Тянак захватил лидерство в дебюте Ралли Мексика

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Отт Тянак за рулем Ford Puma команды M-Sport дважды показал лучшее время, однако результаты первых СУ едва ли окажут серьезное влияние на дальнейшую борьбы.

Эстонец опередил соперников при большом стечении болельщиков на трассе протяженностью всего 1,12 км в историческом центре Гуанхуато, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Тройку лидеров оба раза дополнили финскиt гонщики – Калле Рованпера на Toyota и Эсапекка Лаппи на Hyundai. Действующий чемпион завершил день на полсекунды впереди соотечественника.

Себастьен Ожье, который на мексиканском этапе вновь присоединился к чемпионату мира, показал четвертое время за рулем Toyota.

Николай Грязин, Константин Александров, Skoda Fabia Rally2 evo, на тестах перед гонкой

В зачете RC2 лидерство в дебюте захватил Эмиль Линдхольм, вторым с отставанием в 1,6 секунды день завершил россиянин Николай Грязин, также выступающий на Skoda.

Настоящая борьба на Ралли Мексика начнется в пятницу, когда участники гонки отправятся покорять быстрые загородные грунтовки.

Положение в Ралли Мексика после СУ2