900
8 Norway Мадс Остберг
Norway Торстейн Эриксен 		Citroën C3 Rally2 RC2 1:18'58.400 3'16.400 1'28.200
9 Finland Яри Хуттунен
Микко Лукка 		Hyundai i20 R5 RC2 1:19'27.900 3'45.900 29.500
10 Poland Каетан Каетанович
Poland Мацек Щепаняк 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 1:19'50.500 4'08.500 22.600
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Пилот Ford 2-й раз за год вылетел на первом же допе WRC

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Пилот Ford 2-й раз за год вылетел на первом же допе WRC
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Об этой статье

Серия WRC
Этап Ралли Италия

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