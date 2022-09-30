Тянак завершил лидером пятницу на Ралли Новая Зеландия
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Этот уик-энд может назвать имя чемпиона мира не только в Формуле 1, но и в мировом ралли. Однако по итогам пятницы пока невозможно говорить, сможет ли Калле Рованпера гарантировать звание сильнейшего: финн из команды Toyota пока занимает только четвертое место, тогда как лидирует его главный соперник, Отт Тянак.
Эстонский гонщик стал лучшим в четверг на зрительском спецучастке, а начало пятницы провел в борьбе с Крейгом Брином. Однако начавшийся в обед дождь сыграл на руку Тянаку, и гонщик Hyundai вернул упущенное было лидерство.
На первой позиции по ходу дня успел побывать и Себастьен Ожье, однако под конец дня восьмикратный чемпион остался без большей части заднего крыла, задев низко висящую ветку дерева – что сразу привело к потере скорости.
В итоге главным конкурентом Отта пока выглядит Элфин Эванс из Toyota: по итогам семи прошедших спецучастков разница между ними составила всего пару десятых. Ожье и Рованпера отстают еще на семь секунд.
Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Фото: Toyota Racing
Главным неудачником пятницы оказался Брин: после сильного начала он улетел с трассы на СУ5, и хотя смог продолжить движение, после финиша остановился на перегоне и окончательно сошел из-за повреждений машины.
«Я знал, что не должен допускать такие ошибки, но как же тут чертовски сложно ехать», – вздохнул гонщик M-Sport Ford.
Такое развитие событий принесло пятое место другому пилоту на Puma Гусу Гринсмиту. Тьерри Невилль после двух разворотов замыкает первую шестерку.
Главный кумир местных болельщиков Хейден Пэддон захватил лидерство в зачете RC2 и идет девятым в общей классификации.
В субботу (ночью и ранним утром по московскому времени) участникам гонки предстоит преодолеть еще шесть скоростных участков.
Положение на Ралли Новая Зеландия после СУ7
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:36'48.6
|2
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:36'48.8
|0.2
|3
| Себастьен Ожье
Бенжамен Вейя
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:36'55.3
|6.7
|4
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:36'55.8
|7.2
|5
| Гус Гринсмит
Йонас Андерссон
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:37'32.4
|43.8
|6
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:37'34.2
|45.6
|7
| Оливер Сольберг
Эллиотт Эдмондсон
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1:38'16.9
|1'28.3
|8
| Такамото Катсута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1:38'30.6
|1'42.0
|9
| Хейден Пэддон
Джон Кеннард
|Hyundai i20 N Rally2
|RC2
|1:41'55.6
|5'07.0
|10
| Лоренцо Бертелли
Лоренцо Гранаи
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1:42'30.0
|5'41.4
|Полные результаты
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