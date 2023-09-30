Тянак захвалил лидерство на Ралли Чили после богатой на события пятницы

Мировое ралли всего раз в своей истории приезжало в Чили – это было в 2019 году. В следующем сезоне этап пришлось отменить из-за проблем у организаторов, так что возвращение получилось небыстрым.

Однако интересные быстрые грунтовки и невероятный энтузиазм местных болельщиков дают основания говорить, что гонка сможет закрепиться в WRC.

В пятницу участники преодолели шесть скоростных участков – первый из них запомнился переворотом Эсапекки Лаппи и лучшим временем Отта Тянака на Ford Puma. Однако затем чемпион мира 2019 года закрутился на трассе и начал терять время из-за проблем в топливной системе.

Элфин Эванс, Скотт Мартин, Toyota Gazoo Racing WRT, Toyota GR Yaris Rally1 Фото: M-Sport

Инициативой завладел было Элфин Эванс на Toyota, но после дневного сервиса ему пришлось раньше соперников выезжать на спецучастки – и валлиец из Toyota вновь откатился назад.

Тянак же еще два раза стал быстрейшим и вернулся в лидеры, а его ближайшим преследователем неожиданно оказался Теему Суннинен. Гонщик Hyundai также выиграл один СУ и завершил день в 4,2 секундах от лидера.

Эванс отстал еще на 8,5 секунд, а Тьерри Невилль, которого с утра сдержали проблемы с рулевым управлением, поднялся на четвертую строчку.

Действующий чемпион WRC Калле Рованпера после ошибки, стоившей потери почти 20 секунд, занимает промежуточную пятую позицию, опережая еще одного гонщика Toyota Такамото Касуту и дебютанта категории Rally1 Грегуара Мюнстера (M-Sport) – с утра его штурман Луис Лука забыл взять стенограмму, и экипажу пришлось ехать «вслепую»!

Еще один гонщик этой команды Пьер-Луи Лубэ разбил машину на СУ3.

Николай Грязин, Константин Александров, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2 Фото: McKlein / Motorsport Images

В зачете WRC2 лидерство захватил Сами Паяри на Skoda Fabia, выступающий на такой же машине россиянин Николай Грязин занимает по итогам дня третью позицию, уступая одну строчку чилийскому чемпиону Альберто Хеллеру, который едет на технике «старшей» категории RC1.

В субботу участников гонки ждут еще шесть скоростных участков.

Положение на Ралли Чили после СУ6

Поз. Гонщик / Штурман / Команда Машина Время / Отст. 1 Отт Тянак

Мартин Ярвеоя M-Sport Ford Puma Rally1 58:43.7 2 Теему Сининен Микко Марккула Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 +4.2 3 Элфин Эванс

Скотт Мартин Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +12.7 4 Тьерри Невилль

Мартейн Видеге Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 +27.7 5 Калле Рованпера

Йонне Халттунен Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +38.7 6 Такамото Кацута

Аарон Джонстон Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1 +45.6 7 Грегуар Мюнстер

Луис Лука M-Sport Ford Puma Rally1 +1:38.4 8 (1) Сами Паяри

Энни Мялкенен Toksport WRT 2 Škoda Fabia RS Rally2 +2:09.6 9 (2) Оливер Сольберг

Элиотт Эдмондсон Toksport WRT 2 Škoda Fabia RS Rally2 +2:22.9 10 Альберто Хеллер

Луис Эрнесто Алленде M-Sport Ford Puma Rally1 +2'29.3 11 (3) Николай Грязин Константин Александров Toksport WRT 2 Škoda Fabia RS Rally2 +3:01.0