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Тянак захвалил лидерство на Ралли Чили после богатой на события пятницы

Результаты первого дня гонки оказались довольно неожиданными: эстонец из M-Sport Ford завершил его в четырех секундах впереди Теему Сунинена на Hyundai

Том Ховард
Автор:
Отт Тянак, Мартин Ярвеоя, M-Sport Ford World Rally Team, Ford Puma Rally1

Мировое ралли всего раз в своей истории приезжало в Чили – это было в 2019 году. В следующем сезоне этап пришлось отменить из-за проблем у организаторов, так что возвращение получилось небыстрым. 

Однако интересные быстрые грунтовки и невероятный энтузиазм местных болельщиков дают основания говорить, что гонка сможет закрепиться в WRC.

В пятницу участники преодолели шесть скоростных участков – первый из них запомнился переворотом Эсапекки Лаппи и лучшим временем Отта Тянака на Ford Puma. Однако затем чемпион мира 2019 года закрутился на трассе и начал терять время из-за проблем в топливной системе. 

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1

Фото: M-Sport

Инициативой завладел было Элфин Эванс на Toyota, но после дневного сервиса ему пришлось раньше соперников выезжать на спецучастки – и валлиец из Toyota вновь откатился назад.

Тянак же еще два раза стал быстрейшим и вернулся в лидеры, а его ближайшим преследователем неожиданно оказался Теему Суннинен. Гонщик Hyundai также выиграл один СУ и завершил день в 4,2 секундах от лидера. 

Эванс отстал еще на 8,5 секунд, а Тьерри Невилль, которого с утра сдержали проблемы с рулевым управлением, поднялся на четвертую строчку. 

Действующий чемпион WRC Калле Рованпера после ошибки, стоившей потери почти 20 секунд, занимает промежуточную пятую позицию, опережая еще одного гонщика Toyota Такамото Касуту и дебютанта категории Rally1 Грегуара Мюнстера (M-Sport) – с утра его штурман Луис Лука забыл взять стенограмму, и экипажу пришлось ехать «вслепую»!

Еще один гонщик этой команды Пьер-Луи Лубэ разбил машину на СУ3.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2

Фото: McKlein / Motorsport Images

В зачете WRC2 лидерство захватил Сами Паяри на Skoda Fabia, выступающий на такой же машине россиянин Николай Грязин занимает по итогам дня третью позицию, уступая одну строчку чилийскому чемпиону Альберто Хеллеру, который едет на технике «старшей» категории RC1. 

В субботу участников гонки ждут еще шесть скоростных участков. 

Положение на Ралли Чили после СУ6

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст.
1 Estonia Отт Тянак
Estonia Мартин ЯрвеояM-Sport		 Ford Puma Rally1 58:43.7
2

Finland Теему Сининен 

Finland Микко Марккула

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +4.2
3

United Kingdom Элфин Эванс
United Kingdom Скотт Мартин

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +12.7
4

Belgium Тьерри Невилль
Belgium Мартейн Видеге

Hyundai Motorsport

 Hyundai i20 N Rally1 +27.7
5

Finland Калле Рованпера
Finland Йонне Халттунен

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +38.7
6

Japan Такамото Кацута
Ireland Аарон Джонстон

Toyota Racing

 Toyota GR Yaris Rally1 +45.6
7 Luxembourg Грегуар Мюнстер
Belgium Луис ЛукаM-Sport		 Ford Puma Rally1 +1:38.4
8 (1)

Finland Сами Паяри
Finland Энни Мялкенен

Toksport WRT 2

 Škoda Fabia RS Rally2 +2:09.6
9 (2)

Sweden Оливер Сольберг
United Kingdom Элиотт Эдмондсон

Toksport WRT 2

 Škoda Fabia RS Rally2 +2:22.9
10

Chile Альберто Хеллер
Argentina Луис Эрнесто Алленде

M-Sport

 Ford Puma Rally1 +2'29.3
11 (3)

Russian Federation

Russian Federation Николай Грязин

Russian Federation Константин Александров

Toksport WRT 2
 Škoda Fabia RS Rally2 +3:01.0

 

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