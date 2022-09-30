Тянак завершил лидером пятницу на Ралли Новая Зеландия

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Этот уик-энд может назвать имя чемпиона мира не только в Формуле 1, но и в мировом ралли. Однако по итогам пятницы пока невозможно говорить, сможет ли Калле Рованпера гарантировать звание сильнейшего: финн из команды Toyota пока занимает только четвертое место, тогда как лидирует его главный соперник, Отт Тянак.

Эстонский гонщик стал лучшим в четверг на зрительском спецучастке, а начало пятницы провел в борьбе с Крейгом Брином. Однако начавшийся в обед дождь сыграл на руку Тянаку, и гонщик Hyundai вернул упущенное было лидерство.

На первой позиции по ходу дня успел побывать и Себастьен Ожье, однако под конец дня восьмикратный чемпион остался без большей части заднего крыла, задев низко висящую ветку дерева – что сразу привело к потере скорости.

В итоге главным конкурентом Отта пока выглядит Элфин Эванс из Toyota: по итогам семи прошедших спецучастков разница между ними составила всего пару десятых. Ожье и Рованпера отстают еще на семь секунд.

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Фото: Toyota Racing

Главным неудачником пятницы оказался Брин: после сильного начала он улетел с трассы на СУ5, и хотя смог продолжить движение, после финиша остановился на перегоне и окончательно сошел из-за повреждений машины.

«Я знал, что не должен допускать такие ошибки, но как же тут чертовски сложно ехать», – вздохнул гонщик M-Sport Ford.

Такое развитие событий принесло пятое место другому пилоту на Puma Гусу Гринсмиту. Тьерри Невилль после двух разворотов замыкает первую шестерку.

Главный кумир местных болельщиков Хейден Пэддон захватил лидерство в зачете RC2 и идет девятым в общей классификации.

В субботу (ночью и ранним утром по московскому времени) участникам гонки предстоит преодолеть еще шесть скоростных участков.

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