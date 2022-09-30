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WRC / Ралли Новая Зеландия Отчет о секции

Тянак завершил лидером пятницу на Ралли Новая Зеландия

Участники WRC впервые с 2012 года вступили в борьбу на быстрых гравийных новозеландских дорожках

Том Ховард
Автор:
, News editor
Тянак завершил лидером пятницу на Ралли Новая Зеландия
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Этот уик-энд может назвать имя чемпиона мира не только в Формуле 1, но и в мировом ралли. Однако по итогам пятницы пока невозможно говорить, сможет ли Калле Рованпера гарантировать звание сильнейшего: финн из команды Toyota пока занимает только четвертое место, тогда как лидирует его главный соперник, Отт Тянак. 

Эстонский гонщик стал лучшим в четверг на зрительском спецучастке, а начало пятницы провел в борьбе с Крейгом Брином. Однако начавшийся в обед дождь сыграл на руку Тянаку, и гонщик Hyundai вернул упущенное было лидерство. 

На первой позиции по ходу дня успел побывать и Себастьен Ожье, однако под конец дня восьмикратный чемпион остался без большей части заднего крыла, задев низко висящую ветку дерева – что сразу привело к потере скорости. 

В итоге главным конкурентом Отта пока выглядит Элфин Эванс из Toyota: по итогам семи прошедших спецучастков разница между ними составила всего пару десятых. Ожье и Рованпера отстают еще на семь секунд. 

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Фото: Toyota Racing

Главным неудачником пятницы оказался Брин: после сильного начала он улетел с трассы на СУ5, и хотя смог продолжить движение, после финиша остановился на перегоне и окончательно сошел из-за повреждений машины. 

«Я знал, что не должен допускать такие ошибки, но как же тут чертовски сложно ехать», – вздохнул гонщик M-Sport Ford.

Такое развитие событий принесло пятое место другому пилоту на Puma Гусу Гринсмиту. Тьерри Невилль после двух разворотов замыкает первую шестерку. 

Главный кумир местных болельщиков Хейден Пэддон захватил лидерство в зачете RC2 и идет девятым в общей классификации. 

В субботу (ночью и ранним утром по московскому времени) участникам гонки предстоит преодолеть еще шесть скоростных участков.

Положение на Ралли Новая Зеландия после СУ7

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:36'48.6  
2 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:36'48.8 0.2
3 France Себастьен Ожье
France Бенжамен Вейя 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:36'55.3 6.7
4 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:36'55.8 7.2
5 United Kingdom Гус Гринсмит
Sweden Йонас Андерссон 		Ford Puma Rally1 RC1 1:37'32.4 43.8
6 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:37'34.2 45.6
7 Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Эллиотт Эдмондсон 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1:38'16.9 1'28.3
8 Japan Такамото Катсута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1:38'30.6 1'42.0
9 New Zealand Хейден Пэддон
New Zealand Джон Кеннард 		Hyundai i20 N Rally2 RC2 1:41'55.6 5'07.0
10 Italy Лоренцо Бертелли
Italy Лоренцо Гранаи 		Ford Puma Rally1 RC1 1:42'30.0 5'41.4
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