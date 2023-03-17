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Тянак захватил лидерство в дебюте Ралли Мексика

В четверг поздно вечером участники третьего этапа WRC преодолели два коротких зрительских спецучастка по улицам городка Гуанхуато

Том Ховард
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Тянак захватил лидерство в дебюте Ралли Мексика
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Отт Тянак за рулем Ford Puma команды M-Sport дважды показал лучшее время, однако результаты первых СУ едва ли окажут серьезное влияние на дальнейшую борьбы. 

Эстонец опередил соперников при большом стечении болельщиков на трассе протяженностью всего 1,12 км в историческом центре Гуанхуато, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Тройку лидеров оба раза дополнили финскиt гонщики – Калле Рованпера на Toyota и Эсапекка Лаппи на Hyundai. Действующий чемпион завершил день на полсекунды впереди соотечественника. 

Себастьен Ожье, который на мексиканском этапе вновь присоединился к чемпионату мира, показал четвертое время за рулем Toyota. 

Николай Грязин, Константин Александров, Skoda Fabia Rally2 evo, на тестах перед гонкой

Николай Грязин, Константин Александров, Skoda Fabia Rally2 evo, на тестах перед гонкой

В зачете RC2 лидерство в дебюте захватил Эмиль Линдхольм, вторым с отставанием в 1,6 секунды день завершил россиянин Николай Грязин, также выступающий на Skoda. 

Настоящая борьба на Ралли Мексика начнется в пятницу, когда участники гонки отправятся покорять быстрые загородные грунтовки. 

Положение в Ралли Мексика после СУ2

Позиция Гонщик/Штурман Машина Класс Общее время Отрыв
1 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин Ярвеоя 		Ford Puma Rally1 RC1 1'54.2  
2 Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1'55.9 1.7
3 Finland Эсапекка Лаппи
Finland Янне Ферм 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1'56.4 2.2
4 France Себастьен Ожье
France Венсан Ландэ 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1'57.0 2.8
5 Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видаге 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1'57.0 2.8
6 United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1'57.5 3.3
7 Spain Дани Сордо
Кандидо Каррера 		Hyundai i20 N Rally1 RC1 1'57.6 3.4
8 France Пьер-Луи Лубе
Belgium Николя Жильсуль 		Ford Puma Rally1 RC1 1'57.9 3.7
9 Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1 1'58.3 4.1
10 Finland Эмиль Линдхольм
Реета Хямяляйнен 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 2'00.3 6.1
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