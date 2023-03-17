Тянак захватил лидерство в дебюте Ралли Мексика
В четверг поздно вечером участники третьего этапа WRC преодолели два коротких зрительских спецучастка по улицам городка Гуанхуато
Отт Тянак за рулем Ford Puma команды M-Sport дважды показал лучшее время, однако результаты первых СУ едва ли окажут серьезное влияние на дальнейшую борьбы.
Эстонец опередил соперников при большом стечении болельщиков на трассе протяженностью всего 1,12 км в историческом центре Гуанхуато, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тройку лидеров оба раза дополнили финскиt гонщики – Калле Рованпера на Toyota и Эсапекка Лаппи на Hyundai. Действующий чемпион завершил день на полсекунды впереди соотечественника.
Себастьен Ожье, который на мексиканском этапе вновь присоединился к чемпионату мира, показал четвертое время за рулем Toyota.
Николай Грязин, Константин Александров, Skoda Fabia Rally2 evo, на тестах перед гонкой
В зачете RC2 лидерство в дебюте захватил Эмиль Линдхольм, вторым с отставанием в 1,6 секунды день завершил россиянин Николай Грязин, также выступающий на Skoda.
Настоящая борьба на Ралли Мексика начнется в пятницу, когда участники гонки отправятся покорять быстрые загородные грунтовки.
Положение в Ралли Мексика после СУ2
|Позиция
|Гонщик/Штурман
|Машина
|Класс
|Общее время
|Отрыв
|1
| Отт Тянак
Мартин Ярвеоя
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1'54.2
|2
| Калле Рованпера
Йонне Халттунен
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1'55.9
|1.7
|3
| Эсапекка Лаппи
Янне Ферм
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1'56.4
|2.2
|4
| Себастьен Ожье
Венсан Ландэ
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1'57.0
|2.8
|5
| Тьерри Невилль
Мартейн Видаге
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1'57.0
|2.8
|6
| Элфин Эванс
Скотт Мартин
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1'57.5
|3.3
|7
| Дани Сордо
Кандидо Каррера
|Hyundai i20 N Rally1
|RC1
|1'57.6
|3.4
|8
| Пьер-Луи Лубе
Николя Жильсуль
|Ford Puma Rally1
|RC1
|1'57.9
|3.7
|9
| Такамото Кацута
Аарон Джонстон
|Toyota GR Yaris Rally1
|RC1
|1'58.3
|4.1
|10
| Эмиль Линдхольм
Реета Хямяляйнен
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|2'00.3
|6.1
|Полные результаты
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